Отправлено: - 21:14

abaika95:

До меня тут донести хотят некоторые что везде,всегда и всё тут построили русские

[Исправлено: elektron, 31.08.2021 - 16:17]

Цитата:И всё же советский народ. И сложно предполагать, каким был бы Казахстан сегодня, без этого "влияния".В том числе внося достижения и успехи не только в индустриализацию, но и в науку. Упс, упустил самое для Казахстана важное, - поднятие целины и развитие сельского хозяйства. Которое далось пусть и не легко. Но по-моему сегодня больше утеряно, чем года то было.