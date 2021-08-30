Отправлено: - 17:58

yudjin:

Уже полтора года по нейтральной полосе, между двумя великими странами и в дождь, и в зной, и в мороз идут люди... идут пожилые, идут с детьми на руках, с чемоданами и рюкзаками... идут то вверх, то вниз... и никого это не волнует...

Цитата:Это просто позор и издевательство над человеком разумным! Неужели нельзя было пустить на нейтралке электрокары какие-нибудь? Да хоть тележки поставить из супермаркетов, чтобы хоть немного цивилизацией пахло. Ужас ужасный, 21 век, никому люди не нужны, главное, своя задница в тепле и денежки идут в карман.