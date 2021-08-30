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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:09
Цитата:
Хм .
Ты как последнее ничтожество .
Серый вон раскопал всю его историю, чтоб не сомневаться
Почему только до Варшавы, потому что второе ранение в ступню, после ранения в лёгкое..
Ты смотри, ещё и издеваешься над солдатами, которые не дошли до Берлина..
И ещё раз, кто ты такой не знаю и зачем ты все там врешь о модераторах и тд..
Ты из тех кто жалуется, так иди и жалуйся, исполняй то, что умеешь делать хорошо..
Coopidon:
второй сам фашистов победил! А чо до Варшавы, а
второй сам фашистов победил! А чо до Варшавы, а
Хм .
Ты как последнее ничтожество .
Серый вон раскопал всю его историю, чтоб не сомневаться
Почему только до Варшавы, потому что второе ранение в ступню, после ранения в лёгкое..
Ты смотри, ещё и издеваешься над солдатами, которые не дошли до Берлина..
И ещё раз, кто ты такой не знаю и зачем ты все там врешь о модераторах и тд..
Ты из тех кто жалуется, так иди и жалуйся, исполняй то, что умеешь делать хорошо..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:11
Цитата:
Да и зачем себя так опускать, до такого уровня?
Мда уж..
Coopidon:
чо до Варшавы,
чо до Варшавы,
Да и зачем себя так опускать, до такого уровня?
Мда уж..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:15
Не знал что тут на форуме мягко говоря есть какие то люди, которые издеваются над солдатами, героями войны, в том, цитата - А Чо только до Варшавы..
Провоцируют.
Потом жалуются.
Потом опять обзывают умерших ветеранов сомневаются в из подвиге..
Потом жалуются опять, если им что то ответишь..
Вот из за таких как они и идёт фашизм, нацизм и все что с этим связано, потому что они подвергают сомнению подвиги тех, кто когда то воевал против фашизма..
[Исправлено: 111, 30.08.2021 - 22:16]
Провоцируют.
Потом жалуются.
Потом опять обзывают умерших ветеранов сомневаются в из подвиге..
Потом жалуются опять, если им что то ответишь..
Вот из за таких как они и идёт фашизм, нацизм и все что с этим связано, потому что они подвергают сомнению подвиги тех, кто когда то воевал против фашизма..
[Исправлено: 111, 30.08.2021 - 22:16]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:16
Цитата:
Его лепший друган пан Василь его и на русском прекрасно поймет, как и большинство украинцев. Кто бы знал, что Куату в жизни русский язык пригодится ))
abaika95:
Даже украинский уже поддучил чтобы не показаться там некультурным
Даже украинский уже поддучил чтобы не показаться там некультурным
Его лепший друган пан Василь его и на русском прекрасно поймет, как и большинство украинцев. Кто бы знал, что Куату в жизни русский язык пригодится ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:21
Цитата:
Что интересно скажет таноми своей подружке на факт осорбления советского война ?
Или промолчит лицемерно,если это подружка сказала то ей можно?))
111:
Не знал что тут на форуме мягко говоря есть какие то люди, которые издеваются над солдатами, героями войны, в том, цитата - А Чо только до Варшавы.. Провоцируют.
Не знал что тут на форуме мягко говоря есть какие то люди, которые издеваются над солдатами, героями войны, в том, цитата - А Чо только до Варшавы.. Провоцируют.
Что интересно скажет таноми своей подружке на факт осорбления советского война ?
Или промолчит лицемерно,если это подружка сказала то ей можно?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:21
Цитата:
Пруф можешь подтвердить?
Где я такое говорил?
Не сможешь! Поэтому
Цитата:
Цитата:
Где?
Память застило!? Как ты тут уси...доказывал что твой дед-Герой Советского Союза!?
111:
Он начал личные оскорбления, начал оскорблять моего деда, героя, начал говорить что те, кто не получил звезду вообще никто..
Он начал личные оскорбления, начал оскорблять моего деда, героя, начал говорить что те, кто не получил звезду вообще никто..
Пруф можешь подтвердить?
Где я такое говорил?
