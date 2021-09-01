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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:05
Цитата:
Другой пример Куат Ахметов и Ергали Копеев. Нац вопроса нет, а по языковому у них разногласия. Поэтому не нужно натягивать статью 174 на глобус
111:
Другой пример Куат Ахметов и Ергали Копеев. Нац вопроса нет, а по языковому у них разногласия. Поэтому не нужно натягивать статью 174 на глобус
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:17
Цитата:
По моему он говорит по русски..
Или я что то путаю?
Языковой вопрос..
ЧО ты там думал?
То же самое что и нацвопрос..
Когда на Украине издеваются над теми, кто говорит по русски, это чО, просто языковой вопрос?
Ты давай не подменяй понятия..
maxsaf:
вот в случае языкового вопроса в ход пойдет молоток, как вы
вот в случае языкового вопроса в ход пойдет молоток, как вы
По моему он говорит по русски..
Или я что то путаю?
Языковой вопрос..
ЧО ты там думал?
То же самое что и нацвопрос..
Когда на Украине издеваются над теми, кто говорит по русски, это чО, просто языковой вопрос?
Ты давай не подменяй понятия..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:20
Цитата:
Из этих двоих только про Ахметова слышал через российские СМИ.
Кто такой Копейцев пока ещё не дошло..
Нацвопрос это нацвопрос.
Он же включает в себя и владение тем или иным языком..
maxsaf:
Другой пример Куат Ахметов и Ергали Копее
Другой пример Куат Ахметов и Ергали Копее
Из этих двоих только про Ахметова слышал через российские СМИ.
Кто такой Копейцев пока ещё не дошло..
Нацвопрос это нацвопрос.
Он же включает в себя и владение тем или иным языком..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:23
Цитата:
Хм..
Ты вот сейчас сказал что Физкультура и Бег это разные понятия..
Или наука и астрономия тоже разные понятия..
Хотя и бег это физа и астрономия как наука..
Ога
Сегодня вот шел дождь, когда я в школу пошел.
И представляешь, он Мокрый..
maxsaf:
, а по языковому у
, а по языковому у
Хм..
Ты вот сейчас сказал что Физкультура и Бег это разные понятия..
Или наука и астрономия тоже разные понятия..
Хотя и бег это физа и астрономия как наука..
Ога
Сегодня вот шел дождь, когда я в школу пошел.
И представляешь, он Мокрый..
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 29
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:56
Снимал линейку в школе номер 23.
Даже мне интересно было.
И танцы школьной хореографической группы, и машинка на радиоуправлении, которая подарки вывезла. И песенка про школу 23.
Молодцы организаторы!
Даже мне интересно было.
И танцы школьной хореографической группы, и машинка на радиоуправлении, которая подарки вывезла. И песенка про школу 23.
Молодцы организаторы!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:17
Цитата:
максаф просто определил для себя-
национальный вопрос -табу,
языковый вопрос- можно обсуждать.
хотя на самом деле второй это часть первого.
[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 11:19]
111:
Ты давай не подменяй понятия..
Ты давай не подменяй понятия..
максаф просто определил для себя-
национальный вопрос -табу,
языковый вопрос- можно обсуждать.
хотя на самом деле второй это часть первого.
[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 11:19]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:19
Цитата:
А ну раз так, то тогда соглашусь со всеми предыдущими доводами железобетонные
111:
Сегодня вот шел дождь, когда я в школу пошел. И представляешь, он Мокрый..
Сегодня вот шел дождь, когда я в школу пошел. И представляешь, он Мокрый..
А ну раз так, то тогда соглашусь со всеми предыдущими доводами железобетонные
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
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- 2141
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:20
Цитата:
Цитата:
Жириновский знает, не понаслышке
Казахстанский стенд на выставке АРМИЯ-2021":
maxsaf:
«В Казахстане может начать зреть свой собственный "Талибан" во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, которым ближе степная конница, чем технологии», — заявил Жириновский.
«В Казахстане может начать зреть свой собственный "Талибан" во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, которым ближе степная конница, чем технологии», — заявил Жириновский.
Цитата:
alex_60:
алма-атинец по рождению. болеет за свою бывшую Родину.
алма-атинец по рождению. болеет за свою бывшую Родину.
Жириновский знает, не понаслышке
Казахстанский стенд на выставке АРМИЯ-2021":
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:20
Цитата:
Ну не совсем табу, иногда мы и его обсуждаем, но аккуратно.
alex_60:
национальный вопрос -табу,
национальный вопрос -табу,
Ну не совсем табу, иногда мы и его обсуждаем, но аккуратно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:24
Цитата:
сейчас все не так..
помню на линейке построение, и классная обходит сзади
,у кого из "пионеров" длинные волосы,по ее понятиям,
и отправляет подстригаться.
мы шли во двор к однокласснику, и укорачивали сами длину волос.
и шли дальше познавать знания.
serg kost:
Снимал линейку в школе номер 23.
Снимал линейку в школе номер 23.
сейчас все не так..
помню на линейке построение, и классная обходит сзади
,у кого из "пионеров" длинные волосы,по ее понятиям,
и отправляет подстригаться.
мы шли во двор к однокласснику, и укорачивали сами длину волос.
и шли дальше познавать знания.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:25
Цитата:
Не всегда. Щас Абайка все на наглядно примере обьяснит.
Абайка, вопрос вам: если 111 будет работать на СТО, и не сможет на своих 15% обьяснить казахоязычному клиенту, почему так дорого ремонт, но в руках будет молоток держать, то на чьей стороне правда? И где тут будет в таком случае нац вопрос?
[Исправлено: maxsaf, 01.09.2021 - 11:26]
alex_60:
хотя на самом деле второй это часть первого.
хотя на самом деле второй это часть первого.
Не всегда. Щас Абайка все на наглядно примере обьяснит.
Абайка, вопрос вам: если 111 будет работать на СТО, и не сможет на своих 15% обьяснить казахоязычному клиенту, почему так дорого ремонт, но в руках будет молоток держать, то на чьей стороне правда? И где тут будет в таком случае нац вопрос?
[Исправлено: maxsaf, 01.09.2021 - 11:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:28
Цитата:
На стиле
Нурбанчик:
Казахстанский стенд на выставке АРМИЯ-2021":
Казахстанский стенд на выставке АРМИЯ-2021":
На стиле
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:30
Цитата:
Запутался. Чей ход следующий?
Заявления активистов «Ел Тірегі» - это спланированная провокация, власти Казахстана должны на нее отреагировать. Об этом «Газете.Ru» сказал глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.
Запутался. Чей ход следующий?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:32
Цитата:
могу за него начать-
а в России(ну у него по другому будет)
в лифтах кокить можно.
а таджиков и узбеков в Челябинске уже 96 процентов.
maxsaf:
Не всегда. Щас Абайка все на наглядно примере обьяснит.
Не всегда. Щас Абайка все на наглядно примере обьяснит.
могу за него начать-
а в России(ну у него по другому будет)
в лифтах кокить можно.
а таджиков и узбеков в Челябинске уже 96 процентов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:34
Цитата:
а это кто такие? что хотят?
[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 11:37]
maxsaf:
активистов «Ел Тірегі»
активистов «Ел Тірегі»
а это кто такие? что хотят?
[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 11:37]
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