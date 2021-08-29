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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 393 из 393«1...391392393
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1890
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.08.21 - 14:42
#5881
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У нас по вашему самое недорогое начинается от 45ти центов..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22595
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.08.21 - 16:58
#5882
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Мечта хозяина страны. Уедут все... :lol: :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1890
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.08.21 - 17:09
#5883
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Цитата:
drakon:
Мечта хозяина страны. Уедут все

Да, белым в Америке тяжеловато будет, если не придет вменяемый типа Трампа..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22595
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.08.21 - 12:50
#5884
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Почеиу, абайку, ещё не лишили ПП?... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12971
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.08.21 - 12:52
#5885
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Цитата:
drakon:
Почеиу, абайку, ещё не лишили ПП?...


вопрос дня.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22595
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.08.21 - 12:55
#5886
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Цитата:
alex_60:
вопрос дня.

Он до обеда - не вылазил.
Боялся, кого то... :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12971
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.08.21 - 12:57
#5887
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Цитата:
drakon:
Он до обеда - не вылазил. Боялся, кого то...


с четырьмя красными ,поэтому не вылазил.
но на твой вопрос никто не ответил.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12971
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.08.21 - 13:05
#5888
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Цитата:
drakon:
Почеиу, абайку, ещё не лишили ПП?..


не хотят видеть твой вопрос.
странно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22595
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.08.21 - 13:52
#5889
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Цитата:
alex_60:
не хотят видеть твой вопрос. странно.

Не хотят, и не - надо... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22595
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.08.21 - 14:11
#5890
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Меня, интересует - вопрос.
Что имеет, НГ,от присутствия
абайки, на сайте?... :lol: :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 02:04
#5891
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Цитата:
drakon:
Меня, интересует - вопрос. Что имеет, НГ,от присутствия абайки, на сайте?...

Абайка им счетчик просмотров и посещений накручивает :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.08.21 - 02:06
#5892
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Жёстко седня флуд ушатали :lol: Наверное из-за героев ВОВ, но это не точно :-x
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