Прогноз на 5 дней
ясно+20°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 34% влажность
  • З-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 463 из 464«1...461462463464»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1874
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:21
#6931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это ты про клеветника и трепача ? тогда одного поля ягода, так во

Буллинг он сделал отменный..
Не знаю что такое, но наверно типа Геть..
Согласись, тебе же тоже нравится гетькать, друг с другом, по другому ты не можешь..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:26
#6932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если дедушку нашего немца казнили по политической (

Цитата:
abaika95:
А если по уголовной

Ты, не трогай, моего деда... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 30.08.2021 - 15:42]
Профайл
s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
12
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:37
#6933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я людей лечу
От фобий,комплексов и навящевых идей

Этим и зарабатываешь?
Кто оплачивает?
Дед, который всю страну построил?
Цитата:
У тебя спрашивать что ты сделал для страны или общества не буду
Не интересно)

Да ты на это и неспособен.
Как лиса из басни про виноград.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9660
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:51
#6934
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Уважаемый" пользователь на модерации
Видать что-то грубое пишет)))
Зацепило,зацепило)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9660
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:53
#6935
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Согласись, тебе же тоже нравится гетькать, друг с другом, по другому ты не можешь..

Кесарю кесарево
Шурке шуркино)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12971
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 15:59
#6936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кесарю кесарево Шурке шуркино)


теперь ты шурка.
или кесарь.
определись уже.
хотя тебе привычно быть под разными
именами одновременно.
иногда сам с собой можно поговорить.
похвалить даже себя.
но всяко лучше чем женскиехалаты95.
надо же было додуматься такое имя взять.
наверное грузинское пиво виновато.
Профайл
s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
12
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 17:17
#6937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я людей лечу
Продаю бананы и людей]
Одних лечишь, а других продаешь?
Враньё. Черная трансплантология у нас запрещена.
В рабство тоже вряд ли.
Привычку юлить и изворачиваться все время вижу я.
И чему такой человек может других научить?
Который вдобавок не строил дом, не садил деревья, не занимался благотворительностью и не спасал людей?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9660
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 18:35
#6938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
теперь ты шурка.

Ты шурка
И с тобой общаться надо как ты заслуживаешь
Шурке шуркино
Цитата:
serg kost:
Продаю бананы и людей] Одних лечишь, а других продаешь?

Ой какая мемическая безграмотность
Цитата:
serg kost:
Который вдобавок не строил дом, не садил деревья, не занимался благотворительностью и не спасал людей?

Спасаю людей
Каждый день
От их комплексов)
И безграмотности

[Исправлено: abaika95, 30.08.2021 - 18:36]
Профайл
s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
12
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 18:38
#6939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

В смысле, психотерапевт?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12971
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 18:48
#6940
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
шурка


ну будь шуркой,раз хочешь.
всяко лучше женскогохалата95
и не бойся, сегодня тебя больше пороть не буду, с тебя достаточно пока.
а там посмотрим.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11941
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 18:49
#6941
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да уж, уделал ты всех тут один..

А с чего вы решили, что он тут один?))
У него тут напарник есть по кличке Курчавый :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.08.2021 - 18:56]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11941
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 19:01
#6942
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Переводился яблоко-дед или дед яблок Как-то не очень)

Вы уже второй раз отвечаете на этот вопрос, первый видимо удалили. И да, считается, что дословный перевод дед яблок, а смысловой вроде как отец яблок, или даже лучше прародитель или старец - звучит эпохально, много смысла вложено. А как переводится Алматы? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.08.2021 - 19:02]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11941
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 19:14
#6943
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Ты в наших столицах не был не разу В своих наверно сидишь И да,государственный язык для тебя это язык не образованных? Напиши четко)

Это ваш народный герой Куатик всех русскоязычных безмозглыми называет, если че. И учителей, и врачей. И не важно для него, сколько те языков знают. Главное что казахского в списке нет. ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9660
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 19:17
#6944
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
В смысле, психотерапевт?

Психолог точнее будет
Цитата:
alex_60:
ну будь шуркой,раз хочешь.

Ой какой глупый способ потролить ))
Даже методичке не соответствуешь
Цитата:
maxsaf:
У него тут напарник есть по кличке Курчавый

И Маркс ещё
Сижу бывает от него)
Цитата:
maxsaf:
Вы уже второй раз отвечаете на этот вопрос, первый видимо удалили

Да удалили поэтому ответил второй раз
Мало ли вдруг вы первый вариант не видели)
Цитата:
maxsaf:
а смысловой вроде как отец яблок, или даже лучше прародитель или старец - звучит эпохально, много смысла вложено

Нет
Не правильная этимология
Цитата:
maxsaf:
как переводится Алматы?

Яблочный
Как и до колонизации эта стоянка называлась
Цитата:
maxsaf:
Это ваш народный герой Куатик всех русскоязычных безмозглыми называет, если че.

Вот щас враньём занимаетесь))
Приведите пруф где он ВСЕХ русскоязычных так называет)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11941
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 19:32
#6945
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот щас враньём занимаетесь)) Приведите пруф где он ВСЕХ русскоязычных так называет)

Уже приводил, тут во флуде
Профайл
Страница 463 из 464«1...461462463464»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS