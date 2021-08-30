Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1874
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:21
Цитата:
Буллинг он сделал отменный..
Не знаю что такое, но наверно типа Геть..
Согласись, тебе же тоже нравится гетькать, друг с другом, по другому ты не можешь..
alex_60:
это ты про клеветника и трепача ? тогда одного поля ягода, так во
это ты про клеветника и трепача ? тогда одного поля ягода, так во
Буллинг он сделал отменный..
Не знаю что такое, но наверно типа Геть..
Согласись, тебе же тоже нравится гетькать, друг с другом, по другому ты не можешь..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:26
Цитата:
Цитата:
Ты, не трогай, моего деда...
[Исправлено: drakon, 30.08.2021 - 15:42]
abaika95:
Если дедушку нашего немца казнили по политической (
Если дедушку нашего немца казнили по политической (
Цитата:
abaika95:
А если по уголовной
А если по уголовной
Ты, не трогай, моего деда...
[Исправлено: drakon, 30.08.2021 - 15:42]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:37
Цитата:
Этим и зарабатываешь?
Кто оплачивает?
Дед, который всю страну построил?
Цитата:
Да ты на это и неспособен.
Как лиса из басни про виноград.
Я людей лечу
От фобий,комплексов и навящевых идей
От фобий,комплексов и навящевых идей
Этим и зарабатываешь?
Кто оплачивает?
Дед, который всю страну построил?
Цитата:
У тебя спрашивать что ты сделал для страны или общества не буду
Не интересно)
Не интересно)
Да ты на это и неспособен.
Как лиса из басни про виноград.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:51
"Уважаемый" пользователь на модерации
Видать что-то грубое пишет)))
Зацепило,зацепило)
Видать что-то грубое пишет)))
Зацепило,зацепило)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:53
Цитата:
Кесарю кесарево
Шурке шуркино)
111:
Согласись, тебе же тоже нравится гетькать, друг с другом, по другому ты не можешь..
Согласись, тебе же тоже нравится гетькать, друг с другом, по другому ты не можешь..
Кесарю кесарево
Шурке шуркино)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12971
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:59
Цитата:
теперь ты шурка.
или кесарь.
определись уже.
хотя тебе привычно быть под разными
именами одновременно.
иногда сам с собой можно поговорить.
похвалить даже себя.
но всяко лучше чем женскиехалаты95.
надо же было додуматься такое имя взять.
наверное грузинское пиво виновато.
abaika95:
Кесарю кесарево Шурке шуркино)
Кесарю кесарево Шурке шуркино)
теперь ты шурка.
или кесарь.
определись уже.
хотя тебе привычно быть под разными
именами одновременно.
иногда сам с собой можно поговорить.
похвалить даже себя.
но всяко лучше чем женскиехалаты95.
надо же было додуматься такое имя взять.
наверное грузинское пиво виновато.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 17:17
Цитата:
Я людей лечу
Продаю бананы и людей]
Одних лечишь, а других продаешь?
Враньё. Черная трансплантология у нас запрещена.
В рабство тоже вряд ли.
Привычку юлить и изворачиваться все время вижу я.
И чему такой человек может других научить?
Который вдобавок не строил дом, не садил деревья, не занимался благотворительностью и не спасал людей?
abaika95:
Я людей лечу
Продаю бананы и людей]
Одних лечишь, а других продаешь?
Враньё. Черная трансплантология у нас запрещена.
В рабство тоже вряд ли.
Привычку юлить и изворачиваться все время вижу я.
И чему такой человек может других научить?
Который вдобавок не строил дом, не садил деревья, не занимался благотворительностью и не спасал людей?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 18:35
Цитата:
Ты шурка
И с тобой общаться надо как ты заслуживаешь
Шурке шуркино
Цитата:
Ой какая мемическая безграмотность
Цитата:
Спасаю людей
Каждый день
От их комплексов)
И безграмотности
[Исправлено: abaika95, 30.08.2021 - 18:36]
alex_60:
теперь ты шурка.
теперь ты шурка.
Ты шурка
И с тобой общаться надо как ты заслуживаешь
Шурке шуркино
Цитата:
serg kost:
Продаю бананы и людей] Одних лечишь, а других продаешь?
Продаю бананы и людей] Одних лечишь, а других продаешь?
Ой какая мемическая безграмотность
Цитата:
serg kost:
Который вдобавок не строил дом, не садил деревья, не занимался благотворительностью и не спасал людей?
Который вдобавок не строил дом, не садил деревья, не занимался благотворительностью и не спасал людей?
Спасаю людей
Каждый день
От их комплексов)
И безграмотности
[Исправлено: abaika95, 30.08.2021 - 18:36]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 18:38
Цитата:
В смысле, психотерапевт?
abaika95:
В смысле, психотерапевт?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12971
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 18:48
Цитата:
ну будь шуркой,раз хочешь.
