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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8042
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 09:53
Цитата:
Это же форум,должна быть дискуссия,а для дисскусии нужен достойный оппонент каким и является абайка.
Кому нафик нужен форум ,на котором оставшиеся 5 пользователей буду облизывать друг друга,хотя справедливости ради отмечу,то что сейчас творится на форуме читать то же противно,г полное.
alex_60:
секрет полишинеля конечно. но что при этом накручивании у него изо рта льется национализм и русофобия. похоже они считают это не важно. важно накручивание.
секрет полишинеля конечно. но что при этом накручивании у него изо рта льется национализм и русофобия. похоже они считают это не важно. важно накручивание.
Это же форум,должна быть дискуссия,а для дисскусии нужен достойный оппонент каким и является абайка.
Кому нафик нужен форум ,на котором оставшиеся 5 пользователей буду облизывать друг друга,хотя справедливости ради отмечу,то что сейчас творится на форуме читать то же противно,г полное.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 11:02
Цитата:
Цитата:
Цитата:
как дважды два четыре.
maxsaf:
находится на Украине,
находится на Украине,
Цитата:
maxsaf:
гранты сами знаете
гранты сами знаете
Цитата:
maxsaf:
но уж больно все просто
но уж больно все просто
как дважды два четыре.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 11:05
Цитата:
Цитата:
без комментариев.
Добринцофф:
,должна быть дискуссия,
,должна быть дискуссия,
Цитата:
Добринцофф:
читать то же противно,г полное.
читать то же противно,г полное.
без комментариев.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 11:48
Цитата:
Значит, НГ, это - нравится.
И никто его не - наказывает...
alex_60:
у него изо рта льется национализм и русофобия.
у него изо рта льется национализм и русофобия.
Значит, НГ, это - нравится.
И никто его не - наказывает...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 13:48
тут Дракон у тебя вор завелся.
берет из деревни цитаты и тащит их в другие ветки без указания
кому они принадлежат.
думаю имя этого вора ты знаешь.
берет из деревни цитаты и тащит их в другие ветки без указания
кому они принадлежат.
думаю имя этого вора ты знаешь.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 14:14
Цитата:
Алекс, подскажи мне.
Искать не хочется...
alex_60:
думаю имя этого вора ты знаешь.
думаю имя этого вора ты знаешь.
Алекс, подскажи мне.
Искать не хочется...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 14:19
И ваще, Алекс, думаю я уйти, с сайта.
Но деревеньку - жалко.
Но думаю, пусть - пишут,
если хотят.
А я буду заходить, в деревеньку,
в 8, 14 и 20 часов, просто -
посмотреть...
Но деревеньку - жалко.
Но думаю, пусть - пишут,
если хотят.
А я буду заходить, в деревеньку,
в 8, 14 и 20 часов, просто -
посмотреть...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 14:22
Ещё один, коммент,
чтобы было - 22600...
Ну и проконтролировать,
деревеньку...
чтобы было - 22600...
Ну и проконтролировать,
деревеньку...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 14:23
Цитата:
решишь значит решишь.
сейчас здесь атмосфера не очень,
не та что была лет пять хотя бы назад.
drakon:
думаю я уйти, с сайта.
думаю я уйти, с сайта.
решишь значит решишь.
сейчас здесь атмосфера не очень,
не та что была лет пять хотя бы назад.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1900
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 15:26
Цитата:
Атмосфера тут какая была, такая и осталась.
Не изменилось ничего вообще.
Просто в течении жизни у многих людей приоритеты меняются местами.
Иногда что то не очень важное становится важным и потом наоборот.
Что то случается, происходит в глобальном для личности плане, надоедает иногда в конце концов..
Вот если начинать отсчёт с 2006 до примерно 2014, может меньше, то однозначно изменилось..
В плане тогда разрешалось многое и было много пишущих молодых форумчан, сейчас состарились все, кто болеет, кто умирать собрался, а кто родил себе ребёночка, кто то не приспособился к определенным правилам форума, за которыми следит всюду теперь КНБ, каждому свое..
alex_60:
сейчас здесь атмосфера не очень
сейчас здесь атмосфера не очень
Атмосфера тут какая была, такая и осталась.
Не изменилось ничего вообще.
Просто в течении жизни у многих людей приоритеты меняются местами.
Иногда что то не очень важное становится важным и потом наоборот.
Что то случается, происходит в глобальном для личности плане, надоедает иногда в конце концов..
Вот если начинать отсчёт с 2006 до примерно 2014, может меньше, то однозначно изменилось..
В плане тогда разрешалось многое и было много пишущих молодых форумчан, сейчас состарились все, кто болеет, кто умирать собрался, а кто родил себе ребёночка, кто то не приспособился к определенным правилам форума, за которыми следит всюду теперь КНБ, каждому свое..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1900
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 16:00
По вацапу видео пришло, что Меркель тоже уходит, попрощалась.
Живёт в каком то старом доме в какой то деревеньке и не меняла его с приходом к власти..
Почти как у нас или в России..
У нас тоже наш ноль первый не менял своего дома, как отстроил Ацтану да и Путин не менял Кремль..
За нами повторяет..
Живёт в каком то старом доме в какой то деревеньке и не меняла его с приходом к власти..
Почти как у нас или в России..
У нас тоже наш ноль первый не менял своего дома, как отстроил Ацтану да и Путин не менял Кремль..
За нами повторяет..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 18:20
Цитата:
подсказываю-вор- абакйка95.
забрал отсюда чужую цитату и утащил во флуд,
не указав кому принадлежит эта цитата
drakon:
подскажи мне. Искать не хочется..
подскажи мне. Искать не хочется..
подсказываю-вор- абакйка95.
забрал отсюда чужую цитату и утащил во флуд,
не указав кому принадлежит эта цитата
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 18:54
Цитата:
ну что ты решил. ушел или нет
drakon:
8, 14 и 20 часов, просто - посмотреть...
8, 14 и 20 часов, просто - посмотреть...
ну что ты решил. ушел или нет
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 19:06
Цитата:
Нельзя, нам Алекс - уходить.
Пока, абайка - тут...
alex_60:
ну что ты решил. ушел или нет
ну что ты решил. ушел или нет
Нельзя, нам Алекс - уходить.
Пока, абайка - тут...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 19:18
Цитата:
согласен.
его еще лечить и лечить.
а может проще?
drakon:
Пока, абайка - тут...
Пока, абайка - тут...
согласен.
его еще лечить и лечить.
а может проще?
-
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