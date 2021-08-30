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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:30
Цитата:
писюльками ты занимаешься тут , твоя стезя.
потому что ты провокатор тут.
мне чужого не надо.
abaika95:
Писал бы уже
Писал бы уже
писюльками ты занимаешься тут , твоя стезя.
потому что ты провокатор тут.
мне чужого не надо.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:32
Цитата:
странный вопрос задал абайка95.
что он этим хотел сказать.
abaika95:
Дракон а статья какая была? Политическая или просто уголовная?)
Дракон а статья какая была? Политическая или просто уголовная?)
странный вопрос задал абайка95.
что он этим хотел сказать.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 9
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:33
Цитата:
Торгаш, значит?
Я спрашивал, что полезное сделал?
Твой дед страну строил. Мой её на границе всю жизнь защищал.
А что сделал ты сам?
abaika95
Продаю бананы и людей:
Продаю бананы и людей:
Торгаш, значит?
Я спрашивал, что полезное сделал?
Твой дед страну строил. Мой её на границе всю жизнь защищал.
А что сделал ты сам?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:36
Цитата:
Нельзя спровоцировать того кто ничего не говорит и не думает предосудительного
Так что там с гос языком?
alex_60:
потому что ты провокатор тут. мне чужого не надо.
потому что ты провокатор тут. мне чужого не надо.
Нельзя спровоцировать того кто ничего не говорит и не думает предосудительного
Так что там с гос языком?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:38
Цитата:
конституцию почитай,закон о языках..
или ты только писюлькать на форумах можешь?
эх,неуч.
на край у куата спроси.
[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 13:42]
abaika95:
Так что там с гос языком?
Так что там с гос языком?
конституцию почитай,закон о языках..
или ты только писюлькать на форумах можешь?
эх,неуч.
на край у куата спроси.
[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 13:42]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 13:42
Цитата:
Все понятно
Слив засчитан
На будущее
Не начинай темы
Которые сам потом Не можешь закончить
Умнее будешь
По крайней мере выглядить))
alex_60:
конституцию почитай,закон о языках..
конституцию почитай,закон о языках..
Все понятно
Слив засчитан
На будущее
Не начинай темы
Которые сам потом Не можешь закончить
Умнее будешь
По крайней мере выглядить))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:02
Цитата:
Ладно прекращаю публичную порку
Даже для него это слишком
Может не выдержать такого буллинга)
alex_60: да я почти во всех странах Европы былЧеловек за один день умудрился переобуться на двух темах))))
Ладно прекращаю публичную порку
Даже для него это слишком
Может не выдержать такого буллинга)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:03
Цитата:
Я не понимаю - с чего на таксистов так набрасываются и оскорбляют их?
abaika95:
Очередной ролик
Очередной ролик
Я не понимаю - с чего на таксистов так набрасываются и оскорбляют их?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:07
Цитата:
да, куда уже тебя пороть.места живого нет.
(пункт 1 твоей методички по другому.)
но трепло и клеветник по поводу красного паспорта.
тут уж как есть.
abaika95:
Ладно прекращаю публичную порку
Ладно прекращаю публичную порку
да, куда уже тебя пороть.места живого нет.
(пункт 1 твоей методички по другому.)
но трепло и клеветник по поводу красного паспорта.
тут уж как есть.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 9
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:37
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:40
Цитата:
Ну все же важные стали
Все же теперь считают если заплатил деньги то вези меня извозчик куда скажу и помалкивай ты же просто обслуга)
Хабалы не понимают что не машину берут с водителем в аренду а только довоз до места
А плюсуя сюда что хабалы попадаются ещё и шовинисты то вообще пиши пропало
"Вези меня обезьяна и помалкивай"
Ты в моей стране живёшь,и зарабатываешь благодаря мне
И совсем Иронично когда водитель оказывается башкиром или якутом))
Дружба народов говорили они))
Victor Yang:
Я не понимаю - с чего на таксистов так набрасываются и оскорбляют их?
Я не понимаю - с чего на таксистов так набрасываются и оскорбляют их?
Ну все же важные стали
Все же теперь считают если заплатил деньги то вези меня извозчик куда скажу и помалкивай ты же просто обслуга)
Хабалы не понимают что не машину берут с водителем в аренду а только довоз до места
А плюсуя сюда что хабалы попадаются ещё и шовинисты то вообще пиши пропало
"Вези меня обезьяна и помалкивай"
Ты в моей стране живёшь,и зарабатываешь благодаря мне
И совсем Иронично когда водитель оказывается башкиром или якутом))
Дружба народов говорили они))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:43
Цитата:
Ой блин ты даже мемы не знаешь
Цитата:
Я людей лечу
От фобий,комплексов и навящевых идей
У тебя спрашивать что ты сделал для страны или общества не буду
Не интересно)
serg kost:
Торгаш, значит?
Торгаш, значит?
Ой блин ты даже мемы не знаешь
Цитата:
serg kost:
Я спрашивал, что полезное сделал?
Я спрашивал, что полезное сделал?
Я людей лечу
От фобий,комплексов и навящевых идей
У тебя спрашивать что ты сделал для страны или общества не буду
Не интересно)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1870
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:44
Цитата:
Да уж, уделал ты всех тут один..
abaika95:
Может не выдержать такого буллинга)
Может не выдержать такого буллинга)
Да уж, уделал ты всех тут один..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 14:47
Цитата:
Если дедушку нашего немца казнили по политической (в большинстве случаев по навету)
А благодарный внук всеровно защищает Сталина
То это какой-то мазохизм
А если по уголовной
То ничего не попишешь
Наверно справедливо
alex_60:
странный вопрос задал абайка95. что он этим хотел сказать.
странный вопрос задал абайка95. что он этим хотел сказать.
Если дедушку нашего немца казнили по политической (в большинстве случаев по навету)
А благодарный внук всеровно защищает Сталина
То это какой-то мазохизм
А если по уголовной
То ничего не попишешь
Наверно справедливо
-
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