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В городе ЧЕ
В городе ЧЕ
Куратор темы: yudjin
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1510
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 17:58
Цитата:
Это просто позор и издевательство над человеком разумным! Неужели нельзя было пустить на нейтралке электрокары какие-нибудь? Да хоть тележки поставить из супермаркетов, чтобы хоть немного цивилизацией пахло. Ужас ужасный, 21 век, никому люди не нужны, главное, своя задница в тепле и денежки идут в карман.
yudjin:
Уже полтора года по нейтральной полосе, между двумя великими странами и в дождь, и в зной, и в мороз идут люди... идут пожилые, идут с детьми на руках, с чемоданами и рюкзаками... идут то вверх, то вниз... и никого это не волнует...
Уже полтора года по нейтральной полосе, между двумя великими странами и в дождь, и в зной, и в мороз идут люди... идут пожилые, идут с детьми на руках, с чемоданами и рюкзаками... идут то вверх, то вниз... и никого это не волнует...
Это просто позор и издевательство над человеком разумным! Неужели нельзя было пустить на нейтралке электрокары какие-нибудь? Да хоть тележки поставить из супермаркетов, чтобы хоть немного цивилизацией пахло. Ужас ужасный, 21 век, никому люди не нужны, главное, своя задница в тепле и денежки идут в карман.
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 17:59
Цитата:
ЧТЗ значительно отличается от северка. Хотя в Чурилово не был и видел новостройки возле Первого озера - возможно там лучше.
В общем, жду не дождусь когда смогу переехать.
На ЧМЗ был в качестве экскурсии. Тихо, спокойно. Но даже слишком.
yudjin:
по ЧТЗ у нас есть собственный корреспондент, Витя)
по ЧТЗ у нас есть собственный корреспондент, Витя)
ЧТЗ значительно отличается от северка. Хотя в Чурилово не был и видел новостройки возле Первого озера - возможно там лучше.
В общем, жду не дождусь когда смогу переехать.
На ЧМЗ был в качестве экскурсии. Тихо, спокойно. Но даже слишком.
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:03
Цитата:
как говорится здоровей видали.
Я как акын: что вижу, то и фотографирую.
Вот, кстати, и старый район...
Вся прелесть в потертости.
abaika95:
в большой город и в шоках))
в большой город и в шоках))
как говорится здоровей видали.
Я как акын: что вижу, то и фотографирую.
Вот, кстати, и старый район...
Вся прелесть в потертости.
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:06
Цитата:
Великие страны... то ли страны с манией величия?
Цитата:
Давай фотки, а то я не видел... теперь как судить по Че без ЧТЗ?
Маркс:
Ужас ужасный, 21 век, никому люди не нужны, главное, своя задница в тепле и денежки идут в карман.
Ужас ужасный, 21 век, никому люди не нужны, главное, своя задница в тепле и денежки идут в карман.
Великие страны... то ли страны с манией величия?
Цитата:
Victor Yang:
ЧТЗ значительно отличается от северка.
ЧТЗ значительно отличается от северка.
Давай фотки, а то я не видел... теперь как судить по Че без ЧТЗ?
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:10
Цитата:
Дома некогда грузить, а с телефона что-то не разберусь. Ну и у меня просто улиц нет - я их каждый день вижу.
А вот сад Победы есть, парк имени Терешковой есть. Ещё мне зоопарк понравился в Челябинске.
yudjin:
Давай фотки, а то я не видел...
Давай фотки, а то я не видел...
Дома некогда грузить, а с телефона что-то не разберусь. Ну и у меня просто улиц нет - я их каждый день вижу.
А вот сад Победы есть, парк имени Терешковой есть. Ещё мне зоопарк понравился в Челябинске.
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:19
Цитата:
Ждем репортаж.
В зоопарк мои ходили... обезьян не видели. В связи с коронавирусом их изолировали от людей)
Да и без зоопарка можно встретить живность... вечером в пятницу и субботу... около красного и белого)
Шучу... белок и уток в парке
Victor Yang:
А вот сад Победы есть, парк имени Терешковой есть. Ещё мне зоопарк понравился в Челябинске.
А вот сад Победы есть, парк имени Терешковой есть. Ещё мне зоопарк понравился в Челябинске.
Ждем репортаж.
В зоопарк мои ходили... обезьян не видели. В связи с коронавирусом их изолировали от людей)
Да и без зоопарка можно встретить живность... вечером в пятницу и субботу... около красного и белого)
Шучу... белок и уток в парке
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:22
Цитата:
Они в здании за стеклом.
Цитата:
В парке Гагарина видели белку. А вот в самом бору - ни разу.
yudjin:
обезьян не видели. В связи с коронавирусом их изолировали от людей)
обезьян не видели. В связи с коронавирусом их изолировали от людей)
Они в здании за стеклом.
Цитата:
yudjin:
белок и уток в парке
белок и уток в парке
В парке Гагарина видели белку. А вот в самом бору - ни разу.
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:32
Цитата:
Но в Челябинске перебор с потертостью
Особенно если идёшь в центре
И стоит мрачная Сталинка вся потертая
Вокруг мусор и грязь
Особенно осенью гнетущее ощущение
yudjin:
Вся прелесть в потертости
Вся прелесть в потертости
Но в Челябинске перебор с потертостью
Особенно если идёшь в центре
И стоит мрачная Сталинка вся потертая
Вокруг мусор и грязь
Особенно осенью гнетущее ощущение
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22593
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 18:58
Цитата:
абайка, это таджики, тебе написали, не кокить, когда, узнали,
что ты к другу, приехал из КОстаная...
abaika95:
В этом же доме мой друг живёт Там же в лифте написано не кокить в подъездах)))
В этом же доме мой друг живёт Там же в лифте написано не кокить в подъездах)))
абайка, это таджики, тебе написали, не кокить, когда, узнали,
что ты к другу, приехал из КОстаная...
В городе ЧЕ
Отправлено: 30.08.21 - 19:09
Цитата:
Мимо))
Надписи появились недавно
А я не ездил туда)
Значит Юджина ждали
На всякие...
drakon:
когда, узнали, что ты к другу, приехал из КОстаная..
когда, узнали, что ты к другу, приехал из КОстаная..
Мимо))
Надписи появились недавно
А я не ездил туда)
Значит Юджина ждали
На всякие...
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