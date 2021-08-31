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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 26
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:15
Цитата:
Дело в том, что ты уже давно "лечишь" людям головы.
А кто тебе дал такое право?
Редакция? Медицинский диплом? МВД, КНБ, ЦРУ?
Или врач палаты номер 6?
Ты патриот страны и нашего города?
Что ты хорошего сделал для страны, чтобы иметь право критиковать других?
Но почему-то тебе не нравится, когда "лечат" тебя.
abaika95:
Что за Лев Толстой тут появился?)) (В изначальном понимании этой фигуры)
Что за Лев Толстой тут появился?)) (В изначальном понимании этой фигуры)
Дело в том, что ты уже давно "лечишь" людям головы.
А кто тебе дал такое право?
Редакция? Медицинский диплом? МВД, КНБ, ЦРУ?
Или врач палаты номер 6?
Ты патриот страны и нашего города?
Что ты хорошего сделал для страны, чтобы иметь право критиковать других?
Но почему-то тебе не нравится, когда "лечат" тебя.
(Пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:25
Цитата:
Весь день думал-гадал, что ж сегодня у Марика, на ужин?
Как всегда-пиво, или таки к пиву ещё еда какая будет!?
А может курей?
Это же флуд, где есть обсуждение?
Давайте обсудим!
А может рубрику внести, типа от Доры? Только от Марика?
Может он свой каждый чих-пук-фиксирует?
Главное -интрига! А что сегодня Марик откушать-испить изволят?
Думаю народ на форум потянется?
Кликбейт подымется, рекламодателя потянутся!
Рс за эту идею, мне наверно уже уважаемого можно дать! Я вам эту чудесную бизнес-идею-дарю, же!
111:
Ну вот почти и дома, то есть в лифту, адома жена со сковородкой..
Ну вот почти и дома, то есть в лифту, адома жена со сковородкой..
Весь день думал-гадал, что ж сегодня у Марика, на ужин?
Как всегда-пиво, или таки к пиву ещё еда какая будет!?
А может курей?
Это же флуд, где есть обсуждение?
Давайте обсудим!
А может рубрику внести, типа от Доры? Только от Марика?
Может он свой каждый чих-пук-фиксирует?
Главное -интрига! А что сегодня Марик откушать-испить изволят?
Думаю народ на форум потянется?
Кликбейт подымется, рекламодателя потянутся!
Рс за эту идею, мне наверно уже уважаемого можно дать! Я вам эту чудесную бизнес-идею-дарю, же!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:30
Цитата:
Я писал выше.
Те, которые любят ждать и восхищаться, что где то там то и там то лучше, когда видят это у соседа, начинают делать какие то нелепые замечания что от этого лично им становится хуже и хуже, нет типа прав и каких то демократических свобод и тд и тп..
maxsaf:
Похоже на самоуправство. Если территория общего пользования, то нефиг там шлагбауму делать. А против тех, кто ставит машины на голову другим должны быть
Похоже на самоуправство. Если территория общего пользования, то нефиг там шлагбауму делать. А против тех, кто ставит машины на голову другим должны быть
Я писал выше.
Те, которые любят ждать и восхищаться, что где то там то и там то лучше, когда видят это у соседа, начинают делать какие то нелепые замечания что от этого лично им становится хуже и хуже, нет типа прав и каких то демократических свобод и тд и тп..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:35
Цитата:
но это же все незаконно.
111:
этого лично им становится хуже и хуже, нет типа прав и каких то демократических свобод и тд и тп..
этого лично им становится хуже и хуже, нет типа прав и каких то демократических свобод и тд и тп..
но это же все незаконно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:46
Цитата:
Хм..
Все по закону.
Мы сами хозяева своего клочка земли и сами все делаем и облагораживаем..
Ну пока не до конца, с весны начнется..
Это плохо как то для тебя, правда, ведь вы все фоткаете мусорки, уже который год и который год кто то там "ничего не делает"..
А мы решили опередить время, на которое вы потеряли почти всю свою жизнь и думаем решить это все за неполный год..
alex_60:
но это же все незаконно.
но это же все незаконно.
Хм..
Все по закону.
Мы сами хозяева своего клочка земли и сами все делаем и облагораживаем..
Ну пока не до конца, с весны начнется..
Это плохо как то для тебя, правда, ведь вы все фоткаете мусорки, уже который год и который год кто то там "ничего не делает"..
А мы решили опередить время, на которое вы потеряли почти всю свою жизнь и думаем решить это все за неполный год..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:52
Цитата:
Тогда проблем нет. Частная территория - можете делать все что хотите. Не совсем правда понятно, как она стала частной, но это уже другой вопрос. Как с теми озерами, у которых куда не плюнь - хозяин, и купаться запрещено, и вьезд запрещен. А туристов все ждут и ждут. А их все нет и нет.
111:
Мы сами хозяева своего клочка земли и сами все делаем и облагораживаем..
