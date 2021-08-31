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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 100 из 101«1...9899100101»
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Куратор темы: Валентин
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9691
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 17:12
#1486
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Начальник прикаспийского управления строительства котрый непосредственно возглавлял строительство большей части Акту -герой соц труда лауреат, ленинской премии,Рубен Арамисович Григорян (говорят ему памятник стоит в Актау)
После 74 года ПУс возглавил Лев Николаевич Томашевский (этнический поляк)
Первый секретарь Обкома партии Мангышлака-Туткабай Ашимбаев
Но спасибо всервоно должны сказать таноми из Костаная)))) и той тётке которая магазин на вокзале держит))
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
22
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:07
#1487
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Цитата:
abaika95:


Цитата:
Мне не нравится когда пациент не поддается лечению)


А ты не имеешь права лечить
И как не имеющий диплома врача, и как не сделавший ничего полезного для страны.
Цитата:
Тогда и мой тезис что Альберт Кан (тоже кстати еврей) почти всю промышленность в ссср построил тоже верен?


Нет, не верен.
Альберт Кан проектировщик зданий.
И проектировал он не один. У него была в подчинении целая группа советских инженеров. Которые очень быстро научились проектировать сами. И большинство довоенных сталинских заводов спроектировали советские инженеры.
А строили исключительно советские строители.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:17
#1488
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прид...к абайка95 опять на арене.
со своей брехней.

[Исправлено: alex_60, 31.08.2021 - 18:24]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3654
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:34
#1489
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Цитата:
alex_60:

--- А что , теперь все модерацию проходят?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:45
#1490
Комментарий удален модератором.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:50
#1491
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Цитата:
Гога:
А что , теперь все модерацию проходят?


сам видишь, кто проходит, а кто нет.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:52
#1492
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абайка95 точно не проходит.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 19:02
#1493
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Цитата:
maxsaf:
бесплатными только школы с казахским языком обучения - Qamshy.kz


уровень обучения там будет на высочайшем уровне.можно не сомневаться.
кстати, этот тусунбеков, юрист, МГУ закончил.
институт Дружбы Народов В Москве.
но потом видать стал много баранины есть. вот и результат.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9691
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:05
#1494
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Цитата:
serg kost:
И проектировал он не один. У него была в подчинении целая группа советских инженеров

Он приехал со своей командой которая уже выучила местных автохтонов Цитата:
serg kost:
Которые очень быстро научились проектировать сами.

Которые не быстро, но как-то выучились у американских инженеров Цитата:
serg kost:
. И большинство довоенных сталинских заводов спроектировали советские инженеры.

Не получается
По факту большинство сделал Кан и европейские компании
Цитата:
serg kost:
А строили исключительно советские строители

А это вообще по мнению таноми не считаеться
Т*** с лопатами она говорит
Так что как не крути а спасибо США за индустриальную мощь СССР...
Цитата:
alex_60:
прид...к абайка95 опять на арене. со своей брехней.

Ну а потом ты жалуешься модерации за что тебя бедного модерируют))
Брехун и лицемер
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9691
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:12
#1495
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Отцы основатели СССР
Русский с калмыцким корнями и то рано умер ниче не успев
Грузин
Поляк
И куча евреев
Потом процент грузин и армян увеличился в отцах
Позвали они американских инженеров чтобы быстрее индустриализировать аграрную страну
В которой под 80% населения жили в колхозах
Помогли им американцы,понастроили
Потом война началась
И тут же американцы шлют друзьям помощь,консервы,алюминий,станки,каучук,авиационный бензин,медицинские препараты в этот же момент воюя с японской империей
Но пропаганда сделала так что американцы всеровно плохие....
При этом при развале СССР
США не ввели войска (а ведь так пугала пропаганда)
Не бомбили Россию (там бы никто и не заметил)
В итоге после 30 лет,США всеровно враги))
Сколько ещё граблей нужно?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:13
#1496
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quote]abaika95: Он приехал со своей командой которая уже выучила местных автохтонов брехня. давно уже опровергнутая. но абайкам95 сказки нравятся.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:15
#1497
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но так написано в его методичке.
так что не будем строго его наказывать,
отпустим его в асыки поиграть.
его любимая игра.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7634
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:31
#1498
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Цитата:
abaika95: Только как всегда лицемерно утаиваешь часть нагугелного)) вот прям как кумирша твоя Симонян Михаил Левин (еврей,родился и учился в городе Ленинград) заслуженный архитектор КазССР Спасибо заслуженному архитектору КазССР
И что не так, Таноми про это и говорит.Цитата:
abaika95: Дальше смотрим Ефим Славский руководитель атомной промышленности Имеет непосредственное отношение к созданию атомных городов Актау,Озерск,Зеленогорск Родился в крестьянской семье Отец-Фейвель Славский,еврей,на момент появления графы национальность записали украинцем Спасибо будем говорить или как-то не комильфо великой нации со звуком спасибо говорить еврею с Украины? Дальше смотрим Актау с 1961 по 1963 назвался поселок Актауский,город С 1964 по 1991 назывался в честь украинского поэта Тараса Шевченко сосланного в ссылку в наши степи Сослали его российские царские сатрапы)))
Ну и к чему это, тоже всё верно, но ты почему то именно; Цитата:
abaika95: Спасибо США за индустриальную мощь СССР
говоришь. Цитата:
abaika95: Спасибо Евреям за проектировку города Актау Так по вашему по советскому будет теперь?)
Это уже ваши проблемы. А в принципе спасибо всему советскому народу сказать нужно. ;-) Кстати США, тоже тогда должна Германии и евреям спасибо сказать, если по вашему "размышлению". Ведь они там тоже всё построили. Тот же Кан еврей немецкого происхождения. :lol: Или вы просто не понимаете, или делаете вид, что не понимаете, что до вас донести хотели?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9691
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:40
#1499
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Цитата:
elektron:
говоришь

Альберт Кан из США
Он учитель и зачинатель)
Цитата:
elektron:
А в принципе спасибо всему советскому народу сказать нужно.

Нет
Шовинисты определенной нации говорят что спасибо говорить нужно только конкретной нации и конкретной стране
Так спасибо евреям и Армянину за помощь в строительстве Актау
Цитата:
elektron:
Кстати США, тоже тогда должна Германии и евреям спасибо сказать, если по вашему "размышлению". Ведь они там тоже всё построили. Тот же Кан еврей немецкого происхождения

Пусть говорят
Никто и не спорит
И это не мои размышления а таноми и той тетки из октавы Цитата:
elektron:
Или вы просто не понимаете, или делаете вид, что не понимаете, что до вас донести хотели?

До меня тут донести хотят некоторые что везде,всегда и всё тут построили русские
А вот на конкретных примерах получается что они там даже не 3 ряду стоят
Инженеры не они
Лопатами в большинстве махали не они тут
Но спасибо я должен почему-то сказать русской тётке из Актау))
Лицемерие и шовинизм это страшный коктейль)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13003
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:50
#1500
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вот брешет абайка95,
его дед с американцами построили заводы,
фабрики, города.
это даже не бред, это болезнь.
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