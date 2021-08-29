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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9620
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:24
#6871
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Цитата:
elektron:
А у вас , а у вас... Дыхание не перехватывает ещё? Что вы единичные случаи с систематизацией всё путаете. Всё пыжетесь, пыжетесь, а выхлоп "пух

Ну так у нас как раз единичное
А там систематизация)
Системная ксенофобия на всех уровнях общества
Что правда глаза колит??))
Хотя вы то тут причем? Уехали в Германию и оттуда рашку любите))
Удобно Цитата:
elektron:
Да я ж за вас беспокоюсь, ваши вечерние-полуночные поэмы тут, как плачь ребёнка. Аж задушу берёт

Мне скучно
Читайте и не плачьте))
Цитата:
elektron:
Ну так гордитесь, теперь то точно знаете, кто всё построил?

Мой дед все построил
С помощью американцев
Спасибо им
Вашу страну тоже американцы отстроили после войны и кредиты дали под божеский процент на развитие))
Но у вас что-то к ним злость и обида какая-то))
Цитата:
elektron:
А чего так мелко, где про министерство связи и телекоммуникации?

Те тоже извинились
Но случай дуплетом показательный)
На всех уровнях ксенофобия
Обыкновенный фашизм
И эти люди ещё про украину что-то там говорят)))Цитата:
alex_60:
дарю мальчишу -плохишу абайка95 пост.

У тебя в Челябинске деньги закончились?)
Решил на форум вернутся подзаработать?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12939
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:37
#6872
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Цитата:
abaika95:
Мой дед все построил С помощью американцев


ну, на дурачков, таких как абайка95, не
обижаются. их лечат.
но в данном случае лечение бесполезно.
болезнь прогрессирует с каждым днем.
твой дед максимум что мог построить-
шалаш из камыша.кизяком обмазать, и да, помогали ему инопланетяне, с его слов, как гласит легенда. это хоть немного будет на правду похоже.

[Исправлено: alex_60, 29.08.2021 - 19:01]
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
6
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:45
#6873
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quote]abaika95: Цитата:
Мой дед все построил С помощью американцев Спасибо им
Сам то, мил человек, что сделал для страны? Построил дом, посадил дерево? А то все дед, да дед Мои дед и отец тоже много сделали. Нужно своими делами хвалиться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12939
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:50
#6874
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Цитата:
abaika95:
А там


а там, а там...
причем там а там а там?
прям Россию решил разрушить
своими воплям.и гнусными оскорблениями.
фашисты в гестапо его замучили,
Путин душит каждую ночь во сне
уровень шизофрении.
микробом тут тебя назвать почетно будет для тебя.
ты сам себе не смешон?
хотя кому я это говорю..
см пост выше.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7631
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:59
#6875
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Цитата:
abaika95:
Мой дед все построил С помощью американцев

Может вы слишком много баранины едите?
:lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 19:18
#6876
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Цитата:
abaika95:
Мой дед все построил С помощью американцев

Вот кого надо - было, а расстреляли,
моего, в 1937... :-o

[Исправлено: drakon, 29.08.2021 - 19:29]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7631
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 19:31
#6877
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Цитата:
abaika95:
Мой дед все построил С помощью американцев Спасибо им

А им сказать спасибо не хотите?
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
6
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 19:56
#6878
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Все монгольские мужчины, способные держать оружие, были поставлены в строй. И вместе с советской армией охраняли дальневосточные границы от японцев.
А в 1945 году участвовали в разгроме Квантунской армии
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 20:37
#6879
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Цитата:
abaika95:
Незнаю спросите у той блогерши)

А ее до сих пор не закрыли за "хозяев государства - казахов"??? И какой тут уровень государства, ниже или выше плинтуса?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 21:02
#6880
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Цитата:
abaika95:
А как переводится Семей и Оскемен? Также как и Саратов)) Транскрипция на казахский лад Или Казан Казанью обозвать можно А Устькаман оскеменом нельзя?))

А что насчет Алматы? Был город Алма-Ата и переводился нормально, переделали на еще более казахское - перевод куда-то пропал. Зачем нужно было менять с казахского на казахское, да еще и неправильное?

[Исправлено: maxsaf, 29.08.2021 - 21:03]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 22:11
#6881
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Цитата:
abaika95:
Мой дед все построил С помощью американцев Спасибо им

Шах и мат, ватники!
Что ещё? Елбасы в отставку. Погремухе, как внуку строителя Казахстана, пожизненный Елбасы и ицик в нос, впридачу!
Уважаемую Редакцию в "только чтение" на 2 месяца, если так пожелает Погремуха, а если нет то и на большее время.
Потому сами себе навесили этого ПогремАсы впридачу.
;-) :lol: :lol:
Рс после внука Героя Совецкага Союза, внук Строителя Всеаго Казахстана, это перебор для моего моска!
:oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1863
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:11
#6882
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Цитата:
Coopidon:

Хех..
Троллить и входить под разными никами как раньше, не получается?
Ещё раз, хочешь дискутировать, дискутируй, по теме или темам, но зачем размазывать гумно просто оскорблениями и обзывалками?
Ты зарегинился смотрю в том году, когда я ушел, так и говори только от своего имени или Ника претензии, зачем говоришь от тех, за которыми ты прятался?
Как то не по мужски..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1863
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:19
#6883
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Цитата:
Coopidon:
Героя Совецкага Союза

Моего деда постоянно вспоминаешь..
Да, он Герой.
Герой своей страны, которую ты не сохранил, герой Советского Союза..
Твой дед воевал за страну?
Если воевал, докажи.
У меня так все Серый Волк раскопал и мой дед реален..
Если хочешь пободаться и постоянно задеваешь моего умершего деда, как тот грузин, который вспоминал умерших родителей Путина..
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 23:25
#6884
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Цитата:
111:
Хех.. Троллить и входить под разными никами как раньше

Так , я так и не понял??
Ты плюнул Куату иди как собирался, так и до сих пор собираешься?
Некорректно обоснуй, почему не смог? Внук строителя Казахстана?
8-)
Цитата:
111:
, но зачем размазывать гумно просто оскорблениями и обзывалками?

И зачем? Пить грузинское пиво и кидвтьнв вентилятор или где? Конретно обоснуй, если после грузинского сможешь.
:lol:
Цитата:
111:
Ты зарегинился смотрю в том году, когда я ушел, так и говори только от своего имени или Ника претензии, зачем говоришь от тех, за которыми ты прятался?

Так я смотрю. Ты ушёл в том году что я зарегенился. Ты в претензии или ты спрятался от чего не пойму?
:lol: ;-)
Цитата:
111:
Как то не по мужски..

Ты разве не эйел?
Я думвл, ты можык, а ты йубку носить?
:oops:
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