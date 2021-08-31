Отправлено: - 22:25

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Ну вот почти и дома, то есть в лифту, адома жена со сковородкой..

Цитата:Весь день думал-гадал, что ж сегодня у Марика, на ужин?Как всегда-пиво, или таки к пиву ещё еда какая будет!?А может курей?Это же флуд, где есть обсуждение?Давайте обсудим!А может рубрику внести, типа от Доры? Только от Марика?Может он свой каждый чих-пук-фиксирует?Главное -интрига! А что сегодня Марик откушать-испить изволят?Думаю народ на форум потянется?Кликбейт подымется, рекламодателя потянутся!Рс за эту идею, мне наверно уже уважаемого можно дать! Я вам эту чудесную бизнес-идею-дарю, же!