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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8042
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 09:53
#5896
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Цитата:
alex_60:
секрет полишинеля конечно. но что при этом накручивании у него изо рта льется национализм и русофобия. похоже они считают это не важно. важно накручивание.

Это же форум,должна быть дискуссия,а для дисскусии нужен достойный оппонент каким и является абайка.
Кому нафик нужен форум ,на котором оставшиеся 5 пользователей буду облизывать друг друга,хотя справедливости ради отмечу,то что сейчас творится на форуме читать то же противно,г полное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12984
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 11:02
#5897
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Цитата:
maxsaf:
находится на Украине,

Цитата:
maxsaf:
гранты сами знаете

Цитата:
maxsaf:
но уж больно все просто


как дважды два четыре.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12984
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 11:05
#5898
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Цитата:
Добринцофф:
,должна быть дискуссия,

Цитата:
Добринцофф:
читать то же противно,г полное.


без комментариев.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22600
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 11:48
#5899
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Цитата:
alex_60:
у него изо рта льется национализм и русофобия.

Значит, НГ, это - нравится.
И никто его не - наказывает... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12984
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 13:48
#5900
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тут Дракон у тебя вор завелся.
берет из деревни цитаты и тащит их в другие ветки без указания
кому они принадлежат.
думаю имя этого вора ты знаешь.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22600
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 14:14
#5901
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Цитата:
alex_60:
думаю имя этого вора ты знаешь.

Алекс, подскажи мне.
Искать не хочется... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22600
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 14:19
#5902
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И ваще, Алекс, думаю я уйти, с сайта.
Но деревеньку - жалко.
Но думаю, пусть - пишут,
если хотят.
А я буду заходить, в деревеньку,
в 8, 14 и 20 часов, просто -
посмотреть... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22600
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 14:22
#5903
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Ещё один, коммент,
чтобы было - 22600... :lol: :oops:
Ну и проконтролировать,
деревеньку... :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12984
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 14:23
#5904
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Цитата:
drakon:
думаю я уйти, с сайта.


решишь значит решишь.
сейчас здесь атмосфера не очень,
не та что была лет пять хотя бы назад.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1897
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 15:26
#5905
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Цитата:
alex_60:
сейчас здесь атмосфера не очень

Атмосфера тут какая была, такая и осталась.
Не изменилось ничего вообще.
Просто в течении жизни у многих людей приоритеты меняются местами.
Иногда что то не очень важное становится важным и потом наоборот.
Что то случается, происходит в глобальном для личности плане, надоедает иногда в конце концов..
Вот если начинать отсчёт с 2006 до примерно 2014, может меньше, то однозначно изменилось..
В плане тогда разрешалось многое и было много пишущих молодых форумчан, сейчас состарились все, кто болеет, кто умирать собрался, а кто родил себе ребёночка, кто то не приспособился к определенным правилам форума, за которыми следит всюду теперь КНБ, каждому свое..
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