Мы сами хозяева своего клочка земли и сами все делаем и облагораживаем..
Тогда проблем нет. Частная территория - можете делать все что хотите. Не совсем правда понятно, как она стала частной, но это уже другой вопрос. Как с теми озерами, у которых куда не плюнь - хозяин, и купаться запрещено, и вьезд запрещен. А туристов все ждут и ждут. А их все нет и нет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:53
Цитата:
кто вы все?
пиво уже?
ты видел что я фото мусорки выставлял?
111:
ведь вы все фоткаете мусорки, уже который год и
ведь вы все фоткаете мусорки, уже который год и
кто вы все?
пиво уже?
ты видел что я фото мусорки выставлял?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:56
Цитата:
Дело в том, что с того времени когда я ушел, народ наоборот рассосался, как не поспевший чиряк, а новый так и не потянулся..
Новых нет, от слова совсем.
Старые ушли..
Так что думаю, хуже не будет..
Coopidon:
Думаю народ на форум потянется?
Думаю народ на форум потянется?
Дело в том, что с того времени когда я ушел, народ наоборот рассосался, как не поспевший чиряк, а новый так и не потянулся..
Новых нет, от слова совсем.
Старые ушли..
Так что думаю, хуже не будет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7640
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:57
Цитата:
У каждого природоресурса должен быть хозяин. Не гоже это во владениях матушки природы оставлять, когда бабки заработать можно Цитата:
А их скоро и вообще не будет, за незнание госязыка пускать в страну перестанут.
maxsaf:
Как с теми озерами, у которых куда не плюнь - хозяин,
Как с теми озерами, у которых куда не плюнь - хозяин,
У каждого природоресурса должен быть хозяин. Не гоже это во владениях матушки природы оставлять, когда бабки заработать можно Цитата:
maxsaf:
А туристов все ждут и ждут. А их все нет и нет.
А туристов все ждут и ждут. А их все нет и нет.
А их скоро и вообще не будет, за незнание госязыка пускать в страну перестанут.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 22:57
Цитата:
Вы все, всегда согласные с теми, кто сам лично не может передвинуть мусорки..
alex_60:
кто вы все? пиво уже? ты видел что я фото
кто вы все? пиво уже? ты видел что я фото
Вы все, всегда согласные с теми, кто сам лично не может передвинуть мусорки..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:00
Цитата:
Не путай озеро и одно хозяина.
А тут нас 300 квартир, и клочок земли, на тысячу с лишним человек.
Ога, ещё и про космос скажи, что он омереканский..
maxsaf:
Как с теми озерами, у которых куда не плюнь - хозяин, и купаться
Как с теми озерами, у которых куда не плюнь - хозяин, и купаться
Не путай озеро и одно хозяина.
А тут нас 300 квартир, и клочок земли, на тысячу с лишним человек.
Ога, ещё и про космос скажи, что он омереканский..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:01
Цитата:
Туристов там не ждут.
Ты не в теме..
maxsaf:
туристов все ждут и ждут
туристов все ждут и ждут
Туристов там не ждут.
Ты не в теме..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7640
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:01
Цитата:
Марик, если честно, уже лет 200-ти, не двигал мусорки. Пакет закинул и пошёл дальше. Сервис, усё уплачено. А если усё уплачено, зачем я должен что то делать?
111:
кто сам лично не может передвинуть мусорки..
кто сам лично не может передвинуть мусорки..
Марик, если честно, уже лет 200-ти, не двигал мусорки. Пакет закинул и пошёл дальше. Сервис, усё уплачено. А если усё уплачено, зачем я должен что то делать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:02
Цитата:
нет ты ответь, я выставлял фото мусорки?
что ты юлить начинаешь, бла бла бла несешь. тогда ты трепло.
111:
Вы все, всегда согласные с теми, кто сам лично не может передвинуть мусорки..
Вы все, всегда согласные с теми, кто сам лично не может передвинуть мусорки..
нет ты ответь, я выставлял фото мусорки?
что ты юлить начинаешь, бла бла бла несешь. тогда ты трепло.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 23:04
Цитата:
В Канаде есть много национальных и провинциальных парков. Все они доступны для любого желающего через официальный сайт федерального уровня. Можно онлайн забронировать понравившееся место на любую доступную дату в любом парке, все платежи прозрачны, правила везде одинаковые, плюс минус.
elektron:
У каждого природоресурса должен быть хозяин. Не гоже это во владениях матушки природы оставлять, когда бабки заработать можно
У каждого природоресурса должен быть хозяин. Не гоже это во владениях матушки природы оставлять, когда бабки заработать можно
В Канаде есть много национальных и провинциальных парков. Все они доступны для любого желающего через официальный сайт федерального уровня. Можно онлайн забронировать понравившееся место на любую доступную дату в любом парке, все платежи прозрачны, правила везде одинаковые, плюс минус.
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