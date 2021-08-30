Диас заставил переименовать СССР Даже ролик уже такой вышел Пришел в кафе под названием СССР и возмутился коммунистической фактурой заведения Говорит пока у нас в стране декоммуниазция у вас тут пропаганда коммунизма Чтото не в ту степь его уже понесло))
Куат по непотвержденным данным стал на путь типичного дореволюционного и постсоветского оппозиционера и революционера)) Пишут что через Грузию вроде как на украину собирается выехать Даже украинский уже поддучил чтобы не показаться там некультурным С каждым днём всё интереснее и интереснее
111: Какие подвиги? Ну-ка расскажи, где я приписывал.
Не обращай внимания Погремуха просто накидывает на вентилятор Пытается вывести тебя на эмоцию Ну комплексы наверно и обидно ей что у тебя дед до Варшавы дошел А у неё по всей видимости и не воевал Ну вот она и компенсирует теперь тут ))
Coopidon: Уважаемая редакция приглашая на форум, говорит: Заходите гости дорогие. Мы тут фсякие темы обсуждаем, мнения высказываем. Смотрите, правил -не нарушайте! Но тут бегают фсякие тролли, русофобы и
Что ж ты начал ни с того ни с сего деда обзывать и говорить что он не воевал? Нагло ещё и врешь, что я ему какие то подвиги приписал в документах, которые внимание, были сделаны во время войны.. Троллить и врешь. Теперь к редакции побежал жаловаться.. Заметь, я тебя вообще не знаю, кто ты такой и не оскорблял, дабы ты зарегинился только в 19м году.. А ты ни с того ни с сего начал оскорблять умершего ветерана войны.. Он же тебе ничего не скажет.. Ты просто не человек, какое то животное..
Coopidon: Ты же сказал что твой дед, все построил? Значит все врут, что строили. А все на самом деле построил -твой дед.
Да мой и миллионы других дедов интернационалистов Которые не делились на нации когда строили А щас повылазили обиженные погремушки у которых в родословной и гордится то нечем кроме как тем что у деда была отличная ферма (ну ты знаешь какая) Вот и накидвают Да мы! Да мы! Мы след и звук в истории оставили,мы тут строили вам все))) А на деле)) Кровяная кильбаса из порося))
Coopidon: Ещё раз можешь обосновать, в чем его героизм
Ещё раз, не тебе объяснять про героизм наших дедов, кто просто с винтовкой шел против хорошо вооруженных танков.. Ты бы пошел за Родину и Сталина? Нет. Ты не герой, ты тыловое животное.. Кроме как оскорблять умерших ветеранов и говорить что они никто, больше духа смотрю у тебя ни на что не хватает.. Иди. Жалуйся дальше..
Он начал личные оскорбления, начал оскорблять моего деда, героя, начал говорить что те, кто не получил звезду вообще никто.. Начал сомневаться в подвиге советского солдата.. Причем сам не с того ни с сего.. По моему он чем то болен..
abaika95: Куат по непотвержденным данным стал на путь типичного дореволюционного и постсоветского оппозиционера и революционера)) Пишут что через Грузию вроде как на украину собирается выехать Даже украинский уже поддучил чтобы не показаться там некультурным С каждым днём всё интереснее и интереснее
Ты же торжественно ушол, накрен, с форума. Модераторы несколько дней подряд, денно и ночно стирали твои писюльки по всему форуму. И тут, суприз! Марик, опять, ясные его очи опять является на форум! Ты хоть чучуть свои обещалки уважаешь?
Цитата:
111: Какие подвиги?
Вот и я думаю, какие! Наверно за те за которые ему присвоено звание Героя!? Или ты сам все придумал, сам сочинил, и сам ему Звезду Героя и вручил!? Цитата:
111: И второе, ещё раз, не обзывай моего деда, который воевал и за тебя даже такого в том числе и дошел до Варшавы..
Бл..ь! Ты. Я тут похоже не втеме. Тут один дед все построил, второй сам фашистов победил! А чо до Варшавы, а ктож тогда до Берлина дошёл!?
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