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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 99 из 100«1...979899100»
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Куратор темы: Валентин
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10425
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 20:44
#1471
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Куат он не против русского языка Он против всех. Он всех ненавидит. И даже когда все уедут русские, он все равно продолжит своё гнилое дело. Он потом начнет на жузы делить казахов. Поэтому нам русским на него пофиг. Вам казахам нужно с ним боротся а не с нами. P.S Кучу знаю организаций в Казахстане где мир и идилия между нами,русскими и казахами и там в языке полный бардак ))Русские на казахском разговаривают,казахи на русском.)). И не ведитесь на всяких куатов -идиотов. Они крысы обыкновеные, куда ветер дунет там и будет Куат.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3653
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 21:32
#1472
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Цитата:
abaika95:
требование по обслуживанию клиентов

____ Ну вот сколько раз тебе повторять , чтобы понял ? Обслуживают на улице красных фонарей . А продавец просто предоставляют услугу , продает товар . Учи русский Язык . :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11955
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 21:32
#1473
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Цитата:
abaika95:
Поуеховшие все боятся что страна из который они так быстро поуехали както долго превращается в Монголию Вот даже обидно им

Главное чтобы Монголия не начала обижаться за такое сравнение ))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3653
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 22:10
#1474
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Цитата:
abaika95:
Лучше английский учить

___ А как сказала Дарига === лучше китайский :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3653
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 22:13
#1475
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Цитата:
abaika95:
он хочет чтобы исполнился закон о казахском)

____Какой закон ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3653
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 22:15
#1476
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Цитата:
abaika95:

)))____Это где ?? В Нур-султане ??
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1510
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 22:25
#1477
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Цитата:
abaika95:
работа Активистов майдана (Языкового фронта как перевели канал российские пропондоны) направлена на справедливое требование по обслуживанию клиентов на языке обращения

Ну так-то да, по всему видно, что это и есть та последняя несправедливость, которую осталось устранить для наступления светлого казахстанского будущего.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9684
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 20.08.21 - 15:29
#1478
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Цитата:
Vit:
Куат он не против русского языка Он против всех. Он всех ненавидит. И даже когда все уедут русские, он все равно продолжит своё гнилое дело. Он потом начнет на жузы делить казахов. Поэтому нам русским на него пофиг. Вам казахам нужно с ним боротся а не с нами

Без проблем казахи бы боролись
Если бы за спиной на них не накидывали Овна разные нацики и шовики из среды русскоязычных
Трудно знаешь ли бороться с куатом доказывая ему что ненадо мутить воду в РК когда тут же какая-нибудь недолекая таноми кричит истерично что она тут всем все построила и вообще вы все примазанные к ней))
В этой ситуации хочется чтобы Куат действовал дальше....
Цитата:
Гога:
Обслуживают на улице красных фонарей . А продавец просто предоставляют услугу , продает товар . Учи русский Язык .

Эээх
Ладно не буду спорить с тобой всервоно это как горох пинать))) Цитата:
maxsaf:
Главное чтобы Монголия не начала обижаться за такое сравнение

А ей вообще пофиг
Она один раз родила потрясателя вселенной
Надо и второй раз родит Цитата:
Маркс:
Ну так-то да, по всему видно, что это и есть та последняя несправедливость

Утрирование разных проблем до хорошего не доведет
СССР от этого развалился когда начал путать мягкое с твердым))
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1468
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 30.08.21 - 21:37
#1479
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Украина2
D'совьетизасыйя
СССР- слово ругательное, и прошу его при мне-не употреблять!©
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1468
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 30.08.21 - 22:59
#1480
Комментарий удален модератором.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1468
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 30.08.21 - 23:16
#1481
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2570
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 12:12
#1482
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Цитата:
abaika95:
Трудно знаешь ли бороться с куатом доказывая ему что ненадо мутить воду в РК когда тут же какая-нибудь недолекая таноми кричит истерично что она тут всем все построила и вообще вы все примазанные к ней


