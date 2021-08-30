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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 465 из 465«1...463464465
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9667
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 21:46
#6961
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Диас заставил переименовать СССР
Даже ролик уже такой вышел
Пришел в кафе под названием СССР и возмутился коммунистической фактурой заведения
Говорит пока у нас в стране декоммуниазция у вас тут пропаганда коммунизма
Чтото не в ту степь его уже понесло))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9667
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 21:49
#6962
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Куат по непотвержденным данным стал на путь типичного дореволюционного и постсоветского оппозиционера и революционера))
Пишут что через Грузию вроде как на украину собирается выехать
Даже украинский уже поддучил чтобы не показаться там некультурным
С каждым днём всё интереснее и интереснее
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 21:50
#6963
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Цитата:
111:
Что то хотел сказать, чем парафинить героизм моего деда?

Ещё раз можешь обосновать, в чем его героизм? Или таки я сомневаюсь что он Герой Советского союза?
Что ты хотел сказать этим?
Д..л!
;-)
Если он Герой, я извинюсь лично!

Цитата:
abaika95:
Это как та врач-продавщица из октавы? Которая и строила тут нам всё,и лечила А потом ей под ноги ВАШИ как давай плевать да?))

Ты же сказал что твой дед, все построил? Значит все врут, что строили. А все на самом деле построил -твой дед.
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9667
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 21:52
#6964
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Цитата:
111:
Какие подвиги? Ну-ка расскажи, где я приписывал.

Не обращай внимания
Погремуха просто накидывает на вентилятор
Пытается вывести тебя на эмоцию
Ну комплексы наверно и обидно ей что у тебя дед до Варшавы дошел
А у неё по всей видимости и не воевал
Ну вот она и компенсирует теперь тут ))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1884
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 21:55
#6965
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Цитата:
Coopidon:
Уважаемая редакция приглашая на форум, говорит: Заходите гости дорогие. Мы тут фсякие темы обсуждаем, мнения высказываем. Смотрите, правил -не нарушайте! Но тут бегают фсякие тролли, русофобы и

Что ж ты начал ни с того ни с сего деда обзывать и говорить что он не воевал?
Нагло ещё и врешь, что я ему какие то подвиги приписал в документах, которые внимание, были сделаны во время войны..
Троллить и врешь.
Теперь к редакции побежал жаловаться..
Заметь, я тебя вообще не знаю, кто ты такой и не оскорблял, дабы ты зарегинился только в 19м году..
А ты ни с того ни с сего начал оскорблять умершего ветерана войны..
Он же тебе ничего не скажет..
Ты просто не человек, какое то животное..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9667
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 21:56
#6966
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Цитата:
Coopidon:
Ты же сказал что твой дед, все построил? Значит все врут, что строили. А все на самом деле построил -твой дед.

Да мой и миллионы других дедов интернационалистов
Которые не делились на нации когда строили
А щас повылазили обиженные погремушки у которых в родословной и гордится то нечем кроме как тем что у деда была отличная ферма (ну ты знаешь какая)
Вот и накидвают
Да мы! Да мы! Мы след и звук в истории оставили,мы тут строили вам все)))
А на деле))
Кровяная кильбаса из порося))

[Исправлено: abaika95, 30.08.2021 - 21:56]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1884
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 21:57
#6967
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Цитата:
Coopidon:
Ещё раз можешь обосновать, в чем его героизм

Ещё раз, не тебе объяснять про героизм наших дедов, кто просто с винтовкой шел против хорошо вооруженных танков..
Ты бы пошел за Родину и Сталина?
Нет.
Ты не герой, ты тыловое животное..
Кроме как оскорблять умерших ветеранов и говорить что они никто, больше духа смотрю у тебя ни на что не хватает..
Иди.
Жалуйся дальше..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11945
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 21:58
#6968
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Цитата:
abaika95:
Жду пруф)

Легко
Перемотать на 15:40


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1884
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:00
#6969
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Цитата:
abaika95:
Не обращай внимания

Он начал личные оскорбления, начал оскорблять моего деда, героя, начал говорить что те, кто не получил звезду вообще никто..
Начал сомневаться в подвиге советского солдата..
Причем сам не с того ни с сего..
По моему он чем то болен..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11945
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:02
#6970
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Цитата:
abaika95:
Это как та врач-продавщица из октавы?

Правильно из ACTOBE, хотя и так сойдет :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11945
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:03
#6971
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Цитата:
abaika95:
Чтото не в ту степь его уже понесло))

Ну в точности как на Украине. Финал неизбежен.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11945
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:04
#6972
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Цитата:
abaika95:
Куат по непотвержденным данным стал на путь типичного дореволюционного и постсоветского оппозиционера и революционера)) Пишут что через Грузию вроде как на украину собирается выехать Даже украинский уже поддучил чтобы не показаться там некультурным С каждым днём всё интереснее и интереснее

Писец котенку, больше с..ть не будет 8-)
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:04
#6973
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Цитата:
111:
Теперь жалуешься..

Ты же торжественно ушол, накрен, с форума. Модераторы несколько дней подряд, денно и ночно стирали твои писюльки по всему форуму.
И тут, суприз!
Марик, опять, ясные его очи опять является на форум!
Ты хоть чучуть свои обещалки уважаешь?
:lol:
Цитата:
111:
Какие подвиги?

Вот и я думаю, какие!
Наверно за те за которые ему присвоено звание Героя!?
Или ты сам все придумал, сам сочинил, и сам ему Звезду Героя и вручил!?
:oops: Цитата:
111:
И второе, ещё раз, не обзывай моего деда, который воевал и за тебя даже такого в том числе и дошел до Варшавы..

Бл..ь! Ты. Я тут похоже не втеме. Тут один дед все построил, второй сам фашистов победил!
А чо до Варшавы, а ктож тогда до Берлина дошёл!?
:-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1884
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 22:06
#6974
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Цитата:
Coopidon:
Наверно за те за которые ему присвоено звание Героя!?

Хм..
Ты с какого там насочинял что у него Звание?
Ещё раз, врешь то зачем?
И да, когда я ушОл с форума, тебя тут не было..
Секешь что ты просто провокатор и тролль?
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