Отправлено: - 23:43

111:

Ни в кого, ни в тебя и ни в какого то там куста не плевал.

111:

Ты парафинишь уже в который раз моего деда, который за тебя, чтоб ты тут плясал и оскорблял, воевал. Ты не мужчина, раз оскорбляет умерших Героев..

Цитата:Так я за то и спрашиваю. Ты не что ли? Сказал но не сделал? Ты баба чтоли?Цитата:Ты сам же парафин! Сам сказал, но не сделал. Ты своего деда за что опарафинил? Он этого достоин?