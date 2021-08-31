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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 470 из 471«1...468469470471»
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
22
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:22
#7036
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Цитата:
abaika95:
Я автоматически добр ко всем

А давай вместе сделаем доброе дело.
Поможем одинокому человеку, или посадим деревья.
А потом вместе выпьем моего домашнего вина.
Заодно и узнаем, какой ты добрый.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11958
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:25
#7037
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Дружбан Куатовский голос опять подал.

Цитата:
Я обращаюсь к депутатам Государственной Думы Российской Федерации — Жириновскому, Шперову, Никонову, Федорову и всем другим негодяям, которые думают о захвате Казахстана! Это исконные казахские земли . Если вы придете сюда с оружием и с какими-то грязными намерениями, я предупреждаю: два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле! Лично я обещаю: эти люди будут уничтожены, кто сюда придет, — заявил Мухамеджанов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11958
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:26
#7038
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И вторая красная тряпка

Цитата:
Недавно тут некоторые клоуны из Российской Федерации, называющие себя «Русские офицеры», заявили о том, что в Казахстане ущемляются права русскоязычного населения и что они готовы приехать в Казахстан для того, чтобы якобы навести здесь порядок. Хочу сказать этим клоунам — приезжайте… и мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане, место положить найдется.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11958
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:31
#7039
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Лента пишет
Цитата:
Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов сбежал в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни.

Но не понятно, как он добрался, кто там его встретил, а главное как выпустили. Наверняка же был под подпиской на время следствия
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:43
#7040
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maxsaf:
Но не понятно, как он добрался, кто там его встретил,[/quote

дорогу для исхода прокладывает для своих, а кто встретил, у него же грин карта, вот они его и встретили.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9691
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:44
#7041
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Цитата:
serg kost:
А давай вместе сделаем доброе дело.

Можно делать добрые дела и по отдельности)
Не обязательно собираться "на троих"Цитата:
maxsaf:
Но не понятно, как он добрался, кто там его встретил, а главное как выпустили

Как лазуту и Басе
Выехал и всё)) Цитата:
maxsaf:
заявил Мухамеджанов.

Это кто?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9691
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:47
#7042
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Странно а что писать что у человека красный паспорт под подушкой уже считается оскорблением?)
Дожили...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:50
#7043
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Цитата:
alex_60:
как ни печально,сегодня последний день лета. 31 августа.

:lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:53
#7044
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Цитата:
maxsaf:
Наверняка же был под подпиской на время следствия

Это называется - спецом. выпустили.
и ещё довезли. до Грузии... :-o ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:57
#7045
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болтаются под ногами абайки всякие, общаться мешают.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 20:58
#7046
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Цитата:
elektron:


прикольно.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 21:02
#7047
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Цитата:
drakon:
ещё довезли. до Грузии...


через Россию то ему путь закрыт.
на 500 Лет.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 21:08
#7048
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Цитата:
alex_60:
через Россию то ему путь закрыт.

А может на самолёте, Президента?... ;-)
Или Премьера... :-o
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
22
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 21:10
#7049
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Цитата:
abaika95:
Можно делать добрые дела и по отдельности)


Ну так сделай хоть одно доброе дело.
Ты же человек неплохой. Даже чужие души лечить пытаешься.
Только не знаешь, что прежде чем лечить чужие души нужно сначала вылечить свою.
А своя душа лечится только добром.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1910
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 21:18
#7050
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Пока вас не было..
В очереди стоял, но я третий в принципе, получал вот это..



Пульт от двух шлагбаумов.
За 20 тысяч за авто, купили два шлагбаума, пять видеокамер, освещение во дворе, две шикарные бесплатные стоянки во дворе доделывают, асфальт везде проложили, завтра доканчивают.
Мусорку сами, передвинули, послали асфальт, в субботу субботник в нашем дворе..
Потом будем выбивать детскую и взрослую площадки..
А кто то смотрю годами ждёт, когда им сделают..
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