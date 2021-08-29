elektron: А у вас , а у вас... Дыхание не перехватывает ещё? Что вы единичные случаи с систематизацией всё путаете. Всё пыжетесь, пыжетесь, а выхлоп "пух
Ну так у нас как раз единичное А там систематизация) Системная ксенофобия на всех уровнях общества Что правда глаза колит??)) Хотя вы то тут причем? Уехали в Германию и оттуда рашку любите)) Удобно Цитата:
elektron: Да я ж за вас беспокоюсь, ваши вечерние-полуночные поэмы тут, как плачь ребёнка. Аж задушу берёт
Мне скучно Читайте и не плачьте)) Цитата:
elektron: Ну так гордитесь, теперь то точно знаете, кто всё построил?
Мой дед все построил С помощью американцев Спасибо им Вашу страну тоже американцы отстроили после войны и кредиты дали под божеский процент на развитие)) Но у вас что-то к ним злость и обида какая-то)) Цитата:
elektron: А чего так мелко, где про министерство связи и телекоммуникации?
Те тоже извинились Но случай дуплетом показательный) На всех уровнях ксенофобия Обыкновенный фашизм И эти люди ещё про украину что-то там говорят)))Цитата:
alex_60: дарю мальчишу -плохишу абайка95 пост.
У тебя в Челябинске деньги закончились?) Решил на форум вернутся подзаработать?))
abaika95: Мой дед все построил С помощью американцев
ну, на дурачков, таких как абайка95, не обижаются. их лечат. но в данном случае лечение бесполезно. болезнь прогрессирует с каждым днем. твой дед максимум что мог построить- шалаш из камыша.кизяком обмазать, и да, помогали ему инопланетяне, с его слов, как гласит легенда. это хоть немного будет на правду похоже.
а там, а там... причем там а там а там? прям Россию решил разрушить своими воплям.и гнусными оскорблениями. фашисты в гестапо его замучили, Путин душит каждую ночь во сне уровень шизофрении. микробом тут тебя назвать почетно будет для тебя. ты сам себе не смешон? хотя кому я это говорю.. см пост выше.
Все монгольские мужчины, способные держать оружие, были поставлены в строй. И вместе с советской армией охраняли дальневосточные границы от японцев. А в 1945 году участвовали в разгроме Квантунской армии
abaika95: Мой дед все построил С помощью американцев Спасибо им
Шах и мат, ватники! Что ещё? Елбасы в отставку. Погремухе, как внуку строителя Казахстана, пожизненный Елбасы и ицик в нос, впридачу! Уважаемую Редакцию в "только чтение" на 2 месяца, если так пожелает Погремуха, а если нет то и на большее время. Потому сами себе навесили этого ПогремАсы впридачу.
Рс после внука Героя Совецкага Союза, внук Строителя Всеаго Казахстана, это перебор для моего моска!
Хех.. Троллить и входить под разными никами как раньше, не получается? Ещё раз, хочешь дискутировать, дискутируй, по теме или темам, но зачем размазывать гумно просто оскорблениями и обзывалками? Ты зарегинился смотрю в том году, когда я ушел, так и говори только от своего имени или Ника претензии, зачем говоришь от тех, за которыми ты прятался? Как то не по мужски..
Моего деда постоянно вспоминаешь.. Да, он Герой. Герой своей страны, которую ты не сохранил, герой Советского Союза.. Твой дед воевал за страну? Если воевал, докажи. У меня так все Серый Волк раскопал и мой дед реален.. Если хочешь пободаться и постоянно задеваешь моего умершего деда, как тот грузин, который вспоминал умерших родителей Путина..
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