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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 462 из 462«1...460461462
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:30
#6916
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Цитата:
abaika95:
Писал бы уже


писюльками ты занимаешься тут , твоя стезя.
потому что ты провокатор тут.
мне чужого не надо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:32
#6917
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Цитата:
abaika95:
Дракон а статья какая была? Политическая или просто уголовная?)


странный вопрос задал абайка95.
что он этим хотел сказать.
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
9
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:33
#6918
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Цитата:
abaika95
Продаю бананы и людей:

Торгаш, значит?
Я спрашивал, что полезное сделал?
Твой дед страну строил. Мой её на границе всю жизнь защищал.
А что сделал ты сам?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:36
#6919
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Цитата:
alex_60:
потому что ты провокатор тут. мне чужого не надо.

Нельзя спровоцировать того кто ничего не говорит и не думает предосудительного
Так что там с гос языком?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:38
#6920
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Цитата:
abaika95:
Так что там с гос языком?


конституцию почитай,закон о языках..
или ты только писюлькать на форумах можешь?
эх,неуч.
на край у куата спроси.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 13:42]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:42
#6921
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Цитата:
alex_60:
конституцию почитай,закон о языках..

Все понятно
Слив засчитан
На будущее
Не начинай темы
Которые сам потом Не можешь закончить
Умнее будешь
По крайней мере выглядить))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:02
#6922
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Цитата:
alex_60: да я почти во всех странах Европы был
Человек за один день умудрился переобуться на двух темах))))
Ладно прекращаю публичную порку
Даже для него это слишком
Может не выдержать такого буллинга)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:03
#6923
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Цитата:
abaika95:
Очередной ролик

Я не понимаю - с чего на таксистов так набрасываются и оскорбляют их?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:07
#6924
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Цитата:
abaika95:
Ладно прекращаю публичную порку


да, куда уже тебя пороть.места живого нет.
(пункт 1 твоей методички по другому.)
но трепло и клеветник по поводу красного паспорта.
тут уж как есть.
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
9
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:37
#6925
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:40
#6926
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Цитата:
Victor Yang:
Я не понимаю - с чего на таксистов так набрасываются и оскорбляют их?

Ну все же важные стали
Все же теперь считают если заплатил деньги то вези меня извозчик куда скажу и помалкивай ты же просто обслуга)
Хабалы не понимают что не машину берут с водителем в аренду а только довоз до места
А плюсуя сюда что хабалы попадаются ещё и шовинисты то вообще пиши пропало
"Вези меня обезьяна и помалкивай"
Ты в моей стране живёшь,и зарабатываешь благодаря мне
И совсем Иронично когда водитель оказывается башкиром или якутом))
Дружба народов говорили они))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:43
#6927
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Цитата:
serg kost:
Торгаш, значит?

Ой блин ты даже мемы не знаешь
Цитата:
serg kost:
Я спрашивал, что полезное сделал?

Я людей лечу
От фобий,комплексов и навящевых идей
У тебя спрашивать что ты сделал для страны или общества не буду
Не интересно)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1870
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:44
#6928
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Цитата:
abaika95:
Может не выдержать такого буллинга)

Да уж, уделал ты всех тут один..
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:47
#6929
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Цитата:
alex_60:
странный вопрос задал абайка95. что он этим хотел сказать.

Если дедушку нашего немца казнили по политической (в большинстве случаев по навету)
А благодарный внук всеровно защищает Сталина
То это какой-то мазохизм
А если по уголовной
То ничего не попишешь
Наверно справедливо
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