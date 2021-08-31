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abaika95: Только как всегда лицемерно утаиваешь часть нагугелного)) вот прям как кумирша твоя Симонян Михаил Левин (еврей,родился и учился в городе Ленинград) заслуженный архитектор КазССР Спасибо заслуженному архитектору КазССР

abaika95: Дальше смотрим Ефим Славский руководитель атомной промышленности Имеет непосредственное отношение к созданию атомных городов Актау,Озерск,Зеленогорск Родился в крестьянской семье Отец-Фейвель Славский,еврей,на момент появления графы национальность записали украинцем Спасибо будем говорить или как-то не комильфо великой нации со звуком спасибо говорить еврею с Украины? Дальше смотрим Актау с 1961 по 1963 назвался поселок Актауский,город С 1964 по 1991 назывался в честь украинского поэта Тараса Шевченко сосланного в ссылку в наши степи Сослали его российские царские сатрапы)))

abaika95: Спасибо США за индустриальную мощь СССР

abaika95: Спасибо Евреям за проектировку города Актау Так по вашему по советскому будет теперь?)

Цитата:И что не так, Таноми про это и говорит.Цитата:Ну и к чему это, тоже всё верно, но ты почему то именно; Цитата:говоришь. Цитата:Это уже ваши проблемы. А в принципе спасибо всему советскому народу сказать нужно.Кстати США, тоже тогда должна Германии и евреям спасибо сказать, если по вашему "размышлению". Ведь они там тоже всё построили. Тот же Кан еврей немецкого происхождения.Или вы просто не понимаете, или делаете вид, что не понимаете, что до вас донести хотели?