Не сможешь! Поэтому
Цитата:
111:
ты просто провокатор и тролль
ты просто провокатор и тролль
Цитата:
111:
Он начал личные оскорбления, начал оскорблять моего деда, героя, начал говорить что те, кто не получил звезду вообще никто.. Начал сомневаться в подвиге советского солдата..
Он начал личные оскорбления, начал оскорблять моего деда, героя, начал говорить что те, кто не получил звезду вообще никто.. Начал сомневаться в подвиге советского солдата..
Где?
Память застило!? Как ты тут уси...доказывал что твой дед-Герой Советского Союза!?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:22
Цитата:
Большинство армян тоже русский понимают
Но между собой что-то на армянском общаються))
Странно правда?
maxsaf:
Его лепший друган пан Василь его и на русском прекрасно поймет, как и большинство украинцев
Его лепший друган пан Василь его и на русском прекрасно поймет, как и большинство украинцев
Большинство армян тоже русский понимают
Но между собой что-то на армянском общаються))
Странно правда?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:24
Цитата:
Ещё раз, найди свои первые комменты, как ты накинулся в двух комментариях на моего деда.
Я тебя не трогал , не трогал ни твою мать, ни отца и тем более дедов.
Ты начал сам себя провоцировать и потом жаловаться.
Цитата:
Кстати, где я тебе что то там доказывал?
Ты опять бегаешь и провоцирует?
ПокажЫ
Coopidon:
Память застило!? Как ты тут уси...доказывал
Память застило!? Как ты тут уси...доказывал
Ещё раз, найди свои первые комменты, как ты накинулся в двух комментариях на моего деда.
Я тебя не трогал , не трогал ни твою мать, ни отца и тем более дедов.
Ты начал сам себя провоцировать и потом жаловаться.
Цитата:
Coopidon:
доказывал
доказывал
Кстати, где я тебе что то там доказывал?
Ты опять бегаешь и провоцирует?
ПокажЫ
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:26
Цитата:
Ога, и Чо только до Варшавы дошел..
Это уже клиника..
Даже дети знают, почему не все солдаты доходят до конечной точки.
А ты провокатор гонишь, потом жалуешься..
Отстань короче..
Типа я сам вернулся в 40е и приписал ему подвиги против фашизма..
[Исправлено: 111, 30.08.2021 - 22:27]
Coopidon:
Где я такое говорил?
Где я такое говорил?
Ога, и Чо только до Варшавы дошел..
Это уже клиника..
Даже дети знают, почему не все солдаты доходят до конечной точки.
А ты провокатор гонишь, потом жалуешься..
Отстань короче..
Типа я сам вернулся в 40е и приписал ему подвиги против фашизма..
[Исправлено: 111, 30.08.2021 - 22:27]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:26
Цитата:
Ну да, Куат как чистокровный украинец будет общаться с другими украинцам на украинском
Че там с пруфом? Нормально так Куатик про русскоязычных зарядил? Поэтому пусть бежит как можно дальше, за украинский язык борется
abaika95:
Большинство армян тоже русский понимают Но между собой что-то на армянском общаються)) Странно правда?
Большинство армян тоже русский понимают Но между собой что-то на армянском общаються)) Странно правда?
Ну да, Куат как чистокровный украинец будет общаться с другими украинцам на украинском
Че там с пруфом? Нормально так Куатик про русскоязычных зарядил? Поэтому пусть бежит как можно дальше, за украинский язык борется
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:27
Цитата:
Кстати, твой друг- Погремушка доказал, что в ВОВ, вообще победили Американцы!
Ты с ним, согласен!?
И в Казахстане, все построил его дед, и(барабанная дробь) Омерикаци!
Ты с ним согласен?
Или он тебя провоцирует (не)
Что ему куры и пиво не позволяет противоречить?
Типа не видел-не знаю.
Цитата:
Тебе место, где тебе надлежит быть- в поле травку шипать, периодически блейя!
111:
Чо только до Варшавы.. Провоцируют. Потом жалуются.
Чо только до Варшавы.. Провоцируют. Потом жалуются.
Кстати, твой друг- Погремушка доказал, что в ВОВ, вообще победили Американцы!
Ты с ним, согласен!?
