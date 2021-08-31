Прогноз на 5 дней
пасмурно+14°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 46% влажность
  • С, 3.3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 101 из 101«1...99100101
Ответить Новый топик
Куратор темы: Валентин
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7634
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 21:14
#1501
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
До меня тут донести хотят некоторые что везде,всегда и всё тут построили русские

И всё же советский народ. И сложно предполагать, каким был бы Казахстан сегодня, без этого "влияния".
В том числе внося достижения и успехи не только в индустриализацию, но и в науку. Упс, упустил самое для Казахстана важное, - поднятие целины и развитие сельского хозяйства. Которое далось пусть и не легко. Но по-моему сегодня больше утеряно, чем года то было.

[Исправлено: elektron, 31.08.2021 - 16:17]
Профайл
Coopidon
* Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1469
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 21:25
#1502
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 101 из 101«1...99100101
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: drakon, Coopidon, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS