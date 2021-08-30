2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: ...... 2.2.3. Приёмы нечестного ведения дискуссий в виде «передёргиваний» высказываний собеседников, правки/удаления своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл, а также провокаций, направленных на участников Форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила. ..... 2.2.5. Грубость и мат. Нецензурные выражения допустимы только в случае их стилистической необходимости (например, в литературных цитатах) и если они не направлены на участников Форума. Но даже в этом случае обязательна подмена не менее трех символов в корне слова на другие, не схожие по начертанию. ..... 2.2.8. Личные обращения к участникам Форума с претензиями или обвинениями. Для личного общения используйте ЛС.
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