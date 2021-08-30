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Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42259
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:33
В России расширены категории граждан казахстанцев, которые могут въезжать на территорию страны. Теперь казахстанцы, отправляющиеся к своим родственникам в Россию, могут въехать в РФ вместе со своей семьей - супругой и детьми.
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Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:33
действительно реальный шаг вперед. очень большой.
теперь транспортное сообщение надо восстанавливать.
[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 11:37]
теперь транспортное сообщение надо восстанавливать.
[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 11:37]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14324
Re: Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:50
Цитата:
Неудачный пример. Россиянина к сестре в Казахстан не пустят.
Пример: если россиянин выезжает к своей сестре, живущей в Казахстане, то теперь он может пересекать границу через наземный пункт пропуска со своей женой и несовершеннолетним ребенком.
Источник:
Источник:
Неудачный пример. Россиянина к сестре в Казахстан не пустят.
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:54
Цитата:
///к месту проживания членов семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные);//
дело за Казахстаном.
[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 11:57]
Victor Yang:
Неудачный пример. Россиянина к сестре в Казахстан не пустят.
Неудачный пример. Россиянина к сестре в Казахстан не пустят.
///к месту проживания членов семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные);//
дело за Казахстаном.
[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 11:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 406
Re: Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 12:14
Цитата:
А оно нам надо?
alex_60:
дело за Казахстаном.
дело за Казахстаном.
А оно нам надо?
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 12:34
Цитата:
вам нет.
вы же без роду и племени.
ПолиграфЪ Боярышников:
А оно нам надо?
А оно нам надо?
вам нет.
вы же без роду и племени.
Re: Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:24
А что кому-то ограничение
мешало выехать?
Наши вон местные "патриоты" типо Юджина и шурки уже съездили в Россию
Видать с красными паспортами давно сидят
мешало выехать?
Наши вон местные "патриоты" типо Юджина и шурки уже съездили в Россию
Видать с красными паспортами давно сидят
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:26
Цитата:
видать или не видать?
конкретнее.
за клевету ведь по головке не погладят.
abaika95:
Видать с красными паспортами давно сидят
Видать с красными паспортами давно сидят
видать или не видать?
конкретнее.
за клевету ведь по головке не погладят.
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:28
да сижу вот в одном из городов России,
смотрю в окно - десятка поехала ,25 автобус,
машинки с 10 в номере...
странно как то..
смотрю в окно - десятка поехала ,25 автобус,
машинки с 10 в номере...
странно как то..
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:29
Цитата:
Конкретно ты же россиянин)
Сидишь в России
Проехал туда когда небыло поблажек
Значит что?))
alex_60:
видать или не видать? конкретнее.
видать или не видать? конкретнее.
Конкретно ты же россиянин)
Сидишь в России
Проехал туда когда небыло поблажек
Значит что?))
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:36
Цитата:
значит то что ты трепло и клеветник.
и об этом всем на форуме известно.
у меня синий паспорт,нахожусь в Кустанае.
[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 13:41]
abaika95:
Конкретно ты же россиянин) Сидишь в России Проехал туда когда небыло поблажек Значит что?))
Конкретно ты же россиянин) Сидишь в России Проехал туда когда небыло поблажек Значит что?))
значит то что ты трепло и клеветник.
и об этом всем на форуме известно.
у меня синий паспорт,нахожусь в Кустанае.
[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 13:41]
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:44
Цитата:
В россию не ездил?))
alex_60:
у меня синий паспорт,нахожусь в Кустанае.
у меня синий паспорт,нахожусь в Кустанае.
В россию не ездил?))
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 13:46
Цитата:
да я почти во всех странах Европы был.
и долго. и речь не о туризме.
а ты только в России ,в Челябинске?
abaika95:
В россию не ездил?))
В россию не ездил?))
да я почти во всех странах Европы был.
и долго. и речь не о туризме.
а ты только в России ,в Челябинске?
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