Отправлено: - 01:42

alex_60:

ну, на дурачков, таких как абайка9

serg kost:

Сам то, мил человек, что сделал для страны?

alex_60:

прям Россию решил разрушить

elektron:

Может вы слишком много баранины едите?

drakon:

Вот кого надо - было, а расстреляли, моего, в 1937...

elektron:

А им сказать спасибо не хотите?

maxsaf:

А ее до сих пор не закрыли за "хозяев государства - казахов"??? И какой тут уровень государства, ниже или выше плинтуса?

maxsaf:

А что насчет Алматы? Был город Алма-Ата и переводился нормально, переделали на еще более казахское - перевод куда-то пропал. Зачем нужно было менять с казахского на казахское, да еще и неправильное?

Coopidon:

Рс после внука Героя Совецкага Союза, внук Строителя Всеаго Казахстана, это перебор для моего моска!

Цитата:Ну шовиков которые как АлексКоторые думают что все им должныНе лечат их,зачем деньги тратить?Опускают и все тут)))И живут они дальше опущенные))Цитата:Я дураков лечуТы очередной что-ли?Что-то кучно пошли в этом месяце))Цитата:Зачем?Она сама себя разрушит к этому и идётЦитата:Англичане и шотландцы больше баранины едятИм притензии кидайтеПросрочники))Цитата:Незнаю за чтоНо думаю за дело?Или не так?Цитата:Я не монголДа и вы сказали им спасибо?В ноги поклонились что вашу нацию спасли?Что-то не видел))Цитата:Лучше чем там где "мужское"государство действует)))Цитата:А что это за название!Яблоко-дед?))Вам нравится? Цитата:Сходи понойТы только это и можешь))Сопля плаксивая))