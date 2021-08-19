Отправлено: - 15:29

Vit:

Куат он не против русского языка Он против всех. Он всех ненавидит. И даже когда все уедут русские, он все равно продолжит своё гнилое дело. Он потом начнет на жузы делить казахов. Поэтому нам русским на него пофиг. Вам казахам нужно с ним боротся а не с нами

Гога:

Обслуживают на улице красных фонарей . А продавец просто предоставляют услугу , продает товар . Учи русский Язык .

maxsaf:

Главное чтобы Монголия не начала обижаться за такое сравнение

Маркс:

Ну так-то да, по всему видно, что это и есть та последняя несправедливость

Цитата:Без проблем казахи бы боролисьЕсли бы за спиной на них не накидывали Овна разные нацики и шовики из среды русскоязычныхТрудно знаешь ли бороться с куатом доказывая ему что ненадо мутить воду в РК когда тут же какая-нибудь недолекая таноми кричит истерично что она тут всем все построила и вообще вы все примазанные к ней))В этой ситуации хочется чтобы Куат действовал дальше....Цитата:ЭээхЛадно не буду спорить с тобой всервоно это как горох пинать))) Цитата:А ей вообще пофигОна один раз родила потрясателя вселеннойНадо и второй раз родит Цитата:Утрирование разных проблем до хорошего не доведетСССР от этого развалился когда начал путать мягкое с твердым))