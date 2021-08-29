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≡ Токио-2020: четвертую медаль завоевали казахстанские паралимпийцы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42254
Токио-2020: четвертую медаль завоевали казахстанские паралимпийцы
Отправлено: 29.08.21 - 22:25
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Сегодня, в пятый соревновательный день на Паралимпиаде в Токио, копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной медалью, и третий день подряд это сделали дзюдоисты.
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1
§ 1976
(Пользователи)
Регистрация:
29.08.21
Сообщений:
1
Re: Токио-2020: четвертую медаль завоевали казахстанские...
Отправлено: 29.08.21 - 22:25
#1
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КРАСАВЧИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1863
Токио-2020: четвертую медаль завоевали казахстанские паралимпийцы
Отправлено: 29.08.21 - 23:23
#2
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Они сделали то, чего не сделали те, которые прошли как говорится по блату через своих агашек..
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