всяко лучше женскогохалата95
и не бойся, сегодня тебя больше пороть не буду, с тебя достаточно пока.
а там посмотрим.
alex_60:
шурка
шурка
ну будь шуркой,раз хочешь.
всяко лучше женскогохалата95
и не бойся, сегодня тебя больше пороть не буду, с тебя достаточно пока.
а там посмотрим.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 18:49
Цитата:
А с чего вы решили, что он тут один?))
У него тут напарник есть по кличке Курчавый
[Исправлено: maxsaf, 30.08.2021 - 18:56]
111:
Да уж, уделал ты всех тут один..
Да уж, уделал ты всех тут один..
А с чего вы решили, что он тут один?))
У него тут напарник есть по кличке Курчавый
[Исправлено: maxsaf, 30.08.2021 - 18:56]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 19:01
Цитата:
Вы уже второй раз отвечаете на этот вопрос, первый видимо удалили. И да, считается, что дословный перевод дед яблок, а смысловой вроде как отец яблок, или даже лучше прародитель или старец - звучит эпохально, много смысла вложено. А как переводится Алматы?
[Исправлено: maxsaf, 30.08.2021 - 19:02]
abaika95:
Переводился яблоко-дед или дед яблок Как-то не очень)
Переводился яблоко-дед или дед яблок Как-то не очень)
Вы уже второй раз отвечаете на этот вопрос, первый видимо удалили. И да, считается, что дословный перевод дед яблок, а смысловой вроде как отец яблок, или даже лучше прародитель или старец - звучит эпохально, много смысла вложено. А как переводится Алматы?
[Исправлено: maxsaf, 30.08.2021 - 19:02]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 19:14
Цитата:
Это ваш народный герой Куатик всех русскоязычных безмозглыми называет, если че. И учителей, и врачей. И не важно для него, сколько те языков знают. Главное что казахского в списке нет.
abaika95: Ты в наших столицах не был не разу В своих наверно сидишь И да,государственный язык для тебя это язык не образованных? Напиши четко)
Это ваш народный герой Куатик всех русскоязычных безмозглыми называет, если че. И учителей, и врачей. И не важно для него, сколько те языков знают. Главное что казахского в списке нет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 19:17
Цитата:
Психолог точнее будет
Цитата:
Ой какой глупый способ потролить ))
Даже методичке не соответствуешь
Цитата:
И Маркс ещё
Сижу бывает от него)
Цитата:
Да удалили поэтому ответил второй раз
Мало ли вдруг вы первый вариант не видели)
Цитата:
Нет
Не правильная этимология
Цитата:
Яблочный
Как и до колонизации эта стоянка называлась
Цитата:
Вот щас враньём занимаетесь))
Приведите пруф где он ВСЕХ русскоязычных так называет)
serg kost:
В смысле, психотерапевт?
В смысле, психотерапевт?
Психолог точнее будет
Цитата:
alex_60:
ну будь шуркой,раз хочешь.
ну будь шуркой,раз хочешь.
Ой какой глупый способ потролить ))
Даже методичке не соответствуешь
Цитата:
maxsaf:
У него тут напарник есть по кличке Курчавый
У него тут напарник есть по кличке Курчавый
И Маркс ещё
Сижу бывает от него)
Цитата:
maxsaf:
Вы уже второй раз отвечаете на этот вопрос, первый видимо удалили
Вы уже второй раз отвечаете на этот вопрос, первый видимо удалили
Да удалили поэтому ответил второй раз
Мало ли вдруг вы первый вариант не видели)
Цитата:
maxsaf:
а смысловой вроде как отец яблок, или даже лучше прародитель или старец - звучит эпохально, много смысла вложено
а смысловой вроде как отец яблок, или даже лучше прародитель или старец - звучит эпохально, много смысла вложено
Нет
Не правильная этимология
Цитата:
maxsaf:
как переводится Алматы?
как переводится Алматы?
Яблочный
Как и до колонизации эта стоянка называлась
Цитата:
maxsaf:
Это ваш народный герой Куатик всех русскоязычных безмозглыми называет, если че.
Это ваш народный герой Куатик всех русскоязычных безмозглыми называет, если че.
Вот щас враньём занимаетесь))
Приведите пруф где он ВСЕХ русскоязычных так называет)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 19:32
Цитата:
Уже приводил, тут во флуде
abaika95:
Вот щас враньём занимаетесь)) Приведите пруф где он ВСЕХ русскоязычных так называет)
Вот щас враньём занимаетесь)) Приведите пруф где он ВСЕХ русскоязычных так называет)
Уже приводил, тут во флуде
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать