Re: Число погибших при взрывах в Жамбылской области увеличилось...

Отправлено: - 22:50

Человека стоящего за спиной мальчика, надо отдать под военный трибунал - он ГЛАВНЫЙ виновник этого бардака и разгильдяйства, причём неоднократного, начиная с Арыси.

Погибшие , конечно, заслужили посмертных наград - но они погибли НИ ЗА ЧТО; они погибли по вине этого самого человека, стоящего за спиной мальчика.

Раздачей посмертных наград - власть прикрывает свои ЗАДНИЦЫ.

И если Токаев просто так, без последствий, примет его отставку - это будет наверное, неправильно по отношению к погибшим и их семьям.