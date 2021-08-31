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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 17:12
Начальник прикаспийского управления строительства котрый непосредственно возглавлял строительство большей части Акту -герой соц труда лауреат, ленинской премии,Рубен Арамисович Григорян (говорят ему памятник стоит в Актау)
После 74 года ПУс возглавил Лев Николаевич Томашевский (этнический поляк)
Первый секретарь Обкома партии Мангышлака-Туткабай Ашимбаев
Но спасибо всервоно должны сказать таноми из Костаная)))) и той тётке которая магазин на вокзале держит))
После 74 года ПУс возглавил Лев Николаевич Томашевский (этнический поляк)
Первый секретарь Обкома партии Мангышлака-Туткабай Ашимбаев
Но спасибо всервоно должны сказать таноми из Костаная)))) и той тётке которая магазин на вокзале держит))
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 22
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:07
Цитата:
Цитата:
А ты не имеешь права лечить
И как не имеющий диплома врача, и как не сделавший ничего полезного для страны.
Цитата:
Нет, не верен.
Альберт Кан проектировщик зданий.
И проектировал он не один. У него была в подчинении целая группа советских инженеров. Которые очень быстро научились проектировать сами. И большинство довоенных сталинских заводов спроектировали советские инженеры.
А строили исключительно советские строители.
abaika95:
Цитата:
Мне не нравится когда пациент не поддается лечению)
А ты не имеешь права лечить
И как не имеющий диплома врача, и как не сделавший ничего полезного для страны.
Цитата:
Тогда и мой тезис что Альберт Кан (тоже кстати еврей) почти всю промышленность в ссср построил тоже верен?
Нет, не верен.
Альберт Кан проектировщик зданий.
И проектировал он не один. У него была в подчинении целая группа советских инженеров. Которые очень быстро научились проектировать сами. И большинство довоенных сталинских заводов спроектировали советские инженеры.
А строили исключительно советские строители.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:17
прид...к абайка95 опять на арене.
со своей брехней.
[Исправлено: alex_60, 31.08.2021 - 18:24]
со своей брехней.
[Исправлено: alex_60, 31.08.2021 - 18:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3654
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:34
Цитата:
--- А что , теперь все модерацию проходят?
alex_60:
--- А что , теперь все модерацию проходят?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:45
Комментарий удален модератором.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:50
Цитата:
сам видишь, кто проходит, а кто нет.
Гога:
А что , теперь все модерацию проходят?
А что , теперь все модерацию проходят?
сам видишь, кто проходит, а кто нет.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 18:52
абайка95 точно не проходит.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 19:02
Цитата:
уровень обучения там будет на высочайшем уровне.можно не сомневаться.
кстати, этот тусунбеков, юрист, МГУ закончил.
институт Дружбы Народов В Москве.
но потом видать стал много баранины есть. вот и результат.
maxsaf:
бесплатными только школы с казахским языком обучения - Qamshy.kz
бесплатными только школы с казахским языком обучения - Qamshy.kz
уровень обучения там будет на высочайшем уровне.можно не сомневаться.
кстати, этот тусунбеков, юрист, МГУ закончил.
институт Дружбы Народов В Москве.
но потом видать стал много баранины есть. вот и результат.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:05
Цитата:
Он приехал со своей командой которая уже выучила местных автохтонов Цитата:
Которые не быстро, но как-то выучились у американских инженеров Цитата:
Не получается
По факту большинство сделал Кан и европейские компании
Цитата:
А это вообще по мнению таноми не считаеться
Т*** с лопатами она говорит
Так что как не крути а спасибо США за индустриальную мощь СССР...
Цитата:
Ну а потом ты жалуешься модерации за что тебя бедного модерируют))
Брехун и лицемер
serg kost:
И проектировал он не один. У него была в подчинении целая группа советских инженеров
И проектировал он не один. У него была в подчинении целая группа советских инженеров
Он приехал со своей командой которая уже выучила местных автохтонов Цитата:
serg kost:
Которые очень быстро научились проектировать сами.
Которые очень быстро научились проектировать сами.
Которые не быстро, но как-то выучились у американских инженеров Цитата:
serg kost:
. И большинство довоенных сталинских заводов спроектировали советские инженеры.
. И большинство довоенных сталинских заводов спроектировали советские инженеры.
Не получается
По факту большинство сделал Кан и европейские компании
Цитата:
serg kost:
А строили исключительно советские строители
А строили исключительно советские строители
А это вообще по мнению таноми не считаеться
Т*** с лопатами она говорит
Так что как не крути а спасибо США за индустриальную мощь СССР...
Цитата:
alex_60:
прид...к абайка95 опять на арене. со своей брехней.
прид...к абайка95 опять на арене. со своей брехней.
Ну а потом ты жалуешься модерации за что тебя бедного модерируют))
Брехун и лицемер
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:12
Отцы основатели СССР
Русский с калмыцким корнями и то рано умер ниче не успев
Грузин
Поляк
И куча евреев
Потом процент грузин и армян увеличился в отцах
Позвали они американских инженеров чтобы быстрее индустриализировать аграрную страну
В которой под 80% населения жили в колхозах
Помогли им американцы,понастроили
Потом война началась
И тут же американцы шлют друзьям помощь,консервы,алюминий,станки,каучук,авиационный бензин,медицинские препараты в этот же момент воюя с японской империей
Но пропаганда сделала так что американцы всеровно плохие....
