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≡ В Жамбылской области на складе боеприпасов, где случился пожар, произошёл ещё один взрыв
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42253
В Жамбылской области на складе боеприпасов, где случился пожар, произошёл ещё один взрыв
Отправлено: 29.08.21 - 16:55
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Жамбылской области на складе инженерных боеприпасов, где три дня назад случился пожар, произошёл ещё один взрыв. На момент происшествия людей на территории склада не было, отметили в Минобороны.

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12939
Re: В Жамбылской области на складе боеприпасов, где случился...
Отправлено: 29.08.21 - 16:55
#1
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///Также по словам главы МЧС для полной ликвидации последствий потребуется ещё два-три дня.////

все идет по плану, два-три дня.
лучше молчать чем говорить.
в Арыси взрывы продолжались несколько дней.

///Специалисты выясняют причины, отметили в ведомстве./

причины предыдущих взрывов судя по всему
уже выяснили.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1363
Re: В Жамбылской области на складе боеприпасов, где случился...
Отправлено: 29.08.21 - 19:34
#2
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А вчера аким Сапарбаев призывал жителей близлежащих посёлков возвращаться домой, типа опасность миновала.
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