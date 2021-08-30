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≡ Житикара. Город, где люди сами себе создают праздник
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42260
Житикара. Город, где люди сами себе создают праздник
Отправлено: 30.08.21 - 12:22
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Брошенными пятиэтажками без окон и дверей сегодня никого не удивишь. Таких пейзажей предостаточно и в населенных пунктах Казахстана, и за его пределами. А вот что всегда удивляет, так это способность людей уметь радоваться каждому дню несмотря ни на что. Свидетелями такого праздника жизни в отдельно взятом моногороде стали корреспонденты Tengrinews.kz. На этот раз они побывали в Житикаре.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9660
Re: Житикара. Город, где люди сами себе создают праздник
Отправлено: 30.08.21 - 12:22
#1
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Пока российские пропагандисты,политики и журналисты истерят на камеру,заявляя что в Казахстане сплошная ксенофобия,национализм и вообще...
В Житикаре в это время своя атмосфера)))

Профайл
Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
24
Re: Житикара. Город, где люди сами себе создают праздник
Отправлено: 30.08.21 - 18:56
#2
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Класс.
Великие люди.
город молодости
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