Куат он не против русского языка Он против всех. Он всех ненавидит. И даже когда все уедут русские, он все равно продолжит своё гнилое дело. Он потом начнет на жузы делить казахов. Поэтому нам русским на него пофиг. Вам казахам нужно с ним боротся а не с нами. P.S Кучу знаю организаций в Казахстане где мир и идилия между нами,русскими и казахами и там в языке полный бардак ))Русские на казахском разговаривают,казахи на русском.)). И не ведитесь на всяких куатов -идиотов. Они крысы обыкновеные, куда ветер дунет там и будет Куат.
Vit: Куат он не против русского языка Он против всех. Он всех ненавидит. И даже когда все уедут русские, он все равно продолжит своё гнилое дело. Он потом начнет на жузы делить казахов. Поэтому нам русским на него пофиг. Вам казахам нужно с ним боротся а не с нами
Без проблем казахи бы боролись Если бы за спиной на них не накидывали Овна разные нацики и шовики из среды русскоязычных Трудно знаешь ли бороться с куатом доказывая ему что ненадо мутить воду в РК когда тут же какая-нибудь недолекая таноми кричит истерично что она тут всем все построила и вообще вы все примазанные к ней)) В этой ситуации хочется чтобы Куат действовал дальше.... Цитата:
Гога: Обслуживают на улице красных фонарей . А продавец просто предоставляют услугу , продает товар . Учи русский Язык .
Эээх Ладно не буду спорить с тобой всервоно это как горох пинать))) Цитата:
maxsaf: Главное чтобы Монголия не начала обижаться за такое сравнение
А ей вообще пофиг Она один раз родила потрясателя вселенной Надо и второй раз родит Цитата:
Маркс: Ну так-то да, по всему видно, что это и есть та последняя несправедливость
Утрирование разных проблем до хорошего не доведет СССР от этого развалился когда начал путать мягкое с твердым))
abaika95: Трудно знаешь ли бороться с куатом доказывая ему что ненадо мутить воду в РК когда тут же какая-нибудь недолекая таноми кричит истерично что она тут всем все построила и вообще вы все примазанные к ней
Видно сильно тебя задела,дОлёкий вы наш! Коль истеришь и оскорбляешь в каждой ветке! Презираю эту женщину из Актау, извинившуюся за слова "мы построили..." "Город был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом (в рамках развития новых молодых городов Советского Союза). Куратором от института выступал архитектор Михаил Левин. В качестве градообразующего предприятия был построен Прикаспийский горно-металлургический комбинат (ПГМК), который включал в себя добычу урановой руды, её переработку и обогащение ...Была построена инфраструктура города, обеспечивающая проживание людей в безводной пустыне. .. Актау не имеет естественных источников питьевой воды, город полностью обеспечивается переработанной морской водой первой в мире атомной опреснительной установкой..." Ну, кто, как не автохтоны это всё построили! Но тупорылым не докажешь, что брать лопатой "больше и кидать дальше", не значит "построить город"!
«На сегодняшний день составляющее государство число казахов превысило 70 процентов от общего населения. Также в прошлом году был беби-бум, родилось 425 тысяч детей. Из них 80 процентов ― казахские дети, 7,3 процента ― русские, 4 процента ― узбекские. В Казахстане нет языка, имеющего особый статус, кроме казахского. Русский язык не является ни официальным языком, ни языком межнационального общения. У нас нет нескольких государственных языков, как в Швейцарии. Зачем я это говорю. В мире более 200 независимых стран, среди которых нет ни одной страны, кроме Казахстана, которая обучает своих детей языку других стран за счет бюджетных средств, то есть за счет налогов населения», ― подчеркнул Тусупбеков.
таноми52: Видно сильно тебя задела,дОлёкий вы наш! Коль истеришь и оскорбляешь в каждой ветке!
Нет Мне не нравится когда пациент не поддается лечению) Так что буду травить дальше Клин клином Цитата:
таноми52: Город был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом (в рамках развития новых молодых городов Советского Союза). Куратором от института выступал архитектор Михаил Левин. В
Гуглить ты умеешь Похвально Только как всегда лицемерно утаиваешь часть нагугелного)) вот прям как кумирша твоя Симонян Михаил Левин (еврей,родился и учился в городе Ленинград) заслуженный архитектор КазССР Спасибо заслуженному архитектору КазССР Дальше смотрим Ефим Славский руководитель атомной промышленности Имеет непосредственное отношение к созданию атомных городов Актау,Озерск,Зеленогорск Родился в крестьянской семье Отец-Фейвель Славский,еврей,на момент появления графы национальность записали украинцем Спасибо будем говорить или как-то не комильфо великой нации со звуком спасибо говорить еврею с Украины? Дальше смотрим Актау с 1961 по 1963 назвался поселок Актауский,город С 1964 по 1991 назывался в честь украинского поэта Тараса Шевченко сосланного в ссылку в наши степи Сослали его российские царские сатрапы))) Иронично Цитата:
таноми52: Ну, кто, как не автохтоны это всё построили! Но тупорылым не докажешь, что брать лопатой "больше и кидать дальше", не значит "построить город"!
Тоесть ты признаешь что половина тупорылых кто утверждает что "мы вам все построили тут" просто лопатами махали и на целине тупо сеяли?)) Ты то какое отношение имеешь Тогда к левину или славскому? Или к инженерам?)) А та хамка из Октавы которая и врач и строитель и предприниматель какое отношение к левину имеет или к инженерам?)) Лопатой кидала,соглашусь Тогда и мой тезис что Альберт Кан (тоже кстати еврей) почти всю промышленность в ссср построил тоже верен? Инженер то он,и все инженера которых он привез американцы были А на местах так к примеру в Челябинске "тупорылые автохтоны" лопатами махали Они к делу отношения не имеют)) Спасибо США за индустриальную мощь СССР Спасибо Евреям за проектировку города Актау Так по вашему по советскому будет теперь?)
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