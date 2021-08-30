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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Тема закрыта
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22595
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:39
#6991
Цитата:
abaika95:
Кровяная кильбаса из порося))

Ваще, она - вкусная... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:39
#6992
Горящим очагом погремухи удовлетворен))
По пути Земляка и ноунейма идёт
Финал неизбежен))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:41
#6993
Цитата:
111:
Не ведись Раз она начала откровенно переходить на личности и оскорблять значит там уже пена у рта
Сидит пыхтит в монитор
Троллить уже не может
Потомучто задело))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11948
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:42
#6994
Цитата:
abaika95:
Ну вот пруф есть И сразу понятно что вы лукавили как всегда Куат говорит про тех кто казахского что не кхм не умные Но никак не про всех русскоязычных)) Уловили?

Что? Про кого он говорит? Опять пузырьки баварские в голову стучатся? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:43
#6995
Цитата:
drakon:
Ваще, она - вкусная...

Не сомневаюсь))
В конце то концов должен же был кто-то и этой деятельностью заниматься!
У 111 предок до Польшы пол страны протопал
Ну а кое кого другого предок кормил население свининкой
Надеюсь))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:45
#6996
Цитата:
maxsaf:
Что? Про кого он говорит? Опять пузырьки баварские в голову стучатся?

То что вы каждый вечер под шофе это ещё не значит что все ведут такую жизнь))
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
321
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:46
#6997
Форумчане. Напоминаю вам, что

Цитата:
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
......
2.2.3. Приёмы нечестного ведения дискуссий в виде «передёргиваний» высказываний собеседников, правки/удаления своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл, а также провокаций, направленных на участников Форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила.
.....
2.2.5. Грубость и мат. Нецензурные выражения допустимы только в случае их стилистической необходимости (например, в литературных цитатах) и если они не направлены на участников Форума. Но даже в этом случае обязательна подмена не менее трех символов в корне слова на другие, не схожие по начертанию.
.....
2.2.8. Личные обращения к участникам Форума с претензиями или обвинениями. Для личного общения используйте ЛС.


Все это из Соглашения

В связи с тем, что дискуссия приобрела нелицеприятный формат, вынуждены закрыть эту ветку. До утра.
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