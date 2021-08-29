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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:31
Цитата:
Ты докажи что достоин своего деда. Поедая курей и рыбу.
Ихнее фото выкладывая. Или твою заслуга и подвиг в этом состоит??
Сиесть курей в 2 часа ночи, сфотать и выложить. Это , да!
Подвиг. Для предка Чингисхана и внука крановщика, построившего всея Казахстан!
111:
Моего деда постоянно вспоминаешь.. Да, он Герой. Герой своей страны, которую ты не сохранил, герой Советского Союза.. Твой дед воевал за страну? Если воевал, докажи.
Моего деда постоянно вспоминаешь.. Да, он Герой. Герой своей страны, которую ты не сохранил, герой Советского Союза.. Твой дед воевал за страну? Если воевал, докажи.
Ты докажи что достоин своего деда. Поедая курей и рыбу.
Ихнее фото выкладывая. Или твою заслуга и подвиг в этом состоит??
Сиесть курей в 2 часа ночи, сфотать и выложить. Это , да!
Подвиг. Для предка Чингисхана и внука крановщика, построившего всея Казахстан!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:37
Цитата:
Ладно переворачиваться, ты его оскорблял и осквернял память о нем, говоря что Герои без подарочных звёздочек, вовсе не Герои..
Для тебя их героизм просто мясо.
Да, ты женщина.
Что с тобой говорить..
Смеёшься над героизмом простых советских людей..
Coopidon:
Ты докажи что достоин
Ты докажи что достоин
Ладно переворачиваться, ты его оскорблял и осквернял память о нем, говоря что Герои без подарочных звёздочек, вовсе не Герои..
Для тебя их героизм просто мясо.
Да, ты женщина.
Что с тобой говорить..
Смеёшься над героизмом простых советских людей..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:43
Цитата:
Так я за то и спрашиваю. Ты не что ли? Сказал но не сделал? Ты баба чтоли?
Цитата:
Ты сам же парафин! Сам сказал, но не сделал. Ты своего деда за что опарафинил? Он этого достоин?
111:
Ни в кого, ни в тебя и ни в какого то там куста не плевал.
Ни в кого, ни в тебя и ни в какого то там куста не плевал.
Так я за то и спрашиваю. Ты не что ли? Сказал но не сделал? Ты баба чтоли?
Цитата:
111:
Ты парафинишь уже в который раз моего деда, который за тебя, чтоб ты тут плясал и оскорблял, воевал. Ты не мужчина, раз оскорбляет умерших Героев..
Ты парафинишь уже в который раз моего деда, который за тебя, чтоб ты тут плясал и оскорблял, воевал. Ты не мужчина, раз оскорбляет умерших Героев..
Ты сам же парафин! Сам сказал, но не сделал. Ты своего деда за что опарафинил? Он этого достоин?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:50
Цитата:
Ладно хватит.
Ещё раз, хочешь зацепиться за дискуссию, пожалуйста.
Но не смей трогать моего умершего деда, как последняя тряпка.
Договорились?
Coopidon:
Ладно хватит.
Ещё раз, хочешь зацепиться за дискуссию, пожалуйста.
Но не смей трогать моего умершего деда, как последняя тряпка.
Договорились?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 00:03
Цитата:
_____---Дорогой , успокойся . Мы пару лет назад с тобой дискутировали на эту тему . Есть официальное звание - твой дед , к сожалению , туда не подходить . Но для тебя - он герой . Был и будет .
111:
Моего деда постоянно вспоминаешь.. Да, он Герой. Герой Советского Союза..
Моего деда постоянно вспоминаешь.. Да, он Герой. Герой Советского Союза..
_____---Дорогой , успокойся . Мы пару лет назад с тобой дискутировали на эту тему . Есть официальное звание - твой дед , к сожалению , туда не подходить . Но для тебя - он герой . Был и будет .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 00:16
Цитата:
Мы с тобой .
Помню.
И ты не парафинишь моего деда.
Он Герой и так будет всегда.
Для меня официальное или как его звание, это ничто.
Для меня они все Герои, все кто вышел и знал, что помрёт, но тем не менее вышли..
Да, Героев как стахановцев и Морозовых, ещё и сочиняли, чтоб остальные были Героями.
Но остальные и без того Герои, они победили и это главное
Для тебя что главное, назвать их просто мясом, если у них нет официального награждения или согласиться что те, кто защищал нас от фашизма, есть Герои?
Гога:
Мы с тобой .
Помню.
И ты не парафинишь моего деда.
Он Герой и так будет всегда.
Для меня официальное или как его звание, это ничто.
Для меня они все Герои, все кто вышел и знал, что помрёт, но тем не менее вышли..
