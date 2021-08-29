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В Жамбылской области на складе боеприпасов, где случился пожар, произошёл ещё один взрыв
В Жамбылской области на складе боеприпасов, где случился пожар, произошёл ещё один взрыв
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