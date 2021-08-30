Отправлено: - 22:42

abaika95:

Ну вот пруф есть И сразу понятно что вы лукавили как всегда Куат говорит про тех кто казахского что не кхм не умные Но никак не про всех русскоязычных)) Уловили?

Цитата:Что? Про кого он говорит? Опять пузырьки баварские в голову стучатся?