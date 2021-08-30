Отправлено: - 21:50

111:

Что то хотел сказать, чем парафинить героизм моего деда?

abaika95:

Это как та врач-продавщица из октавы? Которая и строила тут нам всё,и лечила А потом ей под ноги ВАШИ как давай плевать да?))

Цитата:Ещё раз можешь обосновать, в чем его героизм? Или таки я сомневаюсь что он Герой Советского союза?Что ты хотел сказать этим?Д..л!Если он Герой, я извинюсь лично!Цитата:Ты же сказал что твой дед, все построил? Значит все врут, что строили. А все на самом деле построил -твой дед.