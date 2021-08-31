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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
26
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:15
#7081
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Цитата:
abaika95:
Что за Лев Толстой тут появился?)) (В изначальном понимании этой фигуры)


Дело в том, что ты уже давно "лечишь" людям головы.
А кто тебе дал такое право?
Редакция? Медицинский диплом? МВД, КНБ, ЦРУ?
Или врач палаты номер 6?
Ты патриот страны и нашего города?
Что ты хорошего сделал для страны, чтобы иметь право критиковать других?
Но почему-то тебе не нравится, когда "лечат" тебя.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:25
#7082
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Цитата:
111:
Ну вот почти и дома, то есть в лифту, адома жена со сковородкой..

Весь день думал-гадал, что ж сегодня у Марика, на ужин?
Как всегда-пиво, или таки к пиву ещё еда какая будет!?
А может курей?
Это же флуд, где есть обсуждение?
Давайте обсудим!
А может рубрику внести, типа от Доры? Только от Марика?
Может он свой каждый чих-пук-фиксирует?
Главное -интрига! А что сегодня Марик откушать-испить изволят?
Думаю народ на форум потянется?
Кликбейт подымется, рекламодателя потянутся!
Рс за эту идею, мне наверно уже уважаемого можно дать! Я вам эту чудесную бизнес-идею-дарю, же!
:-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:30
#7083
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Цитата:
maxsaf:
Похоже на самоуправство. Если территория общего пользования, то нефиг там шлагбауму делать. А против тех, кто ставит машины на голову другим должны быть

Я писал выше.
Те, которые любят ждать и восхищаться, что где то там то и там то лучше, когда видят это у соседа, начинают делать какие то нелепые замечания что от этого лично им становится хуже и хуже, нет типа прав и каких то демократических свобод и тд и тп..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:35
#7084
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Цитата:
111:
этого лично им становится хуже и хуже, нет типа прав и каких то демократических свобод и тд и тп..


но это же все незаконно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:46
#7085
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Цитата:
alex_60:
но это же все незаконно.

Хм..
Все по закону.
Мы сами хозяева своего клочка земли и сами все делаем и облагораживаем..
Ну пока не до конца, с весны начнется..
Это плохо как то для тебя, правда, ведь вы все фоткаете мусорки, уже который год и который год кто то там "ничего не делает"..
А мы решили опередить время, на которое вы потеряли почти всю свою жизнь и думаем решить это все за неполный год..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11969
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:52
#7086
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Цитата:
111:
Мы сами хозяева своего клочка земли и сами все делаем и облагораживаем..

Тогда проблем нет. Частная территория - можете делать все что хотите. Не совсем правда понятно, как она стала частной, но это уже другой вопрос. Как с теми озерами, у которых куда не плюнь - хозяин, и купаться запрещено, и вьезд запрещен. А туристов все ждут и ждут. А их все нет и нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:53
#7087
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Цитата:
111:
ведь вы все фоткаете мусорки, уже который год и


кто вы все?
пиво уже?
ты видел что я фото мусорки выставлял?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:56
#7088
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Цитата:
Coopidon:
Думаю народ на форум потянется?

Дело в том, что с того времени когда я ушел, народ наоборот рассосался, как не поспевший чиряк, а новый так и не потянулся..
Новых нет, от слова совсем.
Старые ушли..
Так что думаю, хуже не будет..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7640
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:57
#7089
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Цитата:
maxsaf:
Как с теми озерами, у которых куда не плюнь - хозяин,

У каждого природоресурса должен быть хозяин. :lol: Не гоже это во владениях матушки природы оставлять, когда бабки заработать можно 8-) Цитата:
maxsaf:
А туристов все ждут и ждут. А их все нет и нет.

А их скоро и вообще не будет, за незнание госязыка пускать в страну перестанут. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:57
#7090
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Цитата:
alex_60:
кто вы все? пиво уже? ты видел что я фото

Вы все, всегда согласные с теми, кто сам лично не может передвинуть мусорки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:00
#7091
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Цитата:
maxsaf:
Как с теми озерами, у которых куда не плюнь - хозяин, и купаться

Не путай озеро и одно хозяина.
А тут нас 300 квартир, и клочок земли, на тысячу с лишним человек.
Ога, ещё и про космос скажи, что он омереканский..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:01
#7092
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Цитата:
maxsaf:
туристов все ждут и ждут

Туристов там не ждут.
Ты не в теме..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7640
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:01
#7093
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Цитата:
111:
кто сам лично не может передвинуть мусорки..

Марик, если честно, уже лет 200-ти, не двигал мусорки. Пакет закинул и пошёл дальше. Сервис, усё уплачено. ;-) А если усё уплачено, зачем я должен что то делать? 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:02
#7094
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Цитата:
111:
Вы все, всегда согласные с теми, кто сам лично не может передвинуть мусорки..


нет ты ответь, я выставлял фото мусорки?
что ты юлить начинаешь, бла бла бла несешь. тогда ты трепло.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11969
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:04
#7095
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Цитата:
elektron:
У каждого природоресурса должен быть хозяин. Не гоже это во владениях матушки природы оставлять, когда бабки заработать можно

В Канаде есть много национальных и провинциальных парков. Все они доступны для любого желающего через официальный сайт федерального уровня. Можно онлайн забронировать понравившееся место на любую доступную дату в любом парке, все платежи прозрачны, правила везде одинаковые, плюс минус.
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