И в Казахстане, все построил его дед, и(барабанная дробь) Омерикаци!
Ты с ним согласен?
Или он тебя провоцирует (не)
Что ему куры и пиво не позволяет противоречить?
Типа не видел-не знаю.
Цитата:
111:
Хм . Ты как последнее ничтожество .
Хм . Ты как последнее ничтожество .
Тебе место, где тебе надлежит быть- в поле травку шипать, периодически блейя!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:34
Цитата:
Не,погремуха не умеешь ты провоцировать ещё))
Просто врать это не провокация это просто враньё)
А вот сказать что твой дед хвостики на ферме крутил пока дед 111 до Варшавы топал
В это уже больше похоже на правду))
Ведь солдатам надо же было чем-то питаться
Колбасой к примеру))
Coopidon:
Кстати, твой друг- Погремушка доказал, что в ВОВ, вообще победили Американцы!
Кстати, твой друг- Погремушка доказал, что в ВОВ, вообще победили Американцы!
Не,погремуха не умеешь ты провоцировать ещё))
Просто врать это не провокация это просто враньё)
А вот сказать что твой дед хвостики на ферме крутил пока дед 111 до Варшавы топал
В это уже больше похоже на правду))
Ведь солдатам надо же было чем-то питаться
Колбасой к примеру))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:35
Цитата:
Мне не важно кто и чего где то там тебе сказал..
Мне интересно почему ты врешь откровенно про меня, который якобы тебе лично что то там доказывал, который приписал в документах, что мой дед воевал и который говорил якобы тебе про Звание.
Где это?
Не можешь ответить?
Тогда зачем мне твои какие то просто бездоказательные наговоры на тех, кто когда то тебе что то сказал?
За себя для начала научись отвечать..
Coopidon:
Кстати, твой друг
Кстати, твой друг
Мне не важно кто и чего где то там тебе сказал..
Мне интересно почему ты врешь откровенно про меня, который якобы тебе лично что то там доказывал, который приписал в документах, что мой дед воевал и который говорил якобы тебе про Звание.
Где это?
Не можешь ответить?
Тогда зачем мне твои какие то просто бездоказательные наговоры на тех, кто когда то тебе что то сказал?
За себя для начала научись отвечать..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:35
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:38
Цитата:
Ну вот пруф есть
И сразу понятно что вы лукавили как всегда
Куат говорит про тех кто казахского не знает что они кхм не умные
Но никак не про всех русскоязычных))
Уловили? Цитата:
Тоже мимо
Хоть в лепешку разбейтесь в деле отмазывания российской пропаганды
Ну признайте что они опять факапнулись?))Цитата:
А почему не как в Прибалтике?
Там тоже было также
Но русские почему-то не хотят уезжать
Из даже нацистскими парадами пугают
Нет сидят)))
Цитата:
Жаль вашего котенка конечно)
Но Куат теперь развернеться на полную
Будет Герценом в загране))
В колокол бить
[Исправлено: abaika95, 30.08.2021 - 22:46]
maxsaf:
Легко Перемотать на 15:40
Легко Перемотать на 15:40
Ну вот пруф есть
И сразу понятно что вы лукавили как всегда
Куат говорит про тех кто казахского не знает что они кхм не умные
Но никак не про всех русскоязычных))
Уловили? Цитата:
maxsaf:
Правильно из ACTOBE, хотя и так сойдет
Правильно из ACTOBE, хотя и так сойдет
Тоже мимо
Хоть в лепешку разбейтесь в деле отмазывания российской пропаганды
Ну признайте что они опять факапнулись?))Цитата:
maxsaf:
Ну в точности как на Украине. Финал неизбежен.
Ну в точности как на Украине. Финал неизбежен.
А почему не как в Прибалтике?
Там тоже было также
Но русские почему-то не хотят уезжать
Из даже нацистскими парадами пугают
Нет сидят)))
Цитата:
maxsaf:
Писец котенку, больше с..ть не будет
Писец котенку, больше с..ть не будет
Жаль вашего котенка конечно)
Но Куат теперь развернеться на полную
Будет Герценом в загране))
В колокол бить
[Исправлено: abaika95, 30.08.2021 - 22:46]
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