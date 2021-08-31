Отправлено: - 20:44

serg kost:

А давай вместе сделаем доброе дело.

maxsaf:

Но не понятно, как он добрался, кто там его встретил, а главное как выпустили

maxsaf:

заявил Мухамеджанов.

Цитата:Можно делать добрые дела и по отдельности)Не обязательно собираться "на троих"Цитата:Как лазуту и БасеВыехал и всё)) Цитата:Это кто?