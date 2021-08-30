Отправлено: - 22:21

111:

Не знал что тут на форуме мягко говоря есть какие то люди, которые издеваются над солдатами, героями войны, в том, цитата - А Чо только до Варшавы.. Провоцируют.

Цитата:Что интересно скажет таноми своей подружке на факт осорбления советского война ?Или промолчит лицемерно,если это подружка сказала то ей можно?))