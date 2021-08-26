Ломать - не строить!

Отправлено: - 15:12

В пресс-службе ГКП "Костана-Су" прокомментировали произошедшее:



«06.07.2021 года выявлен порыв по адресу 9 мкр дом 11 у мусорных контейнеров, которые находились на водопроводной сети, для устранения аварии было необходимо убрать мусорные контейнеры и плиты на которых находились контейнера. Так как это было в выходной день 07.07.2021 года, ПКСК не работали. Было передано в диспетчерскую службу о необходимости переноса мусорных контейнеров, диспетчер созвонилась с "Тазалыком", там пояснили что максимум, они могут вывезти мусор с контейнеров, а переносом должно заниматься ПКСК.



Нами был произведен перенос мусорки, что было необходимо для устранения аварии. На данной водопроводной сети неоднократно происходили порывы, было принято решение заменить данный участок сети. Замену произвели бестраншейной прокладкой труб методом ГНБ горизонталь наклонное бурение. Заменили около 85 метров трубы, переподключение домов №11 и №12 было произведено, заменили участок водопроводной сети 85 метров труба Д-110 полиэтилен. Данная установка мусорных баков по адресу 9 мкр дом 11 изначально не была согласованна с ГКП «Костанай-Су»



Разрушенный асфальт будет восстановлен в сентябре.»