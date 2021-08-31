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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8042
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 09:53
#5896
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Цитата:
alex_60:
секрет полишинеля конечно. но что при этом накручивании у него изо рта льется национализм и русофобия. похоже они считают это не важно. важно накручивание.

Это же форум,должна быть дискуссия,а для дисскусии нужен достойный оппонент каким и является абайка.
Кому нафик нужен форум ,на котором оставшиеся 5 пользователей буду облизывать друг друга,хотя справедливости ради отмечу,то что сейчас творится на форуме читать то же противно,г полное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12975
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 11:02
#5897
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Цитата:
maxsaf:
находится на Украине,

Цитата:
maxsaf:
гранты сами знаете

Цитата:
maxsaf:
но уж больно все просто


как дважды два четыре.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12975
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 11:05
#5898
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Цитата:
Добринцофф:
,должна быть дискуссия,

Цитата:
Добринцофф:
читать то же противно,г полное.


без комментариев.
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