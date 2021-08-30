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/ Список форумов » Общие форумы » Клуб путешественников "НГ"
≡ В городе ЧЕ
 
 
Страница 3 из 3«123
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Куратор темы: yudjin
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1510
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 17:58
#21
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Цитата:
yudjin:
Уже полтора года по нейтральной полосе, между двумя великими странами и в дождь, и в зной, и в мороз идут люди... идут пожилые, идут с детьми на руках, с чемоданами и рюкзаками... идут то вверх, то вниз... и никого это не волнует...

Это просто позор и издевательство над человеком разумным! Неужели нельзя было пустить на нейтралке электрокары какие-нибудь? Да хоть тележки поставить из супермаркетов, чтобы хоть немного цивилизацией пахло. Ужас ужасный, 21 век, никому люди не нужны, главное, своя задница в тепле и денежки идут в карман.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14328
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 17:59
#22
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Цитата:
yudjin:
по ЧТЗ у нас есть собственный корреспондент, Витя)

ЧТЗ значительно отличается от северка. Хотя в Чурилово не был и видел новостройки возле Первого озера - возможно там лучше.
В общем, жду не дождусь когда смогу переехать.
На ЧМЗ был в качестве экскурсии. Тихо, спокойно. Но даже слишком.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7681
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:03
#23
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Цитата:
abaika95:
в большой город и в шоках))

как говорится здоровей видали.
Я как акын: что вижу, то и фотографирую.

Вот, кстати, и старый район...





Вся прелесть в потертости.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7681
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:06
#24
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Цитата:
Маркс:
Ужас ужасный, 21 век, никому люди не нужны, главное, своя задница в тепле и денежки идут в карман.

Великие страны... то ли страны с манией величия?

Цитата:
Victor Yang:
ЧТЗ значительно отличается от северка.

Давай фотки, а то я не видел... теперь как судить по Че без ЧТЗ?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14328
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:10
#25
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Цитата:
yudjin:
Давай фотки, а то я не видел...

Дома некогда грузить, а с телефона что-то не разберусь. Ну и у меня просто улиц нет - я их каждый день вижу.
А вот сад Победы есть, парк имени Терешковой есть. Ещё мне зоопарк понравился в Челябинске.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7681
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:19
#26
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Цитата:
Victor Yang:
А вот сад Победы есть, парк имени Терешковой есть. Ещё мне зоопарк понравился в Челябинске.

Ждем репортаж.
В зоопарк мои ходили... обезьян не видели. В связи с коронавирусом их изолировали от людей)

Да и без зоопарка можно встретить живность... вечером в пятницу и субботу... около красного и белого)
Шучу... белок и уток в парке

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14328
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:22
#27
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Цитата:
yudjin:
обезьян не видели. В связи с коронавирусом их изолировали от людей)

Они в здании за стеклом.
Цитата:
yudjin:
белок и уток в парке

В парке Гагарина видели белку. А вот в самом бору - ни разу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9660
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:32
#28
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Цитата:
yudjin:
Вся прелесть в потертости

Но в Челябинске перебор с потертостью
Особенно если идёшь в центре
И стоит мрачная Сталинка вся потертая
Вокруг мусор и грязь
Особенно осенью гнетущее ощущение
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22593
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:58
#29
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Цитата:
abaika95:
В этом же доме мой друг живёт Там же в лифте написано не кокить в подъездах)))

абайка, это таджики, тебе написали, не кокить, когда, узнали,
что ты к другу, приехал из КОстаная... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9660
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 19:09
#30
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Цитата:
drakon:
когда, узнали, что ты к другу, приехал из КОстаная..

Мимо))
Надписи появились недавно
А я не ездил туда)
Значит Юджина ждали
На всякие...
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