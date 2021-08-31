Отправлено: - 13:02

maxsaf:

Я так и не понял - ко мне это относится или нет? Это он про меня сказал?

maxsaf:

По идее его там грузины уже ждут с бутылкой "Киндзмараули" или "Хванчкара". Не факт, что с полной

alex_60:

а тут из за двух друзей закрыли. а ведь Таноми вчера утром 111-у совет давала.

Цитата:А вы 15 минут до той фразы посмотрите сначала))Если поймёте))Цитата:Да те кто кидал камни в Познера будутА таких там пол страны уже наверно)Цитата:Да лучше не связываться с погремушкой купидоншей тем кто не сдерживает эмоции)Она хоть и слабый тролль но неподготовленного может увлечь на дно,где в своей привычной для себя атмосфере доконает)