Видно сильно тебя задела,дОлёкий вы наш! Коль истеришь и оскорбляешь в каждой ветке!
Презираю эту женщину из Актау, извинившуюся за слова "мы построили..."
"Город был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом (в рамках развития новых молодых городов Советского Союза). Куратором от института выступал архитектор Михаил Левин. В качестве градообразующего предприятия был построен Прикаспийский горно-металлургический комбинат (ПГМК), который включал в себя добычу урановой руды, её переработку и обогащение ...Была построена инфраструктура города, обеспечивающая проживание людей в безводной пустыне. .. Актау не имеет естественных источников питьевой воды, город полностью обеспечивается переработанной морской водой первой в мире атомной опреснительной установкой..."
Ну, кто, как не автохтоны это всё построили!
Но тупорылым не докажешь, что брать лопатой "больше и кидать дальше", не значит "построить город"!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11955
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 16:19
#1483
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В Казахстане предложили сделать бесплатными только школы с казахским языком обучения - Qamshy.kz

Приплыли ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11955
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 16:20
#1484
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«На сегодняшний день составляющее государство число казахов превысило 70 процентов от общего населения. Также в прошлом году был беби-бум, родилось 425 тысяч детей. Из них 80 процентов ― казахские дети, 7,3 процента ― русские, 4 процента ― узбекские. В Казахстане нет языка, имеющего особый статус, кроме казахского. Русский язык не является ни официальным языком, ни языком межнационального общения. У нас нет нескольких государственных языков, как в Швейцарии. Зачем я это говорю. В мире более 200 независимых стран, среди которых нет ни одной страны, кроме Казахстана, которая обучает своих детей языку других стран за счет бюджетных средств, то есть за счет налогов населения», ― подчеркнул Тусупбеков.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9684
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 31.08.21 - 16:55
#1485
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Цитата:
таноми52:
Видно сильно тебя задела,дОлёкий вы наш! Коль истеришь и оскорбляешь в каждой ветке!

Нет
Мне не нравится когда пациент не поддается лечению)
Так что буду травить дальше
Клин клином
Цитата:
таноми52:
Город был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом (в рамках развития новых молодых городов Советского Союза). Куратором от института выступал архитектор Михаил Левин. В

Гуглить ты умеешь
Похвально
Только как всегда лицемерно утаиваешь часть нагугелного)) вот прям как кумирша твоя Симонян
Михаил Левин (еврей,родился и учился в городе Ленинград) заслуженный архитектор КазССР
Спасибо заслуженному архитектору КазССР
Дальше смотрим
Ефим Славский руководитель атомной промышленности
Имеет непосредственное отношение к созданию атомных городов Актау,Озерск,Зеленогорск
Родился в крестьянской семье
Отец-Фейвель Славский,еврей,на момент появления графы национальность записали украинцем
Спасибо будем говорить или как-то не комильфо великой нации со звуком спасибо говорить еврею с Украины?
Дальше смотрим
Актау с 1961 по 1963 назвался поселок Актауский,город
С 1964 по 1991 назывался в честь украинского поэта Тараса Шевченко сосланного в ссылку в наши степи
Сослали его российские царские сатрапы)))
Иронично
Цитата:
таноми52:
Ну, кто, как не автохтоны это всё построили! Но тупорылым не докажешь, что брать лопатой "больше и кидать дальше", не значит "построить город"!

Тоесть ты признаешь что половина тупорылых кто утверждает что "мы вам все построили тут" просто лопатами махали и на целине тупо сеяли?))
Ты то какое отношение имеешь Тогда к левину или славскому? Или к инженерам?))
А та хамка из Октавы которая и врач и строитель и предприниматель какое отношение к левину имеет или к инженерам?)) Лопатой кидала,соглашусь
Тогда и мой тезис что Альберт Кан (тоже кстати еврей) почти всю промышленность в ссср построил тоже верен?
Инженер то он,и все инженера которых он привез американцы были
А на местах так к примеру в Челябинске "тупорылые автохтоны" лопатами махали
Они к делу отношения не имеют))
Спасибо США за индустриальную мощь СССР
Спасибо Евреям за проектировку города Актау
Так по вашему по советскому будет теперь?)
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