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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:05
#7231
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Цитата:
111:

Другой пример Куат Ахметов и Ергали Копеев. Нац вопроса нет, а по языковому у них разногласия. Поэтому не нужно натягивать статью 174 на глобус :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:17
#7232
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Цитата:
maxsaf:
вот в случае языкового вопроса в ход пойдет молоток, как вы

По моему он говорит по русски..
Или я что то путаю?
Языковой вопрос..
ЧО ты там думал?
То же самое что и нацвопрос..
Когда на Украине издеваются над теми, кто говорит по русски, это чО, просто языковой вопрос?
Ты давай не подменяй понятия..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:20
#7233
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Цитата:
maxsaf:
Другой пример Куат Ахметов и Ергали Копее

Из этих двоих только про Ахметова слышал через российские СМИ.
Кто такой Копейцев пока ещё не дошло..
Нацвопрос это нацвопрос.
Он же включает в себя и владение тем или иным языком..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:23
#7234
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Цитата:
maxsaf:
, а по языковому у

Хм..
Ты вот сейчас сказал что Физкультура и Бег это разные понятия..
Или наука и астрономия тоже разные понятия..
Хотя и бег это физа и астрономия как наука..
Ога
Сегодня вот шел дождь, когда я в школу пошел.
И представляешь, он Мокрый..
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s
* serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
29
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 10:56
#7235
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Снимал линейку в школе номер 23.
Даже мне интересно было.
И танцы школьной хореографической группы, и машинка на радиоуправлении, которая подарки вывезла. И песенка про школу 23.
Молодцы организаторы!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13023
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:17
#7236
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Цитата:
111:
Ты давай не подменяй понятия..


максаф просто определил для себя-
национальный вопрос -табу,
языковый вопрос- можно обсуждать.
хотя на самом деле второй это часть первого.

[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 11:19]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:19
#7237
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Цитата:
111:
Сегодня вот шел дождь, когда я в школу пошел. И представляешь, он Мокрый..

А ну раз так, то тогда соглашусь со всеми предыдущими доводами :lol: железобетонные :lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2141
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:20
#7238
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Цитата:
maxsaf:
«В Казахстане может начать зреть свой собственный "Талибан" во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, которым ближе степная конница, чем технологии», — заявил Жириновский.


Цитата:
alex_60:
алма-атинец по рождению. болеет за свою бывшую Родину.


Жириновский знает, не понаслышке ;-)

Казахстанский стенд на выставке АРМИЯ-2021":
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:20
#7239
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Цитата:
alex_60:
национальный вопрос -табу,

Ну не совсем табу, иногда мы и его обсуждаем, но аккуратно.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13023
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:24
#7240
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Цитата:
serg kost:
Снимал линейку в школе номер 23.


сейчас все не так..
помню на линейке построение, и классная обходит сзади
,у кого из "пионеров" длинные волосы,по ее понятиям,
и отправляет подстригаться.
мы шли во двор к однокласснику, и укорачивали сами длину волос.
и шли дальше познавать знания.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:25
#7241
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Цитата:
alex_60:
хотя на самом деле второй это часть первого.

Не всегда. Щас Абайка все на наглядно примере обьяснит.
Абайка, вопрос вам: если 111 будет работать на СТО, и не сможет на своих 15% обьяснить казахоязычному клиенту, почему так дорого ремонт, но в руках будет молоток держать, то на чьей стороне правда? И где тут будет в таком случае нац вопрос?

[Исправлено: maxsaf, 01.09.2021 - 11:26]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:28
#7242
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Цитата:
Нурбанчик:
Казахстанский стенд на выставке АРМИЯ-2021":

На стиле ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:30
#7243
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Цитата:
Заявления активистов «Ел Тірегі» - это спланированная провокация, власти Казахстана должны на нее отреагировать. Об этом «Газете.Ru» сказал глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Запутался. Чей ход следующий?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13023
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:32
#7244
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Цитата:
maxsaf:
Не всегда. Щас Абайка все на наглядно примере обьяснит.


могу за него начать-
а в России(ну у него по другому будет)
в лифтах кокить можно.
а таджиков и узбеков в Челябинске уже 96 процентов.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13023
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 11:34
#7245
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Цитата:
maxsaf:
активистов «Ел Тірегі»


а это кто такие? что хотят?

[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 11:37]
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