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≡ Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42256
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:33
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В России расширены категории граждан казахстанцев, которые могут въезжать на территорию страны. Теперь казахстанцы, отправляющиеся к своим родственникам в Россию, могут въехать в РФ вместе со своей семьей - супругой и детьми.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12941
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию
Отправлено: 30.08.21 - 11:33
#1
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действительно реальный шаг вперед. очень большой.
теперь транспортное сообщение надо восстанавливать.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2021 - 11:37]
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