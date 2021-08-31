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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 468 из 468«1...466467468
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
144
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:37
#7006
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Цитата:
maxsaf:
По идее его там грузины уже ждут с бутылкой "Киндзмараули" или "Хванчкара". Не факт, что с полной

Не факт,не факт...
А может и не с "Хванчкарами",
Там создали чудесный сорт благородного вина"Минассали",
По рецептам одного журнашлиста...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2510
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:38
#7007
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Цитата:
alex_60:
сегодня последний день лета.


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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2510
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:42
#7008
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Цитата:
urmas:
Там создали чудесный сорт благородного вина"Минассали"

Там долго читали наш форум и создали еще один чудесный сорт вина...

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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
16
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:54
#7009
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Зачем нам грузинское вино?
Мои знакомые москвичи пили мое вино из нашего местного винограда.
Говорят, что вкуснее любого магазинного до тысячи рос. рублей за бутылку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9681
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 12:58
#7010
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Развалинами очага погремухи-удовлетворен!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9681
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:02
#7011
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Цитата:
maxsaf:
Я так и не понял - ко мне это относится или нет? Это он про меня сказал?

А вы 15 минут до той фразы посмотрите сначала))
Если поймёте))
Цитата:
maxsaf:
По идее его там грузины уже ждут с бутылкой "Киндзмараули" или "Хванчкара". Не факт, что с полной

Да те кто кидал камни в Познера будут
А таких там пол страны уже наверно)Цитата:
alex_60:
а тут из за двух друзей закрыли. а ведь Таноми вчера утром 111-у совет давала.

Да лучше не связываться с погремушкой купидоншей тем кто не сдерживает эмоции)
Она хоть и слабый тролль но неподготовленного может увлечь на дно,где в своей привычной для себя атмосфере доконает)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9681
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:05
#7012
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Цитата:
Это же форум,должна быть дискуссия,а для дисскусии нужен достойный оппонент каким и является абайка.
Кому нафик нужен форум ,на котором оставшиеся 5 пользователей буду облизывать друг друга,хотя справедливости ради отмечу,то что сейчас творится на форуме читать то же противно,г полное.

Это спасибо сказать надо шурке и его подражателям начиная с погремухи и кончая всякими ноунеймами
Они сделали все чтобы форум а точнее флуд превратился в нечитабельную клоаку.
Люди дискутировать сюда уже не заходят потомучто компашка обиженных вечно накидывает на вентилятор)) а я не гордый,приду,испачкаюсь но подвину им этот вентилятор поближе к лицам)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9681
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:15
#7013
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Цитата:
serg kost:
Диплом врача-психолога есть?

А у тебя есть диплом слесаря-стоматолога?))
Открою секрет
Психолог это не врачебная профессия
Психолог работает изначально со здоровыми в психическом плане людьми у которых только начали проявляться негативные реакции на те или иные Врождённые или преобретенные комплексы либо фобии
Цитата:
serg kost:
Странно. Обычный человек сразу нашел решение проблемы.

Ну обычный человек и страной управлять знает как лучше чем все политики,и торговать и зарабатывать обычный человек знает как эффективнее чем все миллионеры))
Только вот обычный человек почему-то не миллионер и не политик а в большинстве случаев таксист))
Цитата:
serg kost:
А ты увильнул от ответа. Похоже, и психолог липовый.

Кленовый больше
Цитата:
serg kost:
Патриот то хоть не липовый? Что сделал полезного для страны?

Я излечиваю людей от их фобий и комплексов) а если трудный случай то изучаю потом передаю психотерапевту)
Страна пока благодарна
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9681
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:25
#7014
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Цитата:
serg kost:
Мои знакомые москвичи пили мое вино из нашего местного винограда. Говорят, что вкуснее любого магазинного до тысячи рос. рублей за бутылку.

Любое домашнее вино вкуснее магазинного
Любое магазинное молдавское,грузинское,итальянское,французское,да даже австралийское вино вкуснее российского
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12983
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:38
#7015
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Цитата:
urmas:
Там создали чудесный сорт благородного вина"Минассали",


наверное и пиво грузинское такое есть,
тут один все время хвастается,
что он его фанат и страстный любитель..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12983
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.08.21 - 13:39
#7016
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не буду сегодня лечить абайка95,
пусть больной ходит.
косит под пр..а.

[Исправлено: alex_60, 31.08.2021 - 13:40]
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