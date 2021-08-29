Отправлено: - 09:44

alex_60:

похоже они считают это не важно. важно накручивание.

Цитата:Не факт. Сервер находится на Украине, нг особо провластностью и не отличалась никогда. Плюс гранты сами знаете откуда. Я не сторонник теорий заговора, но уж больно все просто