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≡ Ломать - не строить!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42266
Ломать - не строить!
Отправлено: 26.08.21 - 13:43
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Как вы думаете, сколько времени надо, чтобы снести под чистую мусорную площадку? Ну, пару часов. Даже если это необходимо в связи с устранением небольшой аварии на водопроводе. А сколько времени потребуется нашим коммунальщикам, чтобы её восстановить?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
558
Ломать - не строить!
Отправлено: 26.08.21 - 13:43
#1
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Цитата:
P.S. Объявление. Костанаю требуется хозяин. Срочно.

Источник:

Да тут вопрос по республики в целом стоит.
Кто-нибудь найдется.

[Исправлено: Сергей kst, 26.08.2021 - 13:43]
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
476
Re: Ломать - не строить!
Отправлено: 26.08.21 - 13:48
#2
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Цитата:
Сергей kst:
Кто-нибудь найдется.

Вряд ли, все заняты на коронавирусе
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22600
Re: Ломать - не строить!
Отправлено: 26.08.21 - 13:56
#3
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Цитата:
самый умный:
все заняты на коронавирусе

Распилом - бабла... :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2510
Re: Ломать - не строить!
Отправлено: 26.08.21 - 13:56
#4
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Цитата:
Костанаю требуется хозяин. Срочно.


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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22600
Ломать - не строить!
Отправлено: 26.08.21 - 14:21
#5
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Цитата:
Козлов я:
Костанаю требуется хозяин. Срочно.

Хозяин, требуется, всей Стране... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1897
Re: Ломать - не строить!
Отправлено: 26.08.21 - 14:44
#6
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Мусора ещё хорошо далеко стоит.
Был во дворе за кайнаром, там вообще рядом с детской площадкой, такая вонь, хотя вроде все чисто
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
321
Ломать - не строить!
Отправлено: 27.08.21 - 15:12
#7
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В пресс-службе ГКП "Костана-Су" прокомментировали произошедшее:

«06.07.2021 года выявлен порыв по адресу 9 мкр дом 11 у мусорных контейнеров, которые находились на водопроводной сети, для устранения аварии было необходимо убрать мусорные контейнеры и плиты на которых находились контейнера. Так как это было в выходной день 07.07.2021 года, ПКСК не работали. Было передано в диспетчерскую службу о необходимости переноса мусорных контейнеров, диспетчер созвонилась с "Тазалыком", там пояснили что максимум, они могут вывезти мусор с контейнеров, а переносом должно заниматься ПКСК.

Нами был произведен перенос мусорки, что было необходимо для устранения аварии. На данной водопроводной сети неоднократно происходили порывы, было принято решение заменить данный участок сети. Замену произвели бестраншейной прокладкой труб методом ГНБ горизонталь наклонное бурение. Заменили около 85 метров трубы, переподключение домов №11 и №12 было произведено, заменили участок водопроводной сети 85 метров труба Д-110 полиэтилен. Данная установка мусорных баков по адресу 9 мкр дом 11 изначально не была согласованна с ГКП «Костанай-Су»

Разрушенный асфальт будет восстановлен в сентябре.»
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11621
Re: Ломать - не строить!
Отправлено: 27.08.21 - 15:29
#8
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Цитата:
Rexyn:
Разрушенный асфальт будет восстановлен в сентябре.»

Узнайте пжлста в каком именно месяце у них сентябрь?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7685
Ломать - не строить!
Отправлено: 31.08.21 - 14:59
#9
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Цитата:
Rexyn:
Разрушенный асфальт будет восстановлен в сентябре.»

Продолжаем наблюдать за развитием событий.
Утро 31 августа. Без недели 2 месяца потребовалось чтобы после вернуть площадку на место.
Совещание на тему: "Кто виноват и что делать?"


К обеду плиты положены, контейнеры стоят. Гора мусора ждет ветра...

Да, и ограждение кто будет делать?
Ну и асфальт ждем в сентябре...

[Исправлено: yudjin, 31.08.2021 - 15:00]
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