Да, Героев как стахановцев и Морозовых, ещё и сочиняли, чтоб остальные были Героями.
Но остальные и без того Герои, они победили и это главное
Для тебя что главное, назвать их просто мясом, если у них нет официального награждения или согласиться что те, кто защищал нас от фашизма, есть Герои?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 00:20
Цитата:
____----Мой дед тоже воевал . И документы его на сайте МЕМОРИАЛ я смотрел .
111:
И ты не парафинишь моего деда.
И ты не парафинишь моего деда.
____----Мой дед тоже воевал . И документы его на сайте МЕМОРИАЛ я смотрел .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 00:37
Цитата:
И для меня лично он тоже Герой, своей страны, Советского Союза..
Против него если я что то скажу, я буду очень последним человеком, так и знай..
Не то, чтобы я его имя вспоминал постоянно, не к месту.
Как там, - СовеЦкого..
Это вообще, это насмешка над нашими Героями..
Гога:
Мой дед тоже воевал
Мой дед тоже воевал
И для меня лично он тоже Герой, своей страны, Советского Союза..
Против него если я что то скажу, я буду очень последним человеком, так и знай..
Не то, чтобы я его имя вспоминал постоянно, не к месту.
Как там, - СовеЦкого..
Это вообще, это насмешка над нашими Героями..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 01:42
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 01:46
Цитата:
Ты с кем договариваешься?
Умей уважать себя
С тряпкой половой??))
Об нее тока ноги надо вытерать
Какие договоры)Цитата:
Мой дед строил для страны
А твой свиней для твоей бабки разводил))
Есть разница,за что жить? Ради страны или ради бабки???)))
Внучка из тебя такая же как твой дед)))
Ради бабок))
111:
Но не смей трогать моего умершего деда, как последняя тряпка. Договорились?
Но не смей трогать моего умершего деда, как последняя тряпка. Договорились?
Ты с кем договариваешься?
Умей уважать себя
С тряпкой половой??))
Об нее тока ноги надо вытерать
Какие договоры)Цитата:
Coopidon:
Подвиг. Для предка Чингисхана и внука крановщика, построившего всея Казахстан!
Подвиг. Для предка Чингисхана и внука крановщика, построившего всея Казахстан!
Мой дед строил для страны
А твой свиней для твоей бабки разводил))
Есть разница,за что жить? Ради страны или ради бабки???)))
Внучка из тебя такая же как твой дед)))
Ради бабок))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 01:51
Цитата:
_____Прежде чем лечить другого, исцели себя сам...
abaika95:
Я дураков лечу Ты очередной что-ли?
Я дураков лечу Ты очередной что-ли?
_____Прежде чем лечить другого, исцели себя сам...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 02:02
Цитата:
____ Чегой то не нашел их здесь?? Вот оказывается где Казахстан УЖЕ входит в 30 стран
abaika95:
Англичане и шотландцы больше баранины едят
Англичане и шотландцы больше баранины едят
____ Чегой то не нашел их здесь?? Вот оказывается где Казахстан УЖЕ входит в 30 стран
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 02:06
Цитата:
___Ну а это разве может серьезный чел так сам себя обзывать ____----abaika95 , да ещё и пронумероваться ??
abaika95:
А что это за название!
А что это за название!
___Ну а это разве может серьезный чел так сам себя обзывать ____----abaika95 , да ещё и пронумероваться ??
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 7
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 09:35
Цитата:
abaika95:Цитата:
Мой дед строил для страныТы так и не ответил. Что ты сам сделал для страны?
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 2569
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 11:01
Цитата:
Всё правильно, Марик!
Они все герои этой удивительной страны - Советского Союза!
Герои Советского Союза!
И твои оппоненты это понимают и принимают.
Поэтому просто игнорь эти недоразумения. Или опять утонешь в многословии.
Одно существо, вызвавшее всеобщую неприязнь на форуме, это "многословие", слово за словом, привело в стан ВОИНСТВУЮЩИХ русофобов и националистов.
111:
Он Герой и так будет всегда. Для меня официальное или как его звание, это ничто. Для меня они все Герои, все кто вышел и знал, что помрёт, но тем не менее вышли..
Он Герой и так будет всегда. Для меня официальное или как его звание, это ничто. Для меня они все Герои, все кто вышел и знал, что помрёт, но тем не менее вышли..
Всё правильно, Марик!
Они все герои этой удивительной страны - Советского Союза!
Герои Советского Союза!
И твои оппоненты это понимают и принимают.
Поэтому просто игнорь эти недоразумения. Или опять утонешь в многословии.
Одно существо, вызвавшее всеобщую неприязнь на форуме, это "многословие", слово за словом, привело в стан ВОИНСТВУЮЩИХ русофобов и националистов.
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