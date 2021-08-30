Отправлено: - 15:21

alex_60:

это ты про клеветника и трепача ? тогда одного поля ягода, так во

Цитата:Буллинг он сделал отменный..Не знаю что такое, но наверно типа Геть..Согласись, тебе же тоже нравится гетькать, друг с другом, по другому ты не можешь..