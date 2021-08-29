Re: В Жамбылской области на складе боеприпасов, где случился...

Отправлено: - 16:55

///Также по словам главы МЧС для полной ликвидации последствий потребуется ещё два-три дня.////



все идет по плану, два-три дня.

лучше молчать чем говорить.

в Арыси взрывы продолжались несколько дней.



///Специалисты выясняют причины, отметили в ведомстве./



причины предыдущих взрывов судя по всему

уже выяснили.