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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 484 из 484«1...482483484
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12026
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:35
#7246
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Цитата:
alex_60:
могу за него начать- а в России(ну у него по другому будет) в лифтах кокить можно. а таджиков и узбеков в Челябинске уже 96 процентов.

Ха :lol: 100% попадание в точку :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12026
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:37
#7247
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Цитата:
alex_60:
что хотят?

Положить всех в степи. Не знаю зачем. Спать наверное.
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s
* serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
33
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:42
#7248
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Цитата:
alex_60:
в России(ну у него по другому будет) в лифтах кокить можно.

Уже не везде.
Во многих лифтах, как и в подъездах, жители устанавливают видеонаблюдение.
И таких домов все больше и больше.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12026
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:48
#7249
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Цитата:
111:
Нацвопрос это нацвопрос.

Я стараюсь некоторые ваши цитаты записывать, поэтому пожалуйста помедленнее. Это прям как "Потомушта потомушта", очень сильно сказано.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12026
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:51
#7250
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Цитата:
serg kost:
устанавливают видеонаблюдение.

Выяснится, что сам Абайка и пишет на стенах, он же говорил что в Челябинске какой то бизнес. Маляр наверное, или краску продает. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.09.2021 - 11:51]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12026
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 12:00
#7251
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Цитата:
Власти Казахстана должны жестко отреагировать на угрозы расправиться с защитниками русского языка. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, его слова передает РИА Новости.

Наверное пока каждый по одному разу не выскажется это не прекратится. М-да, заварил Куат кашу... :-x

[Исправлено: maxsaf, 01.09.2021 - 12:03]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2291
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 12:53
#7252
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Цитата:
maxsaf:
Наверное пока каждый по одному разу не выскажется это не прекратится. М-да, заварил Куат кашу...


Все будет нормально, недавно Преседатель Совфеда Матвиенко Валентина апай сказала рускоязычные должны ищучать казахский язык и соблюдат законы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13029
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 13:03
#7253
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из сегодняшнего послания Президента Народу Казахстана.

//О русском языке
"Русский язык имеет статус официального языка. Препятствовать его использованию нельзя", - подчеркнул глава государства. ///

//О радикалах
"Гармоничное развитие межэтнических отношений – магистральное направление политики. Для граждан согласие, толерантность – сама жизнь. Обусловленная взаимопроникновением культур и языков. Мы – единая нация. У нас плюрализм мнений. Будем пресекать все формы радикализма. ////
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13029
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 13:05
#7254
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Цитата:
Kairat stayer:
рускоязычные


Цитата:
Kairat stayer:
ищучать


Цитата:
Kairat stayer:
соблюдат


еще недавно без ошибок писал.
что изменилось?

[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 13:07]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2291
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 13:21
#7255
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Цитата:
alex_60:
еще недавно без ошибок писал. что изменилось?


Редко пишу, грамматика теперь страдает. Вообще мне преподавали говорили, когда обучался в техникуме и ВУЗ, что 50
процентов послаблении.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2291
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 13:29
#7256
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преподователи говорили...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 14:00
#7257
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2571
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 14:43
#7258
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Спокойствие, только спокойствие!!!

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