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≡ Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42259
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:33
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В России расширены категории граждан казахстанцев, которые могут въезжать на территорию страны. Теперь казахстанцы, отправляющиеся к своим родственникам в Россию, могут въехать в РФ вместе со своей семьей - супругой и детьми.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:33
#1
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действительно реальный шаг вперед. очень большой.
теперь транспортное сообщение надо восстанавливать.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 11:37]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14324
Re: Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:50
#2
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Цитата:
Пример: если россиянин выезжает к своей сестре, живущей в Казахстане, то теперь он может пересекать границу через наземный пункт пропуска со своей женой и несовершеннолетним ребенком.

Источник:

Неудачный пример. Россиянина к сестре в Казахстан не пустят.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:54
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Неудачный пример. Россиянина к сестре в Казахстан не пустят.


///к месту проживания членов семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные);//

дело за Казахстаном.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 11:57]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
406
Re: Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 12:14
#4
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Цитата:
alex_60:
дело за Казахстаном.

А оно нам надо?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 12:34
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А оно нам надо?


вам нет.
вы же без роду и племени.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9647
Re: Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:24
#6
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А что кому-то ограничение
мешало выехать?
Наши вон местные "патриоты" типо Юджина и шурки уже съездили в Россию
Видать с красными паспортами давно сидят
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:26
#7
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Цитата:
abaika95:
Видать с красными паспортами давно сидят


видать или не видать?
конкретнее.
за клевету ведь по головке не погладят.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:28
#8
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да сижу вот в одном из городов России,
смотрю в окно - десятка поехала ,25 автобус,
машинки с 10 в номере...
странно как то..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9647
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:29
#9
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Цитата:
alex_60:
видать или не видать? конкретнее.

Конкретно ты же россиянин)
Сидишь в России
Проехал туда когда небыло поблажек
Значит что?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:36
#10
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Цитата:
abaika95:
Конкретно ты же россиянин) Сидишь в России Проехал туда когда небыло поблажек Значит что?))


значит то что ты трепло и клеветник.
и об этом всем на форуме известно.
у меня синий паспорт,нахожусь в Кустанае.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 13:41]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9647
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:44
#11
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Цитата:
alex_60:
у меня синий паспорт,нахожусь в Кустанае.

В россию не ездил?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12966
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:46
#12
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Цитата:
abaika95:
В россию не ездил?))


да я почти во всех странах Европы был.
и долго. и речь не о туризме.
а ты только в России ,в Челябинске?
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