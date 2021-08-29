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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 460 из 460«1...458459460
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1457
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:31
#6886
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Цитата:
111:
Моего деда постоянно вспоминаешь.. Да, он Герой. Герой своей страны, которую ты не сохранил, герой Советского Союза.. Твой дед воевал за страну? Если воевал, докажи.

Ты докажи что достоин своего деда. Поедая курей и рыбу.
Ихнее фото выкладывая. Или твою заслуга и подвиг в этом состоит??

:lol:
Сиесть курей в 2 часа ночи, сфотать и выложить. Это , да!
Подвиг. Для предка Чингисхана и внука крановщика, построившего всея Казахстан!
:oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1868
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:37
#6887
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Цитата:
Coopidon:
Ты докажи что достоин

Ладно переворачиваться, ты его оскорблял и осквернял память о нем, говоря что Герои без подарочных звёздочек, вовсе не Герои..
Для тебя их героизм просто мясо.
Да, ты женщина.
Что с тобой говорить..
Смеёшься над героизмом простых советских людей..
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1457
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:43
#6888
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Цитата:
111:
Ни в кого, ни в тебя и ни в какого то там куста не плевал.

Так я за то и спрашиваю. Ты не что ли? Сказал но не сделал? Ты баба чтоли?
:lol:
Цитата:
111:
Ты парафинишь уже в который раз моего деда, который за тебя, чтоб ты тут плясал и оскорблял, воевал. Ты не мужчина, раз оскорбляет умерших Героев..

Ты сам же парафин! Сам сказал, но не сделал. Ты своего деда за что опарафинил? Он этого достоин?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1868
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:50
#6889
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Цитата:
Coopidon:

Ладно хватит.
Ещё раз, хочешь зацепиться за дискуссию, пожалуйста.
Но не смей трогать моего умершего деда, как последняя тряпка.
Договорились?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3653
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 00:03
#6890
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Цитата:
111:
Моего деда постоянно вспоминаешь.. Да, он Герой. Герой Советского Союза..

_____---Дорогой , успокойся . Мы пару лет назад с тобой дискутировали на эту тему . Есть официальное звание - твой дед , к сожалению , туда не подходить . Но для тебя - он герой . Был и будет .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1868
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 00:16
#6891
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Цитата:
Гога:

Мы с тобой .
Помню.
И ты не парафинишь моего деда.
Он Герой и так будет всегда.
Для меня официальное или как его звание, это ничто.
Для меня они все Герои, все кто вышел и знал, что помрёт, но тем не менее вышли..
Да, Героев как стахановцев и Морозовых, ещё и сочиняли, чтоб остальные были Героями.
Но остальные и без того Герои, они победили и это главное
Для тебя что главное, назвать их просто мясом, если у них нет официального награждения или согласиться что те, кто защищал нас от фашизма, есть Герои?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3653
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 00:20
#6892
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Цитата:
111:
И ты не парафинишь моего деда.

____----Мой дед тоже воевал . И документы его на сайте МЕМОРИАЛ я смотрел .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1868
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 00:37
#6893
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Цитата:
Гога:
Мой дед тоже воевал

И для меня лично он тоже Герой, своей страны, Советского Союза..
Против него если я что то скажу, я буду очень последним человеком, так и знай..
Не то, чтобы я его имя вспоминал постоянно, не к месту.
Как там, - СовеЦкого..
Это вообще, это насмешка над нашими Героями..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9622
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 01:42
#6894
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Цитата:
alex_60:
ну, на дурачков, таких как абайка9

Ну шовиков которые как Алекс
Которые думают что все им должны
Не лечат их,зачем деньги тратить?
Опускают и все тут)))
И живут они дальше опущенные))
Цитата:
serg kost:
Сам то, мил человек, что сделал для страны?

Я дураков лечу
Ты очередной что-ли?
Что-то кучно пошли в этом месяце))
Цитата:
alex_60:
прям Россию решил разрушить

Зачем?
Она сама себя разрушит к этому и идёт
Цитата:
elektron:
Может вы слишком много баранины едите?

Англичане и шотландцы больше баранины едят
Им притензии кидайте
Просрочники))Цитата:
drakon:
Вот кого надо - было, а расстреляли, моего, в 1937...

Незнаю за что
Но думаю за дело?
Или не так?
Цитата:
elektron:
А им сказать спасибо не хотите?

Я не монгол
Да и вы сказали им спасибо?
В ноги поклонились что вашу нацию спасли?
Что-то не видел))
Цитата:
maxsaf:
А ее до сих пор не закрыли за "хозяев государства - казахов"??? И какой тут уровень государства, ниже или выше плинтуса?

Лучше чем там где "мужское"государство действует)))
Цитата:
maxsaf:
А что насчет Алматы? Был город Алма-Ата и переводился нормально, переделали на еще более казахское - перевод куда-то пропал. Зачем нужно было менять с казахского на казахское, да еще и неправильное?

А что это за название!
Яблоко-дед?))
Вам нравится? Цитата:
Coopidon:
Рс после внука Героя Совецкага Союза, внук Строителя Всеаго Казахстана, это перебор для моего моска!

Сходи поной
Ты только это и можешь))
Сопля плаксивая))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9622
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 01:46
#6895
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Цитата:
111:
Но не смей трогать моего умершего деда, как последняя тряпка. Договорились?

Ты с кем договариваешься?
Умей уважать себя
С тряпкой половой??))
Об нее тока ноги надо вытерать
Какие договоры)Цитата:
Coopidon:
Подвиг. Для предка Чингисхана и внука крановщика, построившего всея Казахстан!

Мой дед строил для страны
А твой свиней для твоей бабки разводил))
Есть разница,за что жить? Ради страны или ради бабки???)))
Внучка из тебя такая же как твой дед)))
Ради бабок))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3653
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 01:51
#6896
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Цитата:
abaika95:
Я дураков лечу Ты очередной что-ли?

_____Прежде чем лечить другого, исцели себя сам...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3653
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 02:02
#6897
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Цитата:
abaika95:
Англичане и шотландцы больше баранины едят

____ Чегой то не нашел их здесь?? Вот оказывается где Казахстан УЖЕ входит в 30 стран :lol: :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3653
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.08.21 - 02:06
#6898
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Цитата:
abaika95:
А что это за название!

___Ну а это разве может серьезный чел так сам себя обзывать ____----abaika95 , да ещё и пронумероваться ??
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