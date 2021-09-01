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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 481 из 481«1...479480481
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 01:54
#7201
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Цитата:
maxsaf:
Вот именно, личный.

Он плохой?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 01:56
#7202
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Цитата:
111:
Он плохой?

Жену свою спросите :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 01:56
#7203
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Цитата:
maxsaf:
У вас в голове небось диссонанс начинается, когда видите женщин

Вообще нет..
Я принимаю это нормально
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 01:57
#7204
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Цитата:
maxsaf:
Жену свою спросите

Она знает, что должна вырастить дитя..
Она никогда к слову в жизни не работала ни на кого..
Что ей сказать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:02
#7205
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Цитата:
111:
Она никогда к слову в жизни не работала ни на кого..

У если в будущем у нее такого желания не появится - то все ок. Совет вам да любовь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:03
#7206
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Цитата:
111:
Вообще нет.. Я принимаю это нормально

А их мужей получается не нормально? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:08
#7207
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Цитата:
maxsaf:
их мужей получается не нормально

И у олигархов это сплошь да рядом.
Ещё раз, я к тому, чем занимается там сосед, отношусь очень толерантно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:11
#7208
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Цитата:
maxsaf:
если в будущем у нее такого желания не появится - то все ок. Совет вам да любовь.

Спасибо.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:17
#7209
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На сайте нет никого..
Раньше да, было веселее..
Может во всем виновата кучка людей, которые сплачивались в одно большое и упругое..
Хм..
В один и большой упругий орган на букву О, и выкидывали тут всех по одному..
Но это только предположения..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:19
#7210
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Цитата:
111:
На сайте нет никого.. Раньше да, было веселее..

Да просто спят люди. Завтра приходите))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:21
#7211
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Чего добились то..
Чтоб увидеть одного абайку и кидаться на него, словно он машет красной тряпкой..
Ибо он им нужен как огонь..
А если его не станет?
Сожрут сами себя или ещё ужмутся в людях в два раза?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:22
#7212
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Цитата:
maxsaf:
Да просто спят люди. Завтра

Спят те, кто сделал все для того, чтобы других тут не было и чтобы лишние с иным мнением не пришли..
Ну..
Всем кто ложится спать так, спокойного сна..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:24
#7213
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Хоть один свежак местный тут есть?
Ау...
Или только те, кто уехали и восхищаются тем, что без них там настроили?
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* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1990
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:28
#7214
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Кричал кричал, да голос сорвал..
Нет.
Нет никого..
Все старенькие типа донДона перерегистрировать с троллей в какие то ники..
И при первом же случае пытаются сожрать новичков..
А я когда то был, чтобы дать новичкам волю, не пугать их толпой и жалобами в администрацию на то, что из мнение не совпадает с мнением оголтелых стариков форума..
И сам их не трогал, оставлял на потом..
Мда уж..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.09.21 - 02:31
#7215
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Теперь вот - "спят люди"..
Да тролли это спят!
Не согласные с другим иным мнением, если тут появится хоть кто то..
Как зомби из могил вытаскивают из под земли руки и потом остальные органы и идут толпой на того, кто нечаянно оказался рядом, чтобы сожрать..
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