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≡ Мурат Бектанов стал новым министром обороны Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42266
Мурат Бектанов стал новым министром обороны Казахстана
Отправлено: 31.08.21 - 15:30
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Первый заместитель Министра обороны РК - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК Мурат Бектанов назначен министром обороны Казахстана. Прежний министр оборон написал рапорт об отстваке, президент ее принял.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1900
Re: Мурат Бектанов стал новым министром обороны Казахстана
Отправлено: 31.08.21 - 15:30
#1
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Короче опять назначили того, кто ни капли не воевал за свою страну, за Родину, за Стал.., за Назарбаева..
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
695
Re: Мурат Бектанов стал новым министром обороны Казахстана
Отправлено: 31.08.21 - 18:38
#2
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Цитата:
Нурлан Ермекбаев написал рапорт об отстваке Источник:
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