Отправлено: - 13:36

abaika95:

Конкретно ты же россиянин) Сидишь в России Проехал туда когда небыло поблажек Значит что?))

[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 13:41]

Цитата:значит то что ты трепло и клеветник.и об этом всем на форуме известно.у меня синий паспорт,нахожусь в Кустанае.