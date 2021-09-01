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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 01:54
Цитата:
Он плохой?
maxsaf:
Вот именно, личный.
Вот именно, личный.
Он плохой?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 01:56
Цитата:
Жену свою спросите
111:
Он плохой?
Он плохой?
Жену свою спросите
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 01:56
Цитата:
Вообще нет..
Я принимаю это нормально
maxsaf:
У вас в голове небось диссонанс начинается, когда видите женщин
У вас в голове небось диссонанс начинается, когда видите женщин
Вообще нет..
Я принимаю это нормально
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 01:57
Цитата:
Она знает, что должна вырастить дитя..
Она никогда к слову в жизни не работала ни на кого..
Что ей сказать?
maxsaf:
Жену свою спросите
Жену свою спросите
Она знает, что должна вырастить дитя..
Она никогда к слову в жизни не работала ни на кого..
Что ей сказать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:02
Цитата:
У если в будущем у нее такого желания не появится - то все ок. Совет вам да любовь.
111:
Она никогда к слову в жизни не работала ни на кого..
Она никогда к слову в жизни не работала ни на кого..
У если в будущем у нее такого желания не появится - то все ок. Совет вам да любовь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:03
Цитата:
А их мужей получается не нормально?
111:
Вообще нет.. Я принимаю это нормально
Вообще нет.. Я принимаю это нормально
А их мужей получается не нормально?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:08
Цитата:
И у олигархов это сплошь да рядом.
Ещё раз, я к тому, чем занимается там сосед, отношусь очень толерантно..
maxsaf:
их мужей получается не нормально
их мужей получается не нормально
И у олигархов это сплошь да рядом.
Ещё раз, я к тому, чем занимается там сосед, отношусь очень толерантно..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:11
Цитата:
Спасибо.
maxsaf:
если в будущем у нее такого желания не появится - то все ок. Совет вам да любовь.
если в будущем у нее такого желания не появится - то все ок. Совет вам да любовь.
Спасибо.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:17
На сайте нет никого..
Раньше да, было веселее..
Может во всем виновата кучка людей, которые сплачивались в одно большое и упругое..
Хм..
В один и большой упругий орган на букву О, и выкидывали тут всех по одному..
Но это только предположения..
Раньше да, было веселее..
Может во всем виновата кучка людей, которые сплачивались в одно большое и упругое..
Хм..
В один и большой упругий орган на букву О, и выкидывали тут всех по одному..
Но это только предположения..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:19
Цитата:
Да просто спят люди. Завтра приходите))
111:
На сайте нет никого.. Раньше да, было веселее..
На сайте нет никого.. Раньше да, было веселее..
Да просто спят люди. Завтра приходите))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:21
Чего добились то..
Чтоб увидеть одного абайку и кидаться на него, словно он машет красной тряпкой..
Ибо он им нужен как огонь..
А если его не станет?
Сожрут сами себя или ещё ужмутся в людях в два раза?
Чтоб увидеть одного абайку и кидаться на него, словно он машет красной тряпкой..
Ибо он им нужен как огонь..
А если его не станет?
Сожрут сами себя или ещё ужмутся в людях в два раза?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:22
Цитата:
Спят те, кто сделал все для того, чтобы других тут не было и чтобы лишние с иным мнением не пришли..
Ну..
Всем кто ложится спать так, спокойного сна..
maxsaf:
Да просто спят люди. Завтра
Да просто спят люди. Завтра
Спят те, кто сделал все для того, чтобы других тут не было и чтобы лишние с иным мнением не пришли..
Ну..
Всем кто ложится спать так, спокойного сна..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:24
Хоть один свежак местный тут есть?
Ау...
Или только те, кто уехали и восхищаются тем, что без них там настроили?
Ау...
Или только те, кто уехали и восхищаются тем, что без них там настроили?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:28
Кричал кричал, да голос сорвал..
Нет.
Нет никого..
Все старенькие типа донДона перерегистрировать с троллей в какие то ники..
И при первом же случае пытаются сожрать новичков..
А я когда то был, чтобы дать новичкам волю, не пугать их толпой и жалобами в администрацию на то, что из мнение не совпадает с мнением оголтелых стариков форума..
И сам их не трогал, оставлял на потом..
Мда уж..
Нет.
Нет никого..
Все старенькие типа донДона перерегистрировать с троллей в какие то ники..
И при первом же случае пытаются сожрать новичков..
А я когда то был, чтобы дать новичкам волю, не пугать их толпой и жалобами в администрацию на то, что из мнение не совпадает с мнением оголтелых стариков форума..
И сам их не трогал, оставлял на потом..
Мда уж..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:31
Теперь вот - "спят люди"..
Да тролли это спят!
Не согласные с другим иным мнением, если тут появится хоть кто то..
Как зомби из могил вытаскивают из под земли руки и потом остальные органы и идут толпой на того, кто нечаянно оказался рядом, чтобы сожрать..
Да тролли это спят!
Не согласные с другим иным мнением, если тут появится хоть кто то..
Как зомби из могил вытаскивают из под земли руки и потом остальные органы и идут толпой на того, кто нечаянно оказался рядом, чтобы сожрать..
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