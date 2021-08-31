Отправлено: - 09:53

alex_60:

секрет полишинеля конечно. но что при этом накручивании у него изо рта льется национализм и русофобия. похоже они считают это не важно. важно накручивание.

Цитата:Это же форум,должна быть дискуссия,а для дисскусии нужен достойный оппонент каким и является абайка.Кому нафик нужен форум ,на котором оставшиеся 5 пользователей буду облизывать друг друга,хотя справедливости ради отмечу,то что сейчас творится на форуме читать то же противно,г полное.