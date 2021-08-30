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Число погибших при взрывах в Жамбылской области увеличилось до 15. Родным погибших вручили госнаграды
Число погибших при взрывах в Жамбылской области увеличилось до 15. Родным погибших вручили госнаграды
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