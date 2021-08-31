Я обращаюсь к депутатам Государственной Думы Российской Федерации — Жириновскому, Шперову, Никонову, Федорову и всем другим негодяям, которые думают о захвате Казахстана! Это исконные казахские земли . Если вы придете сюда с оружием и с какими-то грязными намерениями, я предупреждаю: два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле! Лично я обещаю: эти люди будут уничтожены, кто сюда придет, — заявил Мухамеджанов.
Недавно тут некоторые клоуны из Российской Федерации, называющие себя «Русские офицеры», заявили о том, что в Казахстане ущемляются права русскоязычного населения и что они готовы приехать в Казахстан для того, чтобы якобы навести здесь порядок. Хочу сказать этим клоунам — приезжайте… и мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане, место положить найдется.
abaika95: Можно делать добрые дела и по отдельности)
Ну так сделай хоть одно доброе дело. Ты же человек неплохой. Даже чужие души лечить пытаешься. Только не знаешь, что прежде чем лечить чужие души нужно сначала вылечить свою. А своя душа лечится только добром.
Пока вас не было.. В очереди стоял, но я третий в принципе, получал вот это..
Пульт от двух шлагбаумов. За 20 тысяч за авто, купили два шлагбаума, пять видеокамер, освещение во дворе, две шикарные бесплатные стоянки во дворе доделывают, асфальт везде проложили, завтра доканчивают. Мусорку сами, передвинули, послали асфальт, в субботу субботник в нашем дворе.. Потом будем выбивать детскую и взрослую площадки.. А кто то смотрю годами ждёт, когда им сделают..
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