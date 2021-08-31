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≡ Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42266
Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева
Отправлено: 31.08.21 - 15:16
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Президент рассмотрел рапорт главы Минобороны, поданный после взрывов в Таразе. Напомним, на следующий день после инцидента в Жамбылской области министр Нурлан Ермекбаев заявил о том, что готов уйти в отставку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1897
Re: Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана...
Отправлено: 31.08.21 - 15:16
#1
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Жёстко он делов то наделал..
Кроме охраны президента, чтобы к тому не приближался никто из народа на расстоянии километра, больше не сделал ничего..
Даже омериканскую биолобараторию не закрыл на крен, где собирают тела всякие и испытывают на них ойропейские опыты..
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