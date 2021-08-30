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Брошенными пятиэтажками без окон и дверей сегодня никого не удивишь. Таких пейзажей предостаточно и в населенных пунктах Казахстана, и за его пределами. А вот что всегда удивляет, так это способность людей уметь радоваться каждому дню несмотря ни на что. Свидетелями такого праздника жизни в отдельно взятом моногороде стали корреспонденты Tengrinews.kz. На этот раз они побывали в Житикаре.