При этом при развале СССР
США не ввели войска (а ведь так пугала пропаганда)
Не бомбили Россию (там бы никто и не заметил)
В итоге после 30 лет,США всеровно враги))
Сколько ещё граблей нужно?
Русский с калмыцким корнями и то рано умер ниче не успев
Грузин
Поляк
И куча евреев
Потом процент грузин и армян увеличился в отцах
Позвали они американских инженеров чтобы быстрее индустриализировать аграрную страну
В которой под 80% населения жили в колхозах
Помогли им американцы,понастроили
Потом война началась
И тут же американцы шлют друзьям помощь,консервы,алюминий,станки,каучук,авиационный бензин,медицинские препараты в этот же момент воюя с японской империей
Но пропаганда сделала так что американцы всеровно плохие....
При этом при развале СССР
США не ввели войска (а ведь так пугала пропаганда)
Не бомбили Россию (там бы никто и не заметил)
В итоге после 30 лет,США всеровно враги))
Сколько ещё граблей нужно?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:13
quote]abaika95: Он приехал со своей командой которая уже выучила местных автохтонов брехня. давно уже опровергнутая. но абайкам95 сказки нравятся.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:15
но так написано в его методичке.
так что не будем строго его наказывать,
отпустим его в асыки поиграть.
его любимая игра.
так что не будем строго его наказывать,
отпустим его в асыки поиграть.
его любимая игра.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 7634
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:31
Цитата:
abaika95: Только как всегда лицемерно утаиваешь часть нагугелного)) вот прям как кумирша твоя Симонян Михаил Левин (еврей,родился и учился в городе Ленинград) заслуженный архитектор КазССР Спасибо заслуженному архитектору КазССРИ что не так, Таноми про это и говорит.Цитата:
abaika95: Дальше смотрим Ефим Славский руководитель атомной промышленности Имеет непосредственное отношение к созданию атомных городов Актау,Озерск,Зеленогорск Родился в крестьянской семье Отец-Фейвель Славский,еврей,на момент появления графы национальность записали украинцем Спасибо будем говорить или как-то не комильфо великой нации со звуком спасибо говорить еврею с Украины? Дальше смотрим Актау с 1961 по 1963 назвался поселок Актауский,город С 1964 по 1991 назывался в честь украинского поэта Тараса Шевченко сосланного в ссылку в наши степи Сослали его российские царские сатрапы)))Ну и к чему это, тоже всё верно, но ты почему то именно; Цитата:
abaika95: Спасибо США за индустриальную мощь СССРговоришь. Цитата:
abaika95: Спасибо Евреям за проектировку города Актау Так по вашему по советскому будет теперь?)Это уже ваши проблемы. А в принципе спасибо всему советскому народу сказать нужно. Кстати США, тоже тогда должна Германии и евреям спасибо сказать, если по вашему "размышлению". Ведь они там тоже всё построили. Тот же Кан еврей немецкого происхождения. Или вы просто не понимаете, или делаете вид, что не понимаете, что до вас донести хотели?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:40
Цитата:
Альберт Кан из США
Он учитель и зачинатель)
Цитата:
Нет
Шовинисты определенной нации говорят что спасибо говорить нужно только конкретной нации и конкретной стране
Так спасибо евреям и Армянину за помощь в строительстве Актау
Цитата:
Пусть говорят
Никто и не спорит
И это не мои размышления а таноми и той тетки из октавы Цитата:
До меня тут донести хотят некоторые что везде,всегда и всё тут построили русские
А вот на конкретных примерах получается что они там даже не 3 ряду стоят
Инженеры не они
Лопатами в большинстве махали не они тут
Но спасибо я должен почему-то сказать русской тётке из Актау))
Лицемерие и шовинизм это страшный коктейль)
elektron:
говоришь
говоришь
Альберт Кан из США
Он учитель и зачинатель)
Цитата:
elektron:
А в принципе спасибо всему советскому народу сказать нужно.
А в принципе спасибо всему советскому народу сказать нужно.
Нет
Шовинисты определенной нации говорят что спасибо говорить нужно только конкретной нации и конкретной стране
Так спасибо евреям и Армянину за помощь в строительстве Актау
Цитата:
elektron:
Кстати США, тоже тогда должна Германии и евреям спасибо сказать, если по вашему "размышлению". Ведь они там тоже всё построили. Тот же Кан еврей немецкого происхождения
Кстати США, тоже тогда должна Германии и евреям спасибо сказать, если по вашему "размышлению". Ведь они там тоже всё построили. Тот же Кан еврей немецкого происхождения
Пусть говорят
Никто и не спорит
И это не мои размышления а таноми и той тетки из октавы Цитата:
elektron:
Или вы просто не понимаете, или делаете вид, что не понимаете, что до вас донести хотели?
Или вы просто не понимаете, или делаете вид, что не понимаете, что до вас донести хотели?
До меня тут донести хотят некоторые что везде,всегда и всё тут построили русские
А вот на конкретных примерах получается что они там даже не 3 ряду стоят
Инженеры не они
Лопатами в большинстве махали не они тут
Но спасибо я должен почему-то сказать русской тётке из Актау))
Лицемерие и шовинизм это страшный коктейль)
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 20:50
вот брешет абайка95,
его дед с американцами построили заводы,
фабрики, города.
это даже не бред, это болезнь.
его дед с американцами построили заводы,
фабрики, города.
это даже не бред, это болезнь.
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