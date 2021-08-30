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≡ Число погибших при взрывах в Жамбылской области увеличилось до 15. Родным погибших вручили госнаграды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42261
Число погибших при взрывах в Жамбылской области увеличилось до 15. Родным погибших вручили госнаграды
Отправлено: 30.08.21 - 22:50
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На месте взрыва в Жамбылской области сапёры обнаружили тело ещё одного человека. Погибшим оказался начальник караула СПЧ-3 Сергей Заикин. Родным и близким погибших при взрывах и пожаре вручили государственные награды.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1969
Re: Число погибших при взрывах в Жамбылской области увеличилось...
Отправлено: 30.08.21 - 22:50
#1
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Человека стоящего за спиной мальчика, надо отдать под военный трибунал - он ГЛАВНЫЙ виновник этого бардака и разгильдяйства, причём неоднократного, начиная с Арыси.
Погибшие , конечно, заслужили посмертных наград - но они погибли НИ ЗА ЧТО; они погибли по вине этого самого человека, стоящего за спиной мальчика.
Раздачей посмертных наград - власть прикрывает свои ЗАДНИЦЫ.
И если Токаев просто так, без последствий, примет его отставку - это будет наверное, неправильно по отношению к погибшим и их семьям.
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