Re: Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана...

Отправлено: - 15:16

Жёстко он делов то наделал..

Кроме охраны президента, чтобы к тому не приближался никто из народа на расстоянии километра, больше не сделал ничего..

Даже омериканскую биолобараторию не закрыл на крен, где собирают тела всякие и испытывают на них ойропейские опыты..