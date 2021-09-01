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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:35
Цитата:
Ха 100% попадание в точку
alex_60:
могу за него начать- а в России(ну у него по другому будет) в лифтах кокить можно. а таджиков и узбеков в Челябинске уже 96 процентов.
могу за него начать- а в России(ну у него по другому будет) в лифтах кокить можно. а таджиков и узбеков в Челябинске уже 96 процентов.
Ха 100% попадание в точку
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:37
Цитата:
Положить всех в степи. Не знаю зачем. Спать наверное.
alex_60:
что хотят?
что хотят?
Положить всех в степи. Не знаю зачем. Спать наверное.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 26.08.21
- Сообщений:
- 33
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:42
Цитата:
Уже не везде.
Во многих лифтах, как и в подъездах, жители устанавливают видеонаблюдение.
И таких домов все больше и больше.
alex_60:
в России(ну у него по другому будет) в лифтах кокить можно.
в России(ну у него по другому будет) в лифтах кокить можно.
Уже не везде.
Во многих лифтах, как и в подъездах, жители устанавливают видеонаблюдение.
И таких домов все больше и больше.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:48
Цитата:
Я стараюсь некоторые ваши цитаты записывать, поэтому пожалуйста помедленнее. Это прям как "Потомушта потомушта", очень сильно сказано.
111:
Нацвопрос это нацвопрос.
Нацвопрос это нацвопрос.
Я стараюсь некоторые ваши цитаты записывать, поэтому пожалуйста помедленнее. Это прям как "Потомушта потомушта", очень сильно сказано.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:51
Цитата:
Выяснится, что сам Абайка и пишет на стенах, он же говорил что в Челябинске какой то бизнес. Маляр наверное, или краску продает.
[Исправлено: maxsaf, 01.09.2021 - 11:51]
serg kost:
устанавливают видеонаблюдение.
устанавливают видеонаблюдение.
Выяснится, что сам Абайка и пишет на стенах, он же говорил что в Челябинске какой то бизнес. Маляр наверное, или краску продает.
[Исправлено: maxsaf, 01.09.2021 - 11:51]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 12:00
Цитата:
Наверное пока каждый по одному разу не выскажется это не прекратится. М-да, заварил Куат кашу...
[Исправлено: maxsaf, 01.09.2021 - 12:03]
Власти Казахстана должны жестко отреагировать на угрозы расправиться с защитниками русского языка. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, его слова передает РИА Новости.
Наверное пока каждый по одному разу не выскажется это не прекратится. М-да, заварил Куат кашу...
[Исправлено: maxsaf, 01.09.2021 - 12:03]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 12:53
Цитата:
Все будет нормально, недавно Преседатель Совфеда Матвиенко Валентина апай сказала рускоязычные должны ищучать казахский язык и соблюдат законы.
maxsaf:
Наверное пока каждый по одному разу не выскажется это не прекратится. М-да, заварил Куат кашу...
Наверное пока каждый по одному разу не выскажется это не прекратится. М-да, заварил Куат кашу...
Все будет нормально, недавно Преседатель Совфеда Матвиенко Валентина апай сказала рускоязычные должны ищучать казахский язык и соблюдат законы.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13029
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 13:03
из сегодняшнего послания Президента Народу Казахстана.
//О русском языке
"Русский язык имеет статус официального языка. Препятствовать его использованию нельзя", - подчеркнул глава государства. ///
//О радикалах
"Гармоничное развитие межэтнических отношений – магистральное направление политики. Для граждан согласие, толерантность – сама жизнь. Обусловленная взаимопроникновением культур и языков. Мы – единая нация. У нас плюрализм мнений. Будем пресекать все формы радикализма. ////
//О русском языке
"Русский язык имеет статус официального языка. Препятствовать его использованию нельзя", - подчеркнул глава государства. ///
//О радикалах
"Гармоничное развитие межэтнических отношений – магистральное направление политики. Для граждан согласие, толерантность – сама жизнь. Обусловленная взаимопроникновением культур и языков. Мы – единая нация. У нас плюрализм мнений. Будем пресекать все формы радикализма. ////
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13029
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 13:05
Цитата:
Цитата:
Цитата:
еще недавно без ошибок писал.
что изменилось?
[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 13:07]
Kairat stayer:
рускоязычные
рускоязычные
Цитата:
Kairat stayer:
ищучать
ищучать
Цитата:
Kairat stayer:
соблюдат
соблюдат
еще недавно без ошибок писал.
что изменилось?
[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 13:07]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 13:21
Цитата:
Редко пишу, грамматика теперь страдает. Вообще мне преподавали говорили, когда обучался в техникуме и ВУЗ, что 50
процентов послаблении.
alex_60:
еще недавно без ошибок писал. что изменилось?
еще недавно без ошибок писал. что изменилось?
Редко пишу, грамматика теперь страдает. Вообще мне преподавали говорили, когда обучался в техникуме и ВУЗ, что 50
процентов послаблении.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 13:29
преподователи говорили...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 14:00
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2571
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 14:43
Спокойствие, только спокойствие!!!
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