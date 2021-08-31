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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 144
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:37
Цитата:
Не факт,не факт...
А может и не с "Хванчкарами",
Там создали чудесный сорт благородного вина"Минассали",
По рецептам одного журнашлиста...
maxsaf:
По идее его там грузины уже ждут с бутылкой "Киндзмараули" или "Хванчкара". Не факт, что с полной
По идее его там грузины уже ждут с бутылкой "Киндзмараули" или "Хванчкара". Не факт, что с полной
Не факт,не факт...
А может и не с "Хванчкарами",
Там создали чудесный сорт благородного вина"Минассали",
По рецептам одного журнашлиста...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:38
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:42
Цитата:
Там долго читали наш форум и создали еще один чудесный сорт вина...
urmas:
Там создали чудесный сорт благородного вина"Минассали"
Там создали чудесный сорт благородного вина"Минассали"
Там долго читали наш форум и создали еще один чудесный сорт вина...
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 16
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:54
Зачем нам грузинское вино?
Мои знакомые москвичи пили мое вино из нашего местного винограда.
Говорят, что вкуснее любого магазинного до тысячи рос. рублей за бутылку.
Мои знакомые москвичи пили мое вино из нашего местного винограда.
Говорят, что вкуснее любого магазинного до тысячи рос. рублей за бутылку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:58
Развалинами очага погремухи-удовлетворен!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:02
Цитата:
А вы 15 минут до той фразы посмотрите сначала))
Если поймёте))
Цитата:
Да те кто кидал камни в Познера будут
А таких там пол страны уже наверно)Цитата:
Да лучше не связываться с погремушкой купидоншей тем кто не сдерживает эмоции)
Она хоть и слабый тролль но неподготовленного может увлечь на дно,где в своей привычной для себя атмосфере доконает)
maxsaf:
Я так и не понял - ко мне это относится или нет? Это он про меня сказал?
Я так и не понял - ко мне это относится или нет? Это он про меня сказал?
А вы 15 минут до той фразы посмотрите сначала))
Если поймёте))
Цитата:
maxsaf:
По идее его там грузины уже ждут с бутылкой "Киндзмараули" или "Хванчкара". Не факт, что с полной
По идее его там грузины уже ждут с бутылкой "Киндзмараули" или "Хванчкара". Не факт, что с полной
Да те кто кидал камни в Познера будут
А таких там пол страны уже наверно)Цитата:
alex_60:
а тут из за двух друзей закрыли. а ведь Таноми вчера утром 111-у совет давала.
а тут из за двух друзей закрыли. а ведь Таноми вчера утром 111-у совет давала.
Да лучше не связываться с погремушкой купидоншей тем кто не сдерживает эмоции)
Она хоть и слабый тролль но неподготовленного может увлечь на дно,где в своей привычной для себя атмосфере доконает)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:05
Цитата:
Это спасибо сказать надо шурке и его подражателям начиная с погремухи и кончая всякими ноунеймами
Они сделали все чтобы форум а точнее флуд превратился в нечитабельную клоаку.
Люди дискутировать сюда уже не заходят потомучто компашка обиженных вечно накидывает на вентилятор)) а я не гордый,приду,испачкаюсь но подвину им этот вентилятор поближе к лицам)
Это же форум,должна быть дискуссия,а для дисскусии нужен достойный оппонент каким и является абайка.
Кому нафик нужен форум ,на котором оставшиеся 5 пользователей буду облизывать друг друга,хотя справедливости ради отмечу,то что сейчас творится на форуме читать то же противно,г полное.
Кому нафик нужен форум ,на котором оставшиеся 5 пользователей буду облизывать друг друга,хотя справедливости ради отмечу,то что сейчас творится на форуме читать то же противно,г полное.
Это спасибо сказать надо шурке и его подражателям начиная с погремухи и кончая всякими ноунеймами
Они сделали все чтобы форум а точнее флуд превратился в нечитабельную клоаку.
Люди дискутировать сюда уже не заходят потомучто компашка обиженных вечно накидывает на вентилятор)) а я не гордый,приду,испачкаюсь но подвину им этот вентилятор поближе к лицам)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:15
Цитата:
А у тебя есть диплом слесаря-стоматолога?))
Открою секрет
Психолог это не врачебная профессия
Психолог работает изначально со здоровыми в психическом плане людьми у которых только начали проявляться негативные реакции на те или иные Врождённые или преобретенные комплексы либо фобии
Цитата:
Ну обычный человек и страной управлять знает как лучше чем все политики,и торговать и зарабатывать обычный человек знает как эффективнее чем все миллионеры))
Только вот обычный человек почему-то не миллионер и не политик а в большинстве случаев таксист))
Цитата:
Кленовый больше
Цитата:
Я излечиваю людей от их фобий и комплексов) а если трудный случай то изучаю потом передаю психотерапевту)
Страна пока благодарна
serg kost:
Диплом врача-психолога есть?
Диплом врача-психолога есть?
А у тебя есть диплом слесаря-стоматолога?))
Открою секрет
Психолог это не врачебная профессия
Психолог работает изначально со здоровыми в психическом плане людьми у которых только начали проявляться негативные реакции на те или иные Врождённые или преобретенные комплексы либо фобии
Цитата:
serg kost:
Странно. Обычный человек сразу нашел решение проблемы.
Странно. Обычный человек сразу нашел решение проблемы.
Ну обычный человек и страной управлять знает как лучше чем все политики,и торговать и зарабатывать обычный человек знает как эффективнее чем все миллионеры))
Только вот обычный человек почему-то не миллионер и не политик а в большинстве случаев таксист))
Цитата:
serg kost:
А ты увильнул от ответа. Похоже, и психолог липовый.
А ты увильнул от ответа. Похоже, и психолог липовый.
Кленовый больше
Цитата:
serg kost:
Патриот то хоть не липовый? Что сделал полезного для страны?
Патриот то хоть не липовый? Что сделал полезного для страны?
Я излечиваю людей от их фобий и комплексов) а если трудный случай то изучаю потом передаю психотерапевту)
Страна пока благодарна
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:25
Цитата:
Любое домашнее вино вкуснее магазинного
Любое магазинное молдавское,грузинское,итальянское,французское,да даже австралийское вино вкуснее российского
serg kost:
Мои знакомые москвичи пили мое вино из нашего местного винограда. Говорят, что вкуснее любого магазинного до тысячи рос. рублей за бутылку.
Мои знакомые москвичи пили мое вино из нашего местного винограда. Говорят, что вкуснее любого магазинного до тысячи рос. рублей за бутылку.
Любое домашнее вино вкуснее магазинного
Любое магазинное молдавское,грузинское,итальянское,французское,да даже австралийское вино вкуснее российского
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12983
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:38
Цитата:
наверное и пиво грузинское такое есть,
тут один все время хвастается,
что он его фанат и страстный любитель..
urmas:
Там создали чудесный сорт благородного вина"Минассали",
Там создали чудесный сорт благородного вина"Минассали",
наверное и пиво грузинское такое есть,
тут один все время хвастается,
что он его фанат и страстный любитель..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12983
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:39
не буду сегодня лечить абайка95,
пусть больной ходит.
косит под пр..а.
[Исправлено: alex_60, 31.08.2021 - 13:40]
пусть больной ходит.
косит под пр..а.
[Исправлено: alex_60, 31.08.2021 - 13:40]
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